Підтримка оборонної сфери РФ Китаєм є вирішальним чинником для продовження війни проти України, - представник США в ООН Вуд

Китай, попри те що применшує масштаби своєї підтримки ВПК РФ, надає компоненти озброєнь, технології БПЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.

"Підтримка Китаєм Росії є вирішальною. Підтримка з боку Китаю затягує війну. Китай говорить про створення умов для миру. Але він міг би швидко створити ці умови, припинивши підтримку Росії", - сказав Вуд

Він додав, що Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази Росії. Водночас він надає їй, зокрема компоненти озброєнь, технології БПЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу. Китайські компанії співпрацювали з російськими оборонними фірмами в розробці та виробництві ударних безпілотників дальнього радіуса дії, додав він.

"Китай не має підстав стверджувати, що виступає за мир, оскільки дає Росії змогу вести найбільшу війну в Європі за останні десятиліття", - наголосив дипломат.

