Санкції працюють: Китайський постачальник обладнання для "Роснєфті" і "Новатеку" припинив роботу в Росії

Китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії в соцмережі LinkedIn, звернуло увагу російське видання "Коммерсант".

"Рада директорів Wison New Energies ухвалила рішення припинити всі поточні проєкти в РФ і негайно і на невизначений термін припинити участь у нових", – йдеться у повідомленні китайської компанії.

Wison New Energies пояснила рішення турботою про стратегічне майбутнє та запевнила, що забезпечить "плавний перехід", розуміючи, як це може позначитися на партнерах.

Російський проєкт "Арктик СПГ-2" передбачає будівництво трьох ліній з виробництва скрапленого природного газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна на півострові Гидан в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Китайська Wison постачає модулі для "Арктик СПГ-2" за контрактом, підписаним у 2019 році через французьку Technip. Модулі для першої та другої лінії проекту (їх обіцяють здати в експлуатацію цього року) російський замовник вже отримав.

"Ймовірно, компанія встигне відвантажити замовлені для останньої лінії модулі перед припиненням співпраці", – вважає російський експерт Олександр Собко.

Однак це рішення може вдарити по проєкту "Росатома" з будівництва плавучих атомних енергоблоків.

Дочірня компанія Wison New Energies – Wison (Nantong) Heavy Industry – має контракти з "Росатомом" на будівництво корпусів для трьох плавучих атомних енергоблоків (ПЕБ), які повинні постачати електроенергію для Баїмського ГЗК на Чукотці. Термін постачання першого корпусу – жовтень 2023 року, а другого – лютий 2024 року.

Заступник голови "Росатому" Андрій Нікіпелов запевняв, що держкорпорація "іде в контрактні терміни" і проблем "ні з обладнанням, ні з корпусами" немає. На початку червня він повідомив, що "Росатом" вже замовив на верфі Wison виготовлення третього корпусу.

Як повідомлялося, листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати у грудні 2023 - на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої - у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.