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В Чечне неизвестные расстреляли грузовик "Росгвардии": по меньшей мере, 3 военных ликвидированы, - росСМИ. ФОТО 18+

В четверг, 24 октября, неизвестные лица расстреляли грузовик "Урал" с сотрудниками "Росгвардии". По меньшей мере 3 оккупантов ликвидированы.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza и NIYSO, передает Цензор.НЕТ.

По данным "Базы", нападение на росгвардейцев произошло 24 октября около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики.

По информации чеченского оппозиционного канала NIYSO, в результате нападения ликвидированы три человека. Государственные ресурсы РФ заявляют об одном убитом и одном раненом.

Также читайте: Сейчас, предположительно, в Украине продолжают воевать в пророссийских чеченских подразделениях около 9 тысяч кадыровцев, - британская разведка

"Точное количество убитых пока непонятно, однако, судя по снимкам, был ликвидирован по меньшей мере один оккупант, военнослужащий Росгвардии, Верещенко Дмитрий. Согласно сообщениям, сотрудники передвигались на "Урал", по автодороге между Чурт-тоги (Петропавловском) и Беркарт-Юрт. Затем на них открыли огонь неизвестные", - сообщил NIYSO.

Нападавшим удалось скрыться. Их разыскивают российские "правоохранители".

У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії

Автор: 

россия (96216) Чечня (638) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+57
Невідомим подальших успіхів
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25.10.2024 08:58 Ответить
+27
Головне не зупинятися.
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25.10.2024 08:59 Ответить
+17
Ви ніпанімаєтьє, єто трафєй
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25.10.2024 09:06 Ответить
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25.10.2024 08:58 Ответить
стріляли з кущів! чи з поля?
які варіанти?
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25.10.2024 09:05 Ответить
З кущів - по ходу машини били з лівоі сторони
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25.10.2024 09:09 Ответить
то були Бандеро-Дудаївці!!!!!
треба щоб невеличка група ось таких верещенків їх знайшли і зрадівши всі успішно подохли.
повага гордим чеченцям
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25.10.2024 09:35 Ответить
типічний кровній месть
на месть есть кровь і савсем бєлій мстя 😂
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25.10.2024 12:10 Ответить
Головне не зупинятися.
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25.10.2024 08:59 Ответить
перша фотка зачьотна.
чувак і чорному, під шумок, годинник собі примітив.
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25.10.2024 09:01 Ответить
Ви ніпанімаєтьє, єто трафєй
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25.10.2024 09:06 Ответить
Що за "клевета на героев СВО"? То судмедексперт хоче встановить по годиннику час настання смерті...
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25.10.2024 09:29 Ответить
Яким чином?
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25.10.2024 09:36 Ответить
Тобі поняття "сарказм", відоме? Чи, щоб ти зрозумів, мені треба аж три "смайлики" виставить? ........
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25.10.2024 10:01 Ответить
Дуже-дуже тупий сарказм
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25.10.2024 11:46 Ответить
Напиши "гостріший"... Я не заперечую...
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25.10.2024 11:55 Ответить
Ми знайомі, шановний?
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25.10.2024 12:04 Ответить
Ні - не знайомі... Тому мені цікаво - чому ти до "незнайомого" поліз із коментарем? Та ще й з недолугим?
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25.10.2024 12:07 Ответить
Слава Богу!
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25.10.2024 12:20 Ответить
Аааааа... А я сразу і нє понял...
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25.10.2024 10:05 Ответить
это для отвода глаз, на самом деле он ботинки примеряет
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25.10.2024 09:31 Ответить
Так у нього взагалі не армійські черевики - а цивільні кросівки...
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25.10.2024 10:02 Ответить
не має значення, зняти з трупа одяг, взуття або годинник - і все село буде заздрити. Пам'ятаєте ту дівчину шо хизувалась в соцмережах тушью для очей зі збитого MH-17 ?
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25.10.2024 11:28 Ответить
Русофоби, Еее...
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25.10.2024 09:02 Ответить
Мєднациональноє єдінство крєпнєт.👍
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25.10.2024 09:02 Ответить
Так, це вже цікаво. Давайте, не спиняйтеся.
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25.10.2024 09:03 Ответить
хтось намагається розпалити національний конфлікт..., натягнути сову на глобус..., ну-ну..., якщо без санкції їхнього верховного правителя, то там можна вбивати цих росгвардійців хоч щодня, ні до чого не призведе..., а от, якщо інакше, то буде цікаво...
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25.10.2024 09:05 Ответить
Там міжусобчик між тік- ток Доном і Кєрімовим за Вайлдберіс
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25.10.2024 09:10 Ответить
Це вже КТО, чи ще кровна помста?
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25.10.2024 09:05 Ответить
Брати, не спиняйтеся!!!!!
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25.10.2024 09:07 Ответить
Писали про одного. Коли встигли ще двох.
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25.10.2024 09:15 Ответить
Решта лежить в кузові "Урала"... Заглянь - і побачиш...
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25.10.2024 10:03 Ответить
Саме час гнати лапті з Кавказу. Цапи зараз всі в Україну полізли, тому це буде не важко. На цілу вантажівку лише троє рашистів
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25.10.2024 09:19 Ответить
респект невідомим 👍👍👍
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25.10.2024 09:22 Ответить
Другий фронт відкривають)))
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25.10.2024 09:25 Ответить
Фсьопаплану...
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25.10.2024 09:27 Ответить
У тюрмі народів на стінах міжнаціонального єдинства з'являється тріщини...
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25.10.2024 09:29 Ответить
На першому фото кацап, одягнувши на руки пакет, щоб не було відбитків, знімає годинник з дохлого товаріща.
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25.10.2024 09:30 Ответить
Не зрозуміло:
В Чечні же вся росгвардія з кадирівців?
А ці ними не були - якісь залетні?
Тоді нападаючи могли бути кадирівцями.
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25.10.2024 09:39 Ответить
У кацапів завжди "карателів" набирали з "зальотних"... В громадянську війну в Україні, це були китайці... У Середній азії - вірмени...
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25.10.2024 10:05 Ответить
ЭТО КАДЫРКИН !!!
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25.10.2024 10:23 Ответить
У цього жмура тільник з самого початку був для червоного моря.
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25.10.2024 10:38 Ответить
Дохлі кацапи це завжди гарона новина
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25.10.2024 10:43 Ответить
це татаров зробив ?
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25.10.2024 10:48 Ответить
мало!
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25.10.2024 11:00 Ответить
Не Дмитра а дмітрія, не треба кацапів українськими іменами називати
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25.10.2024 11:05 Ответить
А ,,УРАЛ"новенький , шкода конячки , дирок наробили .
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25.10.2024 11:28 Ответить
Чому невідомі, це чеченці, кадирівських ушлепків завалили
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25.10.2024 11:45 Ответить
Какадирка оголосив кровну ворожнечу - ось і починається отвєтОЧКА.
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25.10.2024 12:09 Ответить
Мстя Ароныча таки страшна!
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25.10.2024 13:18 Ответить
Це дуже гарна новина. Хай краще в себе там воюють.
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25.10.2024 13:50 Ответить
 
 