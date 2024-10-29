Дрони атакували "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечні, - Кадиров. ФОТО

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про атаку на "Російський університет спецназу імені Путіна" в Гудермесі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежу загасили", - йдеться в повідомленні.

