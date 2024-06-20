Санкції працюють: Центробанк Росії заявив про обвал імпорту через проблеми з платежами

Санкції та проблеми з розрахунками завдали відчутного удару по російському імпорту.

Про це заявили керівники Центробанку РФ під час обговорення ключової ставки на початку червня, передає The Moscow Times.

Як зазначили топменеджери, сезонного збільшення імпорту в березні-квітні не відбулося, а також додали, що на динаміці імпорту могли позначитися проблеми з платежами.

Більше того, вартісний обсяг імпорту цього року дещо менший за минулорічний, а з урахуванням валютної інфляції та зростання витрат скорочення у фізичному вираженні помітно більше. За оцінкою аналітиків SberCIB, імпорт до Росії зараз приблизно на 30% нижче, ніж міг бути.

Головна причина – складнощі в оплаті товарів. Опитування понад 1 тис. компаній показало, що лише 15% платежів, здійснених починаючи з лютого (коли США пригрозили банкам Китаю, Туреччини та інших країн вторинними санкціями), на початок червня дійшли до одержувачів. Більшість інших перебували на перевірці в банку.

Оплата та доставка товарів обходяться імпортерам дедалі дорожче. Доставка вантажів з Китаю швидко дорожчає і до середини червня досягла максимуму з початку 2023 року, імпорт, що падає, веде до скорочення пропозиції товарів і послуг і зростання транзакційних витрат імпортерів, що при збереженні високого внутрішнього попиту може мати проінфляційний ефект, зауважили в Центробанку РФ.

Нові санкції США проти Росії

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Ще після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та ЄС заборонили ввозити до Росії готівкові долари та євро, а російський центробанк заборонив знімати з валютних рахунків більше $10 тис. і заборонив банкам продавати валюту росіянам.

Згодом банкам дозволили продавати готівкову валюту, яку вони раніше купили в інших громадян.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.