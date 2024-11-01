РУС
В минобороны РФ заявили о сбивании 83 якобы украинских беспилотников. Один БПЛА упал на многоэтажку в Брянске. ВИДЕО

За ночь на 1 ноября противовоздушная оборона перехватила и уничтожила якобы 83 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и оккупированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что силы ПВО работали в 5 регионах РФ и оккупированном Крыму.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что один беспилотник врезался в жилой дом, пострадал один житель.

Богомаз уточнил, что на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад.

+14
Ні про що, пукалки. За цей час можна б було хоча б шахеди скопіювати. Іран, рашка під санкціями, а весь світ з нами, а своїх шахедів нема. Видно щось з нами, вірніше з тими, що думають, що царюють над нами
01.11.2024 08:11 Ответить
+10
А що, шахеди-панацея ? Їх теж тільки лічені одиниці долітають, та й то-в-основному по будинках цивільних. Коли наші "пукалки" долітають до якихось кацапських нафтобаз чи військових складів-в коментах ейфорія-"от як ми можемо, кацапи, що з хлепалом ?!" Коли ж не долітає, одразу зрада-"пукалки, ні про що, по шибкам тільки гатять". Не тільки ми шахеди збиваємо, у кацапів теж ппо та реби є.
01.11.2024 08:30 Ответить
+8
на одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад.

Потужна атака, вони кабами цілі під'їзди та будинки зносять, а ми вікна б'ємо, та на фасадах фарбу псуємо!
01.11.2024 09:19 Ответить
Кацапи втірают какую-то дічь.
01.11.2024 08:11 Ответить
Вумний ти, клавішо, шо пісець, зразу видно за піськограя голосував, бо какая разніца
01.11.2024 08:43 Ответить
Коли відповісти нічого (бо з мізками проблеми, п.1), усе що залишається-це про голосування згадати та до піськограя записати (навіть тут не вгадав, див. п.1.).
01.11.2024 23:27 Ответить
Ні про що? і пукалки знищили вже багато рашиських військових складів, нафтопереробних і спиртзаводів і тд.
А що Шахеди? У чому вони ефективнійші?
01.11.2024 17:20 Ответить
01.11.2024 08:30 Ответить
на одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад.

Потужна атака, вони кабами цілі під'їзди та будинки зносять, а ми вікна б'ємо, та на фасадах фарбу псуємо!
01.11.2024 09:19 Ответить
У нас немає цілі нищити будинки. Наші БПЛА нищать склади озброєння, нафторереробні заводи, спиртзаводи і тд. І нищать ефективно.
01.11.2024 17:22 Ответить
Прилет беспилотника в резервуар в Ставропольском крае... Наваренный "мангал" защитил.

https://x.com/i/status/1852247481683153252
01.11.2024 09:26 Ответить
Нічого було збивать БПЛА над житловим районом... Він цілеспрямовано летів на військовий об"єкт...
01.11.2024 09:33 Ответить
Половина ціх збитих безпілотників це ху...ловскіє дезертирі що вирішили повернутися додому
01.11.2024 09:39 Ответить
І знову -- погані новини
01.11.2024 10:17 Ответить
Дешевими дрончиками нищити ппо рашистів - теж гроші.
01.11.2024 12:28 Ответить
 
 