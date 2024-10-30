Последствия атаки БПЛА на "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечне. СПУТНИКОВЬІЕ ФОТО

Появились спутниковые снимки здания "Российского университета спецназначения имени Путина" в Гудермесе (Чечня) после атаки дронами накануне, 29 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

На фото видно, как с крыши поднимается дым. Оно было сделано в 10 часов 10 минут утра по местному времени.

В этом университете готовят россиян для войны против Украины и изготавливают FPV-дроны.





Вечером во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате удара погибли украинские пленные, которых якобы удерживали в здании "Российского университета спецназа", но никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Что известно об "университете спецназа"?

По утверждениям властей Чечни, с начала полномасштабного вторжения в этом университете учились тысячи россиян, которые впоследствии отправились воевать против Украины.

"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе в 2013 году, с этого года носит имя Владимира Путина.

