Росія не змогла б 2,5 роки вести війну проти України без підтримки Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Росія не змогла б понад два роки вести проти України повномасштабну війну, якби не підтримка з боку Китаю.

Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що тісна співпраця Росії з Китаєм, а також із КНДР та Іраном створює серйозну загрозу глобальній безпеці.

"Ми повинні бачити реальність. Я не думаю, що РФ могла б розпочати таку повномасштабну війну в Європі та вести її без допомоги Китаю. Обговорюючи сьогоднішню ситуацію, зокрема на полі бою, ваше майбутнє у НАТО, ми маємо визнати, що уся безпекова ситуація зовсім змінилась", - сказала глава уряду Данії.

До слова, нещодавно генсек НАТО заявляв, що Китай підживлює війну Росії проти України.

