Великобритания объявила новые санкции против РФ: самый большой пакет за последний год

7 ноября правительство Великобритании ввело новые санкции против российского военно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Сегодняшняя акция срывает поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина и сдерживает российскую злонамеренную деятельность во всем мире, разоблачая коррупционную деятельность российских военных групп в Африке", - говорится в сообщении.

Отмечается, в этом пакете 56 новых санкций. Под санкции попали поставщики, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемые Россией группы наемников, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к использованию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Санкции непосредственно направлены на ограничение поставок продукции для российских вооруженных сил, в частности станков, микроэлектроники и дронов. Они также направлены на организации в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставками и производством товаров, в частности станков, микроэлектроники и компонентов для беспилотников, которые нужны России для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.

"Новые меры направлены на подрыв российской внешней политики в Африке и ограничение поставок важнейшего оборудования для путинской военной машины.

Эти санкции продолжают миссию Великобритании по борьбе с российской злонамеренной деятельностью, которая в последние месяцы включала действия против "теневого флота" России, использование запрещенного химического оружия и деятельность прокремлевских медиа, распространяющих дезинформацию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

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