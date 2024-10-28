Росія не змогла б 2,5 роки вести війну проти України без підтримки Китаю, - прем’єрка Данії Фредеріксен
Росія не змогла б понад два роки вести проти України повномасштабну війну, якби не підтримка з боку Китаю.
Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з учасниками саміту Україна - Північна Європа, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що тісна співпраця Росії з Китаєм, а також із КНДР та Іраном створює серйозну загрозу глобальній безпеці.
"Ми повинні бачити реальність. Я не думаю, що РФ могла б розпочати таку повномасштабну війну в Європі та вести її без допомоги Китаю. Обговорюючи сьогоднішню ситуацію, зокрема на полі бою, ваше майбутнє у НАТО, ми маємо визнати, що уся безпекова ситуація зовсім змінилась", - сказала глава уряду Данії.
До слова, нещодавно генсек НАТО заявляв, що Китай підживлює війну Росії проти України.
Ну й кмітлива ж ця пані!
тут мають бути якісь зовсім іншого плана спецоперації щоб знищити цю півтораметрову тварь!
і зогляду на те, скільки бабла вливається в МО та різні сили спецоперацій, сумно, що їх фантазія себе особливо не проявляє
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.
При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
2022 рік - 15 млрд.$
2023 рік - 7,7 млрд. $
2024 рік - 8 млрд. $
як пишуть фін.видання - "загалом Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів України, особливо у таких категоріях як продовольчі товари та машини й устаткування"
Це не Україна підіймала китайську економіку, продаючи туди технології і переносячи виробництва.
Что вы там писали? Хагер электрический щит 12 автоматов.
Посмотрите цену в Украине и цену на Алиэкспресс аналогичного китайского.
Не хотите ставить эксперимент?
Поверьте мне.
Хагеровский (немецкий) щит в Украине, даже добавьте оплату "Новой почты"140 грн. Обойдется дешевле чем аналогичный щит неизвестного дядюшки Ли, с Алиэкспресса.
Электрический автоматический выключатель Хагер будет стоить столько же как китайский TOMZN, только китайца ждать 1,5 месяца надо.
P.S не смейтесь, китайские 16 А, не равны европейским 16 А.
РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"
І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.
Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
Китай хочe перетворити Росію на маріонеткову державу.
Завдяки опору, який чинить Україна, та тривалості війни, багато в чому Росія дуже ослаблена, а їхня економіка не зможе вижити без Китаю.
Раніше здавалося, що Росія для Китаю буде молодшим партнером, але зараз вони дедалі більше йдуть до того, щоб стати маріонетковою державою, хоча на поверхні це може виглядати як суверенна держава.