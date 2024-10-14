Велика Британія запровадила нові санкції проти Ірану через ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня

У понеділок, 14 жовтня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти проти іранських фізичних та юридичних осіб, які повʼязані з ракетною програмою, у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль 1 жовтня.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції спрямовані проти високопосадовців армії Ірану, військово-повітряних сил Ірану та організацій, пов’язаних з розробкою балістичних і крилатих ракет в Ірані.

Це оголошення було зроблено після атаки Ірану на Ізраїль 1 жовтня.

Хто потрапив під санкції?

Так, пакет передбачає введення санкцій проти Конструкторського бюро силових установок (FPSDB), яке розробляє і виготовляє деталі, які можуть бути використані в крилатих ракетах, а також проти Іранського космічного агентства, яке розробляє технології, які можуть бути застосовані в розробці балістичних ракет.

Серед фізичних осіб, які потрапили під санкції:

Головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусав та його заступник Мохаммад-Хоссейн Дадрас;

командувач військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахед;

командувач розвідки Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Казем;

начальник Об’єднаного штабу іранської армії, заступник начальника з координації іранської армії Хабіболла Саярі;

прессекретар КВІР Алі-Мохаммад Наїні;

головний інженер Конструкторського бюро силових систем Фарзанеган Хуссейн Пурфарзанеха.

"Незважаючи на неодноразові попередження, небезпечні дії Ірану та його маріонеток призводять до подальшої ескалації на Близькому Сході. Після нападу балістичних ракет на Ізраїль ми притягаємо Іран до відповідальності і викриваємо тих, хто сприяв цим діям", - заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл

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