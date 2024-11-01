1 299 0
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців
Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо Формули миру в Монреалі.
"Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, повʼязані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом", - сказала вона.
Жолі додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль