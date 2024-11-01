Канада введет дополнительные санкции против РФ за депортацию украинцев

Канада готовится ввести новый пакет санкций против России из-за незаконной депортации украинцев с временно оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения конференции по Формуле мира в Монреале.

"Вчера представитель США объявил о новых санкциях против России, связанных преимущественно с депортированными детьми. Мы сейчас занимаемся координацией наших санкций с США и Евросоюзом", - сказала она.

Жоли добавила, что Канада стремится и в дальнейшем оказывать на Россию "максимальное давление".

Также смотрите: Россияне заявили об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Башкирии