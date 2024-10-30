УКР
Кадиров заявив, що під час атаки БпЛА на "університет імені Путіна" в Чечні нібито загинули українські військовополонені

Рамзан Кадиров прокоментував атаку БПЛА на Чечню 29 жовтня

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що українські військовополонені нібито використовуються для прикриття так званого "Російського університету спецназу імені Володимира Путіна" в Гудермесі. Вони начебто загинули під час атаки дронів у вівторок, 29 жовтня.

Про це написав Кадиров, коментуючи наслідки атаки БпЛА на будівлю навчального центру, передає Цензор.НЕТ.

"Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв з нашого боку немає. Але! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, у тому числі на території РУС ("Російського університету спецназу імені Путіна" - ред.)", - стверджує очільник Чечні.

Кадиров віддав наказ вбивати полонених українців

Також він заявив, що нібито віддав наказ убивати полонених українських військових після атаки дронів на Чечню

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечні, - Кадиров. ФОТО

За словами Кадирова, він наказав "усім командирам на передовій не брати в полон і знищувати" українських військовослужбовців. Причина - саме ця атака дронів на університет спецназу вранці 29 жовтня.

Як зазначають росЗМІ, заяви глави Чечні можна кваліфікувати як публічні заклики до екстремістської діяльності.

Атаку дронів на університет спецназу керівник Чечні назвав нібито "укусом", відповіддю на який від окупантів нібито буде "знищення".

Хоча Кадиров не зміг пояснити, чому українські дрони змогли безперешкодно долетіти до Чечні. За його словами, ведеться розслідування, усіх винних він пообіцяв "покарати".

Читайте також: Кадиров запропонував відправляти "проблемну молодь" Чечні на війну проти України 

Нагадаємо, 29 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про атаку на "Російський університет спецназу імені Путіна" в Гудермесі.

+36
то полонені кадировці мають бути на дахах Сум, Харькова
показати весь коментар
30.10.2024 08:43 Відповісти
+26
Придурок! Він своїми словами собі "зарезервував" місце в Гаазькому трибуналі! Тому що це - воєнний злочин! Воістину - "Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє його розуму...".
показати весь коментар
30.10.2024 08:58 Відповісти
+24
Кіздить, як Тротцький
показати весь коментар
30.10.2024 08:42 Відповісти
Не доживе, здохне.
показати весь коментар
30.10.2024 09:06 Відповісти
Здохне із шматком свинячого сала у роті. Це треба робити на фронті з кожним окупантом-кадировцем. Тилова служба має забезпечити наші підрозділи уже дбайливо нарізаним сальцем.
показати весь коментар
30.10.2024 09:46 Відповісти
Ібанат!
показати весь коментар
30.10.2024 08:43 Відповісти
Кого це зупинить..... рашистам пох кого вбивати.
показати весь коментар
30.10.2024 09:09 Відповісти
Шахерезада зі своїми казками нервово курить в куточку .
показати весь коментар
30.10.2024 08:45 Відповісти
Споідіваюся тепер при кожному вибуху в Україні буде гинути 10 пітарський полонених.
показати весь коментар
30.10.2024 08:45 Відповісти
Бабах амбар!
показати весь коментар
30.10.2024 08:46 Відповісти
як писав треба шваркнути по дворцю дон-дона , щоб бороду обісрав .
показати весь коментар
30.10.2024 08:46 Відповісти
Пітух дирявий дон гандон. Треба для прикриття використовувати дирявих кадирків у нас теж.
показати весь коментар
30.10.2024 08:46 Відповісти
Навіщо нам ставать подібними кацапам? Щоб вони потім казали, що ми теж - воєнні злочинці? І цим уникнули покарання? Краще для такого "прикриття" використовувать внутрішніх колаборантів... Після вироку - у клітку... І на дах якогось військового підприємства чи електростанції. І хай чекають "прилёта русскава мира"... Наші громадяни - де хочемо - там і створюєм їм місця відбування покарання... Цим зменшимо кількість бажаючих "работать на великую Рассию"... "Очко сваё - не железнае...".
показати весь коментар
30.10.2024 09:05 Відповісти
Університет імені Тупіна (((((:
показати весь коментар
30.10.2024 08:48 Відповісти
всі полонені повинні бути переміщені в харків, суми, запоріжжя.
насрати на той ******* червоний хрест і всі ті лєвацькі конторки!
показати весь коментар
30.10.2024 08:48 Відповісти
Є невеличка проблема- кацапам на своїх полонених теж насрати ...
показати весь коментар
30.10.2024 11:00 Відповісти
Ахахахах. А ми думали, що клоун лише в нас.
показати весь коментар
30.10.2024 08:49 Відповісти
П'яні фантазії володаря овець.
показати весь коментар
30.10.2024 08:49 Відповісти
Кадиров заявив

Ще і цей заявив! Весь світ наче огуїв: всі тіко і роблять, що без кінця щось заявляють!

