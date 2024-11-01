Россияне заявили об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Башкортостане
Глава республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитого стекла в операторской. Два других упали в промзоне.
Хабиров утверждает, что жертв и разрушений нет, а предприятия функционируют в штатном режиме.
Стоит заметить, что расстояние из Украины в Башкирию составляет более 1500 километров.
