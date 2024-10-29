УКР
Дрони атакували "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечні, - Кадиров. ФОТО

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про атаку на "Російський університет спецназу імені Путіна" в Гудермесі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Кадиров заявив, що дрони атакували університет спецназу в Чечні

"Сьогодні о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежу загасили", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Чечні невідомі розстріляли вантажівку "Росгвардії": щонайменше 3 військових ліквідовано, - росЗМІ. ФОТО 18+

Кадиров заявив, що дрони атакували університет спецназу в Чечні

безпілотник (4904) росія (67862) Чечня (286)
+13
Ахмат -- САЛО🤣🤣🤣🤣🤣
29.10.2024 09:25 Відповісти
+8
Дагестанская Народная Республика ипашит.
29.10.2024 09:28 Відповісти
+8
Kadyrov 95
Квартал 95
Співпадіння?!?
Не думаю...
29.10.2024 09:32 Відповісти
ахмат-сила?
29.10.2024 09:24 Відповісти
Ахмат -- САЛО🤣🤣🤣🤣🤣
29.10.2024 09:25 Відповісти
Ахмат поганий чай
29.10.2024 09:29 Відповісти
по слідам классики:
- що таке ахмат-сила?
- це ахмат-масса помножена на ахмат-прискорення
29.10.2024 09:47 Відповісти
наступним треба спалити дворец дон-дона .
29.10.2024 09:25 Відповісти
29.10.2024 09:25 Відповісти
Ой
29.10.2024 09:26 Відповісти
А де ж тепер будуть готувать нові кадри для "тік-ток військ"?...
29.10.2024 09:28 Відповісти
Сумно...
29.10.2024 09:30 Відповісти
Дагестанская Народная Республика ипашит.
29.10.2024 09:28 Відповісти
какдиров пише по-кацапськи без помилок???!!! Офігити!!!
29.10.2024 09:29 Відповісти
І бреше так само..
29.10.2024 09:56 Відповісти
Kadyrov 95
Квартал 95
Співпадіння?!?
Не думаю...
29.10.2024 09:32 Відповісти
Теж саме як і Z та V
29.10.2024 12:27 Відповісти
"Возгорєлась" - це на якій мові? На університетсько-спецназівській? 🤣
29.10.2024 09:32 Відповісти
Українські дрони можна мобільно на Теслі разом зі своїм сином із золотих пулємьотів збивать.
29.10.2024 09:33 Відповісти
Цежяк треба ненавидіть сво країну що не тільки сам зрадив народ а і назвав ім,ям палача своєїкраїни школу мусорів .Ой кадирка розплата за зраду буде пожалієш що родився
29.10.2024 09:35 Відповісти
Унівєрсітєт почітатєлєй овєц.
29.10.2024 09:42 Відповісти
Хай один одного вбивають! Чим більше переб'ють, тим менше прийдеться вбивати!
29.10.2024 09:46 Відповісти
чому порожню будівлю? нема куди безпілотники запускати?
29.10.2024 10:03 Відповісти
 
 