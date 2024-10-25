В Чечне неизвестные расстреляли грузовик "Росгвардии": по меньшей мере, 3 военных ликвидированы, - росСМИ. ФОТО 18+
В четверг, 24 октября, неизвестные лица расстреляли грузовик "Урал" с сотрудниками "Росгвардии". По меньшей мере 3 оккупантов ликвидированы.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza и NIYSO, передает Цензор.НЕТ.
По данным "Базы", нападение на росгвардейцев произошло 24 октября около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики.
По информации чеченского оппозиционного канала NIYSO, в результате нападения ликвидированы три человека. Государственные ресурсы РФ заявляют об одном убитом и одном раненом.
"Точное количество убитых пока непонятно, однако, судя по снимкам, был ликвидирован по меньшей мере один оккупант, военнослужащий Росгвардии, Верещенко Дмитрий. Согласно сообщениям, сотрудники передвигались на "Урал", по автодороге между Чурт-тоги (Петропавловском) и Беркарт-Юрт. Затем на них открыли огонь неизвестные", - сообщил NIYSO.
Нападавшим удалось скрыться. Их разыскивают российские "правоохранители".
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які варіанти?
треба щоб невеличка група ось таких верещенків їх знайшли і зрадівши всі успішно подохли.
повага гордим чеченцям
на месть есть кровь і савсем бєлій мстя 😂
чувак і чорному, під шумок, годинник собі примітив.
В Чечні же вся росгвардія з кадирівців?
А ці ними не були - якісь залетні?
Тоді нападаючи могли бути кадирівцями.