ЄС розширив санкції проти Ірану за поставку ракет Росії (оновлено)

Глави МЗС Євросоюзу погодилися запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє агентство DPA.

Обмежувальні заходи спрямовано на компанії, установи та осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї.

Інші деталі наразі невідомо. Осіб та організації, які потраплять під санкції, буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Згодом Європейська Рада оприлюднила інформацію: "Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти семи осіб та семи установ після поставок Іраном ракет та дронів для Росії. Це рішення було прийнято після зауваження від Європейської ради у березні 2024 року, що у випадку, якщо Іран передаватиме балістичні ракети та відповідні технології до Росії, для їх використання проти України, ЄС буде готовим до швидкої відповіді, включаючи запровадження нових та суттєвих обмежувальних заходів".

До списку входять три іранські авіалінії (Saha Airlines, Mahan Air і Iran Air). Також дві компанії, які займаються виробництвом палива для запуску ракет і снарядів.

Крім того, Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо заступника міністра оборони Ірану Сеєда Хамзе Галандарі, посадових осіб Корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу КВІР Хатам аль-Анбія та аерокосмічних сил КВІР. У списку також керівні директори компаній Iran Aircraft Manufacturing Industries і Aerospace Industries Organisation.

Відомо, що глава МЗС Ірану Аракчі заперечив факт передачі балістичних ракет РФ.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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