Підтримка оборонної сфери РФ Китаєм є вирішальним чинником для продовження війни проти України, - представник США в ООН Вуд

роберт,вуд

Китай, попри те що применшує масштаби своєї підтримки ВПК РФ, надає компоненти озброєнь, технології БПЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.

"Підтримка Китаєм Росії є вирішальною. Підтримка з боку Китаю затягує війну. Китай говорить про створення умов для миру. Але він міг би швидко створити ці умови, припинивши підтримку Росії", - сказав Вуд

Він додав, що Китай продовжує применшувати масштаби своєї підтримки оборонно-промислової бази Росії. Водночас він надає їй, зокрема компоненти озброєнь, технології БПЛА і крилатих ракет, верстати, мікроелектроніку й нітроцелюлозу. Китайські компанії співпрацювали з російськими оборонними фірмами в розробці та виробництві ударних безпілотників дальнього радіуса дії, додав він.

"Китай не має підстав стверджувати, що виступає за мир, оскільки дає Росії змогу вести найбільшу війну в Європі за останні десятиліття", - наголосив дипломат.

+8
Констатували очевидне. Далі що? 100500 левел занепокоєнь? Так війна може тривати поки не закінчаться українці
01.11.2024 06:29 Відповісти
+5
Ціль США - максимально ослабити кацапів, що при цьому буде за Україною їм начхати. Пора б вже зрозуміти, що друзів в нас немає і не буде, незалежно від того чи буде нормальний уряд і президент чи внутрішні вороги на Банковій, як зараз.
01.11.2024 09:13 Відповісти
+3
Ну i шо?Пук в калюжу....
01.11.2024 07:26 Відповісти
01.11.2024 06:29
01.11.2024 09:13
01.11.2024 07:26
Ух ты--- сильно! Смелый вывод в ООН сделали. Опередили события. А ****--- эксперды!
01.11.2024 07:51
01.11.2024 08:56
Косорилі що хочуть те і роблять.Та був би Рейган чи Маккейн,сиділи б,як сливка в сраці, і виплачували світу збитки за ковід.
01.11.2024 09:00
Больше всегоПарашку поддерживают страны Запада-покупаяу нее сырья на сумму в 5-10 раз больше чем бают помощ Украине. При этом ограничиваяУкраину в применении оружия по военным целям на территриии Парашки. Запад-он такой лукавый. И лицо хочет сохранить и бабок на войне наварить. Америка наварила миллиарды только тем что вытесили российский газ и заменила своим на Европейском газовом рынке
01.11.2024 09:52
То есть, Китай здесь ни при чём, во всем виноваты гейропа и коварный Госдеп? Давай уже, не сдерживай себя.
01.11.2024 13:10
І про Будапештський меморандум щось забули... що нам обіцяли. Проблема не в тому что то був типа меморандум, в якому не було прописано конкретних забов'язань " гарантов" у разі агрессії проти України. Проблема в тому, що не має бажання дати країні конче потрібне озброєння в достатній кількості і без зволікань. Від їхнього занепоєння нам легче не стане. Як після всього може Україна вірити у якісь договори/переговори? Мінськ вже довів їх підступніть, а пу наразі чітко сто разів повторив свою ціль - присовокупити типа "ісконні руцьки "земл
01.11.2024 14:16
На жаль українська влада мовчить хоч всім про це відомо ,на Китай припадає 40% російського експорту і 90% електроніки для військової техніки росії китайського виробництва ,тому як би там не говорили про китайський мирний план це розмова ні про що ,китай підтримує агресію рашистів.
01.11.2024 11:18
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
01.11.2024 11:20
Китай торгует со всеми, включая Украину, - ничего личного - все во благо Китая
01.11.2024 13:11
 
 