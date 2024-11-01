УКР
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців

санкції

Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо Формули миру в Монреалі.

"Учора представник США оголосив про нові санкції проти Росії, повʼязані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій із США та Євросоюзом", - сказала вона.

Жолі додала, що Канада прагне й надалі чинити на Росію "максимальний тиск".

Канада (2268) росія (67966) санкції (12765)
