Британія попередила Китай, що допомога Росії може зашкодити стосункам Пекіна з Європою
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї російським військам, які воюють проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Заява британського міністра пролунала на тлі рішення США запровадити санкції на китайські компанії, що виробляють зброю для РФ.
В ході візиту до Китаю Леммі заявив міністру закордонних справ Ван І, що Британія і Китай мають "спільну зацікавленість в європейському мирі та припиненні війни" в Україні.
За його словами, китайські військові поставки до Росії "ризикують зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас допомагаючи підтримувати війну" проти України.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.10.2024 22:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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