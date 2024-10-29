РУС
Дроны атаковали "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечне, - Кадыров. ФОТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке на "Российский университет спецназа имени Путина" в Гудермесе.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Кадиров заявив, що дрони атакували університет спецназу в Чечні

"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - говорится в сообщении.

Читайте: В Чечне неизвестные расстреляли грузовик "Росгвардии": по меньшей мере 3 военных ликвидированы, - росСМИ. ФОТО 18+

Кадиров заявив, що дрони атакували університет спецназу в Чечні

беспилотник (4297) россия (97311) Чечня (639)
+13
Ахмат -- САЛО🤣🤣🤣🤣🤣
29.10.2024 09:25 Ответить
+8
Дагестанская Народная Республика ипашит.
29.10.2024 09:28 Ответить
+8
Kadyrov 95
Квартал 95
Співпадіння?!?
Не думаю...
29.10.2024 09:32 Ответить
ахмат-сила?
29.10.2024 09:24 Ответить
29.10.2024 09:25 Ответить
Ахмат поганий чай
29.10.2024 09:29 Ответить
по слідам классики:
- що таке ахмат-сила?
- це ахмат-масса помножена на ахмат-прискорення
29.10.2024 09:47 Ответить
наступним треба спалити дворец дон-дона .
29.10.2024 09:25 Ответить
29.10.2024 09:25 Ответить
Ой
29.10.2024 09:26 Ответить
А де ж тепер будуть готувать нові кадри для "тік-ток військ"?...
29.10.2024 09:28 Ответить
Сумно...
29.10.2024 09:30 Ответить
29.10.2024 09:28 Ответить
какдиров пише по-кацапськи без помилок???!!! Офігити!!!
29.10.2024 09:29 Ответить
І бреше так само..
29.10.2024 09:56 Ответить
29.10.2024 09:32 Ответить
Теж саме як і Z та V
29.10.2024 12:27 Ответить
"Возгорєлась" - це на якій мові? На університетсько-спецназівській? 🤣
29.10.2024 09:32 Ответить
Українські дрони можна мобільно на Теслі разом зі своїм сином із золотих пулємьотів збивать.
29.10.2024 09:33 Ответить
Цежяк треба ненавидіть сво країну що не тільки сам зрадив народ а і назвав ім,ям палача своєїкраїни школу мусорів .Ой кадирка розплата за зраду буде пожалієш що родився
29.10.2024 09:35 Ответить
Унівєрсітєт почітатєлєй овєц.
29.10.2024 09:42 Ответить
Хай один одного вбивають! Чим більше переб'ють, тим менше прийдеться вбивати!
29.10.2024 09:46 Ответить
чому порожню будівлю? нема куди безпілотники запускати?
29.10.2024 10:03 Ответить
 
 