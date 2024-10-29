Дроны атаковали "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечне, - Кадыров. ФОТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке на "Российский университет спецназа имени Путина" в Гудермесе.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха вспыхнула крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - говорится в сообщении.

