Кадиров заявив, що під час атаки БпЛА на "університет імені Путіна" в Чечні нібито загинули українські військовополонені

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що українські військовополонені нібито використовуються для прикриття так званого "Російського університету спецназу імені Володимира Путіна" в Гудермесі. Вони начебто загинули під час атаки дронів у вівторок, 29 жовтня.

Про це написав Кадиров, коментуючи наслідки атаки БпЛА на будівлю навчального центру, передає Цензор.НЕТ.

"Як і говорив раніше, внаслідок атаки жертв з нашого боку немає. Але! Вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об’єкті в республіці утримуються до 10 українських полонених, у тому числі на території РУС ("Російського університету спецназу імені Путіна" - ред.)", - стверджує очільник Чечні.

Також він заявив, що нібито віддав наказ убивати полонених українських військових після атаки дронів на Чечню.

За словами Кадирова, він наказав "усім командирам на передовій не брати в полон і знищувати" українських військовослужбовців. Причина - саме ця атака дронів на університет спецназу вранці 29 жовтня.

Як зазначають росЗМІ, заяви глави Чечні можна кваліфікувати як публічні заклики до екстремістської діяльності.

Атаку дронів на університет спецназу керівник Чечні назвав нібито "укусом", відповіддю на який від окупантів нібито буде "знищення".

Хоча Кадиров не зміг пояснити, чому українські дрони змогли безперешкодно долетіти до Чечні. За його словами, ведеться розслідування, усіх винних він пообіцяв "покарати".

Нагадаємо, 29 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про атаку на "Російський університет спецназу імені Путіна" в Гудермесі.