УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 082 36

Росія не змогла б 2,5 роки вести війну проти України без підтримки Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Фредеріксен про допомогу Росії від Китаю

Росія не змогла б понад два роки вести проти України повномасштабну війну, якби не підтримка з боку Китаю.

Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що тісна співпраця Росії з Китаєм, а також із КНДР та Іраном створює серйозну загрозу глобальній безпеці.

"Ми повинні бачити реальність. Я не думаю, що РФ могла б розпочати таку повномасштабну війну в Європі та вести її без допомоги Китаю. Обговорюючи сьогоднішню ситуацію, зокрема на полі бою, ваше майбутнє у НАТО, ми маємо визнати, що уся безпекова ситуація зовсім змінилась", - сказала глава уряду Данії.

До слова, нещодавно генсек НАТО заявляв, що Китай підживлює війну Росії проти України.

Читайте також: Британія попередила Китай, що допомога Росії може зашкодити стосункам Пекіна з Європою

Автор: 

Китай (4911) росія (67862) Фредеріксен Метте (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
(у захваті):
Ну й кмітлива ж ця пані!
показати весь коментар
28.10.2024 23:49 Відповісти
+8
Всі політики тормознуті від природи ,коли кожний п'ятий українець казав, шо китай пре на Україну ,а Захід робив вигляд ,шо цього не може бути , чи то там в ЄС чекали шо 🤡 , зеленськи падли, швиденько здадуть Україну на тарілочці кремлю, аж арахамію уповноважили ,розлитися у симпатіях, до китайського гулагу , і все буде як завжди ...дочухалися ,шо тепер китайська комунистична мафія, готова перти на ЄС...приїхали !!!
показати весь коментар
28.10.2024 23:57 Відповісти
+6
ЕС тормози. Як і США

РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"

І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.

Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
показати весь коментар
29.10.2024 00:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
(у захваті):
Ну й кмітлива ж ця пані!
показати весь коментар
28.10.2024 23:49 Відповісти
найсумніше що кацапська тварина чудово розуміє, що якщо відступить, то доведеться сплачувати репарації, доведеться щось робити зі своїм обісраним "іміджем" тощо... тому вона не відступить! зогляду на це просто битися лбами звичайних солдат Україна наврядчи потягне!
тут мають бути якісь зовсім іншого плана спецоперації щоб знищити цю півтораметрову тварь!
і зогляду на те, скільки бабла вливається в МО та різні сили спецоперацій, сумно, що їх фантазія себе особливо не проявляє
показати весь коментар
29.10.2024 00:50 Відповісти
Коли Буданга під стіл ходив, КГБшні тварини майже вік людей закатовували та своє нечісти діло робили. Там де в Україні гривня, то в кацапів сотні нафтодолірів на підкупи, зброю та інші підлоту. Там де українець в благородство грає, кацап не чурається по лікоть в крові руки замазувати, якими потім ручкається з папами римськими і підарськими оонами. Там де орда нациганює мільйони тон заліза для геноциду, Європка не ескалує, щоб не ескалювати. Там виборів немає впринципі, а в нас вибори промінюють на життя і майбутнє нації. Думай те.
показати весь коментар
29.10.2024 01:27 Відповісти
Так, пані кмітлива, але не зовсім, навіть коли каже правду, самий кмітливий український нарід 73%, який під час війни вибрав собі поводирями бездар і мародерів, а винні, як завжди західні партнери, що не ввели свої війська за наш дебільний вибір.
показати весь коментар
29.10.2024 07:22 Відповісти
Всі політики тормознуті від природи ,коли кожний п'ятий українець казав, шо китай пре на Україну ,а Захід робив вигляд ,шо цього не може бути , чи то там в ЄС чекали шо 🤡 , зеленськи падли, швиденько здадуть Україну на тарілочці кремлю, аж арахамію уповноважили ,розлитися у симпатіях, до китайського гулагу , і все буде як завжди ...дочухалися ,шо тепер китайська комунистична мафія, готова перти на ЄС...приїхали !!!
показати весь коментар
28.10.2024 23:57 Відповісти
пані Кеп, а хто торгує з Китаєм приблизно на 1 трлн $ на рік?
показати весь коментар
29.10.2024 00:14 Відповісти
Поставки нафти з Росії до Індії у 2023 році зросли у 18 разів порівняно з 2021 роком (з 4,5 до 82 млн тонн), а до Китаю - на третину (з 80 до 107 млн тонн).
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.

