Росія втратила останнього іноземного постачальника танкерів для свого найбільшого СПГ-проєкту

Найбільший у Росії проєкт із виробництва скрапленого газу – "Арктик СПГ-2" компанії "Новатек" – втратив останнього іноземного постачальника танкерів льодового класу.

Про це пише The Moscow Times.

Так, японська Mitsui O.S.K., на замовлення якої будувалися три газовози для "Арктик СПГ-2", попередила, що може виявитися не в змозі поставити судна. Причиною назвали посилення західних санкцій, додавши, що збудовані для "Новатека" танкери можуть бути продані "третім сторонам".

Ще три танкери для "Арктик СПГ-2" на замовлення дочірніх структура "Совкомфлоту" будувала південнокорейська верф Hanwha Ocean.

Однак вона розірвала контракт наприкінці 2022 року, посилаючись на санкції та складнощі з отриманням оплати.

Врешті єдиним постачальником танкерів-газовозів для проєкту "Новатека" залишилася підконтрольна "Роснєфті" судноверф "Звезда". Однак із 15 суден, які та має збудувати, "Новатек" поки не отримав жодного.

Спочатку планувалося, що вже 5 російських суден почнуть возити газ уже 2024 року, але терміни було зірвано: за словами джерел, поки "Звезда" готова передати "Новатеку" лише одне судно, і те – 2025 року.

Позбавлений танкерів та покупців, "Арктик СПГ-2" у жовтні зупинив виробництво, розповіли Bloomberg знайомі із ситуацією джерела.

За їхніми словами, із серпня "Арктик СПГ-2" відвантажив вісім партій скрапленого газу, проте жодну з них не вдалося продати, незважаючи на підключення "тіньового флоту" та знижки, що досягали 40% до ринкових цін.

Завод, що коштував $25 млрд, у листопаді минулого року потрапив під американські санкції, а в червні США посилили обмеження проти самого "Новатека".

До чорних списків із забороною на будь-які операції потрапили всі його проєкти, що будуються ("Мурманськ СПГ", "Обський СПГ", "Мурманськ-трансгаз", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3"), а також 7 із 15 СПГ -танкерів, які були замовлені на російській верфі "Звезда"

Пробеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.