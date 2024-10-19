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Британія попередила Китай, що допомога Росії може зашкодити стосункам Пекіна з Європою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї російським військам, які воюють проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Заява британського міністра пролунала на тлі рішення США запровадити санкції на китайські компанії, що виробляють зброю для РФ.

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В ході візиту до Китаю Леммі заявив міністру закордонних справ Ван І, що Британія і Китай мають "спільну зацікавленість в європейському мирі та припиненні війни" в Україні.

За його словами, китайські військові поставки до Росії "ризикують зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас допомагаючи підтримувати війну" проти України.

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Автор: 

Велика Британія (5661) Китай (4699) Леммі Девід (61)


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Європа набурмоситься?
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19.10.2024 22:13 Відповісти
дивлячись на слабкість та нерішучість західного світу Китаю *****, тому ми у листопаді вже побачимо китайських проксі на українських фронтах.
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19.10.2024 22:21 Відповісти
Трохи запіздно попередили, бо китайці вже поділили південну корею з кімом, але дарма
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19.10.2024 22:57 Відповісти
Думаю новая корейская война когда Китай будет пытаться забрать себе Тайвань порадует Китай. Вот войска пусть учатся, а потом передадут опыт.
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19.10.2024 23:09 Відповісти
 
 