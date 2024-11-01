РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Фото
3 185 5

Россияне заявили об атаке БПЛА на промышленное предприятие в Башкортостане

БпЛА атакували промисловість в Башкирії

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитого стекла в операторской. Два других упали в промзоне.

Хабиров утверждает, что жертв и разрушений нет, а предприятия функционируют в штатном режиме.

Стоит заметить, что расстояние из Украины в Башкирию составляет более 1500 километров.

Пост про атаку БпЛА

Смотрите также: В минобороны РФ заявили о сбивании 83 якобы украинских беспилотников. Один БПЛА упал на многоэтажку в Брянске. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4320) россия (97399) Уфа (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та хоч півтора км. Аби руйнування були максимальні.
показать весь комментарий
01.11.2024 01:55 Ответить
Кацапня застосовує аналоговнєтноє ноухау для захисту НПЗ:

показать весь комментарий
01.11.2024 09:12 Ответить
анало чи ні, але дрон напряму не вразить.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:06 Ответить
 
 