При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
показати весь коментар
29.10.2024 00:36 Відповісти
ой-ей-ей-ей-ей-ой-ой, які погані партнери... так, до відома - товарообіг між Україною та Китаєм:
2022 рік - 15 млрд.$
2023 рік - 7,7 млрд. $
2024 рік - 8 млрд. $
як пишуть фін.видання - "загалом Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів України, особливо у таких категоріях як продовольчі товари та машини й устаткування"
показати весь коментар
29.10.2024 00:55 Відповісти
Я це прекрасно знаю, але це як дорікнути Фінляндії що почала брати хліб у рейху в 40-му, щоб не брати його у союзу, бо усі західні демократії просто кинули їх. Що таке 8млрд жебрацької України з найнижчим ВВП у Європі, порівняно з 1трлн найбагатших країн світу, з якої ви пишите.
показати весь коментар
29.10.2024 01:15 Відповісти
Цікаво які там зарплати в Італії порівняно з моїми 10тис грн, щоб дорікати мені за китайський телефон, а не айфон
показати весь коментар
29.10.2024 01:24 Відповісти
ну то нехєр гнати на партнерів тоді, якщо в самих рило по вуха в лайні
показати весь коментар
29.10.2024 01:37 Відповісти
Партнери х*, більшість інвестицій до 13-го року йшли з росії в Україну, ціла купа виробничих компаній продавали туди машинобудівну продукцію, а європейці навіть зерна брєзговали купити, все йшло кудись в Африку.
Це не Україна підіймала китайську економіку, продаючи туди технології і переносячи виробництва.
показати весь коментар
29.10.2024 02:07 Відповісти
І ще моментик щодо "партнерів", цікаво чому продукція Данфос, Хагер, Грюндфус, меблі, освітлення і т.д. коштує від 3 до 10 раз дорожче за китайську, чи не тому що офіційні дилери наших "партнерів" туди закладають до 60% відкатів компаніям і торговим мережам.
показати весь коментар
29.10.2024 02:27 Відповісти
Давайте эксперимент?
Что вы там писали? Хагер электрический щит 12 автоматов.
Посмотрите цену в Украине и цену на Алиэкспресс аналогичного китайского.
показати весь коментар
29.10.2024 06:46 Відповісти
Експеримент чого, посередники заходять до постачальника і беруть на 40% дешевше ринку. І так з усією європейською продукцією, у підсумку якщо китайський товар можна взяти безпосередньо у виробника, то з європейською продукцією годуєш цілий ланцюжок дармоїдів посередників.
показати весь коментар
29.10.2024 07:37 Відповісти
i'm okay.
Не хотите ставить эксперимент?
Поверьте мне.
Хагеровский (немецкий) щит в Украине, даже добавьте оплату "Новой почты"140 грн. Обойдется дешевле чем аналогичный щит неизвестного дядюшки Ли, с Алиэкспресса.
Электрический автоматический выключатель Хагер будет стоить столько же как китайский TOMZN, только китайца ждать 1,5 месяца надо.
P.S не смейтесь, китайские 16 А, не равны европейским 16 А.
показати весь коментар
29.10.2024 08:35 Відповісти
Автоматів зараз як грязі, усі вони працюють відповідно своїх х-к, що китайський енекст нормальних серій, що хагер. Ви розкажіть за клапана 6-10тис грн проти 30$ в Китаї. Бо це просто кусок латуні, він не може коштувати 200-300$. Частотні перетворювачі, електроніку. І т.д.
показати весь коментар
29.10.2024 16:05 Відповісти
Знав одного єврейчика який тільки тому що був свій корєш для постачальників заробляв по 3-4 тис. $, плюючи в стелю, і звісно ж ніхто з них китайським не торгує, відкати не ті, і його клієнти - митники, депутати з чесно заробленими матрасами грошей не зрозуміють.
показати весь коментар
29.10.2024 16:33 Відповісти
ЕС тормози. Як і США

РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"

І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.

Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
показати весь коментар
29.10.2024 00:15 Відповісти
В українців звичка боротися з усім світовим злом. Поки зосередьтеся на рашке.
показати весь коментар
29.10.2024 05:40 Відповісти
Выживут выродки на которых излучение Твиттер не действует.
показати весь коментар
29.10.2024 06:52 Відповісти
Є таке відчуття, що захід пропускав і пропускає росіян далі в Україну щоб потім дорікнути цим Китаю і мати формальну причину захищати власні ринки від китайської експансії.
показати весь коментар
29.10.2024 00:29 Відповісти
Це може і добре, для них, тільки чи є в їх планах існування України взагалі, не зрозуміло. Бо та їх допомога крапельницею, то не про якусь перемогу, і не стріляти, і гроші на військову мету не використовувати, та й тих грошей кіт наплакав порівняно з нафтовими прибутками росії
показати весь коментар
29.10.2024 00:34 Відповісти
Да заспоГойся, хитродупий пареньок, з зарплатнею 10000грн. Ти за кого голосував ,за Зєро чи *****, поки не зрозумів?
показати весь коментар
29.10.2024 08:53 Відповісти
Я голосував за Порошенка, щоб цієї війни не.бу.ло. А моя зарплата відображає нашу чудову країну, де навчальні заклади мають забезпечити роботою тільки на папері.
показати весь коментар
29.10.2024 16:14 Відповісти
Ну, вибачайте тоді
показати весь коментар
30.10.2024 07:57 Відповісти
Бо роботою в цій країні забезпечує правильний кум і папа А хорошу спеціальність - хороший хабар. А не досягнення в навчанні. І в Європі доречі теж, в усякому разі знаю таких людей.
показати весь коментар
29.10.2024 18:21 Відповісти
Основний інтерес Китаю в тому, щоби виснажити американські ресурси будь-де. Ось чому для Китаю має сенс підтримувати Росію в завданні шкоди Україні.

Китай хочe перетворити Росію на маріонеткову державу.
Завдяки опору, який чинить Україна, та тривалості війни, багато в чому Росія дуже ослаблена, а їхня економіка не зможе вижити без Китаю.

Раніше здавалося, що Росія для Китаю буде молодшим партнером, але зараз вони дедалі більше йдуть до того, щоб стати маріонетковою державою, хоча на поверхні це може виглядати як суверенна держава.
показати весь коментар
29.10.2024 00:50 Відповісти
Украина победила бы варварскую московию за полгода, имей все необходимое вооружение, включая 200 самолетов и 2000 томагавков.
показати весь коментар
29.10.2024 01:17 Відповісти
Лучше одну звезду смерти
показати весь коментар
29.10.2024 05:02 Відповісти
В неї дар божий,як у Ванги.Після політики,може піти в шапіто прєдсказатєльніцой.)))
показати весь коментар
29.10.2024 06:59 Відповісти
...без підтримки Європи, вона хотіла сказати.
показати весь коментар
29.10.2024 07:52 Відповісти
И Индий! Зато люди в Украйне продолжают покупать машины и другой тип китайского мусора, понимая или не понимая что Китай это враг.
показати весь коментар
29.10.2024 09:02 Відповісти
 
 