Як подумаю, що і завтра заявлятимуть, і післязавтра заявлятимуть, і після-післязавтра заявлятимуть...
Аааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.10.2024 08:52 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 08:52 Відповісти
Несе любімую жєну.
показати весь коментар
30.10.2024 09:11 Відповісти
Та вони вбили їх
і підставили
як в кращі часи середньовіччя
тому і нас потрібно кожного десятого
їхнього полоненого вбити,
нічого з ними не станеться
Але вони повинні знати
На кожну їхню сраку
знайдеться болт з гвинтом.
показати весь коментар
30.10.2024 08:52 Відповісти
Ну шо 🤡 чмо зеленське ,ще досі , на вколюшках стоїш ...перед кадиркою ?
показати весь коментар
30.10.2024 08:54 Відповісти
Шоумен Володимир Зеленський, підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі "Студії Квартал 95", йдеться у "Сніданку з 1+1".
У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав.
показати весь коментар
30.10.2024 09:03 Відповісти
Зате падла не вибачався за виступи де принижував Україну, та релігію. А 73%довбнів його ще в презики протягнули!
показати весь коментар
30.10.2024 09:29 Відповісти
Із за сорому за дії кадирова всі полонені кадирівців повинні виявитись повішеними
показати весь коментар
30.10.2024 09:06 Відповісти
Гордый кадыровец не может просто повеситься. Гордый кадыровец сначала отрежет себе и своим собратьям яйца чтобы быть похожим на бабу, потом быть изнасилованным свиньей и в конце подавиться большим куском сала, завернувшись в свиную шкуру. И все ето снимать на камеру чтобы весь его кишлак потом видел как позорно он сдох и благодарил каДырова
показати весь коментар
30.10.2024 09:56 Відповісти
абсолютно вірно
показати весь коментар
30.10.2024 12:21 Відповісти
Багато хто схиляється,що це місцеві розборки з дон кадировим...але як завжди винувата Україна...
Дон тік-ток мабуть не хоче міжвидову війну кланів
показати весь коментар
30.10.2024 09:07 Відповісти
Пиндит Дон...
показати весь коментар
30.10.2024 09:14 Відповісти
Зато ми кацапам мало не в зад заглядуємо, бо конвенція!
показати весь коментар
30.10.2024 09:30 Відповісти
зараз Лапоть Аладдіна і труппа овцейобів запостять ролік в тік-ток з жорстоко мстьою. Розстіляють кущі десь в брянській області🐑
показати весь коментар
30.10.2024 09:41 Відповісти
полоненим кадирівцям будемо в сраку заливати гаряче сало
показати весь коментар
30.10.2024 09:43 Відповісти
Сцыкливая бородатая баба которая как и ***** прикрывается женщинами, детьми и пленными. Такими заявлениями каДыров сам предложил убивать кадыровских пленных, отрезать им яйца и хоронить в посадках завернутых в свиные шкуры.
показати весь коментар
30.10.2024 09:48 Відповісти
Кадиров це шавка ху...ла, котра за відсутністю мозку підставляє його. Полонених він може вбивати якщо їх йому це дозволяти та їх передадуть. Бо натіктокить вони не зможуть. Бо воїни були чеченці, а ці підстилки самої підстилки ху...ла
показати весь коментар
30.10.2024 09:59 Відповісти
То как Дырявый обосрался и завизжал всего лишь после одного небольшого удара может говорить что ето его мозоль. Потому что показало всем его ничтожность и уязвимость и обнулило всю его надутую репутацию. Поетому нужно усилить удары по всем его резиденциям и его бизнесу. Чтобы Оно как и ***** боялось свою крысиную морду из подвала высунуть.
показати весь коментар
30.10.2024 10:16 Відповісти
Ймовірно, розстріляли наших полонених, а у подальшрму використовуватимуть як заручників. Це вагома причина у полон не здаватися, бо все одно звірі познущаються і врешті підступно вб"ють.
показати весь коментар
30.10.2024 09:54 Відповісти
Ізраїль нищить підар.. сів а Україна толерує отаких кадирок,сімонянів ,скабєєвих і так далі, вони ж нічого не бояться живуть дихають . Н
показати весь коментар
30.10.2024 10:04 Відповісти
Конвенція не забороняє посадити 10 мальчікав в трусіках в будці біля кожного трансформатора на підстанції
показати весь коментар
30.10.2024 10:08 Відповісти
прийшов час вдарити по резиденції цього овцейоба.
показати весь коментар
30.10.2024 10:09 Відповісти
Ну вот же она цель для бойцов Буданова.... Или в Африке есть более важные задачи ?
показати весь коментар
30.10.2024 10:15 Відповісти
Ну тогда все пленные кадыровцы должны погибнуть от переедания свинины
показати весь коментар
30.10.2024 10:19 Відповісти
Значить, замордували наших...
показати весь коментар
30.10.2024 10:21 Відповісти
Так там лише дах горів в пустій будівли.. Дирявий так учора казав.. А вже полонені. І всі загинули..Звездун..
показати весь коментар
30.10.2024 10:29 Відповісти
Главовцетрах,ти диви,ніяк не здохне ще щось киздить,з'їж сала,може попусте.
показати весь коментар
30.10.2024 10:47 Відповісти
Що цей баран ще може пробекати...
показати весь коментар
30.10.2024 10:56 Відповісти
Рашисти закатовують полонених до смерті, а потім шукають зручне виправдання
показати весь коментар
30.10.2024 11:25 Відповісти
Що тупа чурка може ще сказати ,відколи полонених стали утримувати в так званих університетах та ще імені злочинця терориста путіна ?
показати весь коментар
30.10.2024 11:28 Відповісти
Були абітурієнтами в тій забігайлівці?
показати весь коментар
30.10.2024 11:43 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 14:07 Відповісти
 
 