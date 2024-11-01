В минобороны РФ заявили о сбивании 83 якобы украинских беспилотников. Один БПЛА упал на многоэтажку в Брянске. ВИДЕО
За ночь на 1 ноября противовоздушная оборона перехватила и уничтожила якобы 83 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ и оккупированным Крымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские СМИ.
Отмечается, что силы ПВО работали в 5 регионах РФ и оккупированном Крыму.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что один беспилотник врезался в жилой дом, пострадал один житель.
Богомаз уточнил, что на одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад.
А що Шахеди? У чому вони ефективнійші?
Потужна атака, вони кабами цілі під'їзди та будинки зносять, а ми вікна б'ємо, та на фасадах фарбу псуємо!
