Наслідки атаки БПЛА на "Російський університет спецназу імені Путіна" в Чечні. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Зʼявилися супутникові знімки будівлі "Російського університету спецпризначення імені Путіна" в Гудермесі (Чечня) після атаки дронами напередодні, 29 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

На фото видно, як із даху підіймається дим. Його було зроблено о 10 годині 10 хвилин ранку за місцевим часом.

У цьому університеті готують росіян для війни проти України та виготовляють FPV-дрони.





Увечері у вівторок глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що внаслідок удару загинули українські полонені, яких нібито утримували в будівлі "Російського університету спецпризначенців", але жодних підтверджень цим заявам немає.

Що відомо про "університет спецназу"?

За твердженнями влади Чечні, від початку повномасштабного вторгнення в цьому університеті навчалися тисячі росіян, які згодом вирушили воювати проти України.

"Російський університет спецназу" був заснований у Гудермесі 2013 року, з цього року має ім'я Володимира Путіна.

