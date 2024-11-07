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Новости Санкции против России
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Великобритания объявила новые санкции против РФ: самый большой пакет за последний год

рф,санкції

7 ноября правительство Великобритании ввело новые санкции против российского военно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Сегодняшняя акция срывает поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина и сдерживает российскую злонамеренную деятельность во всем мире, разоблачая коррупционную деятельность российских военных групп в Африке", - говорится в сообщении.

Отмечается, в этом пакете 56 новых санкций. Под санкции попали поставщики, которые поддерживают российское военное производство, поддерживаемые Россией группы наемников, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к использованию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Санкции непосредственно направлены на ограничение поставок продукции для российских вооруженных сил, в частности станков, микроэлектроники и дронов. Они также направлены на организации в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставками и производством товаров, в частности станков, микроэлектроники и компонентов для беспилотников, которые нужны России для поддержки ее незаконного вторжения в Украину.

"Новые меры направлены на подрыв российской внешней политики в Африке и ограничение поставок важнейшего оборудования для путинской военной машины.

Эти санкции продолжают миссию Великобритании по борьбе с российской злонамеренной деятельностью, которая в последние месяцы включала действия против "теневого флота" России, использование запрещенного химического оружия и деятельность прокремлевских медиа, распространяющих дезинформацию", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

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Щира подяка британцям!! Саме так,лише спільними зусиллями подалаємо ординську гниду !!))
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07.11.2024 13:21 Ответить
А як старі санкції?Відпрацювали?
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07.11.2024 13:25 Ответить
Як один старий пердун з США - нічого окрім пердіжа.
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07.11.2024 13:29 Ответить
так. один віпердівся, не зробивши нічого корисного для цивілізованого людства. інший починає безкінечне шоу абсурда.
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07.11.2024 13:35 Ответить
а лапті як продавали свої надра, так і продовжують продавати отримуючи мільярди.
як купували необхідні комплектуючі, так і продовжують купувати.
наглядний приклад санкцій, іран та північна корея.
іран провів випробовування ядерної зброї, корея висадила десант в європі.
лєвакі рожеві поні ні чому не вчяться та й не навчяться.
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07.11.2024 13:32 Ответить
Хто розумніший у США та Європі розуміли це ще спочатку. А нам розповідали що санкції працюють і кілька прикладів типу китайці чи турки карти Мир не приймають і нічого не продають і не купують у оркiв.
У кремлі ржуть із дурнів, а ми хаваемо.
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07.11.2024 13:56 Ответить
 
 