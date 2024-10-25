В Чечне неизвестные расстреляли грузовик "Росгвардии": по меньшей мере, 3 военных ликвидированы, - росСМИ. ФОТО 18+

В четверг, 24 октября, неизвестные лица расстреляли грузовик "Урал" с сотрудниками "Росгвардии". По меньшей мере 3 оккупантов ликвидированы.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza и NIYSO, передает Цензор.НЕТ.

По данным "Базы", нападение на росгвардейцев произошло 24 октября около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики.

По информации чеченского оппозиционного канала NIYSO, в результате нападения ликвидированы три человека. Государственные ресурсы РФ заявляют об одном убитом и одном раненом.

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"Точное количество убитых пока непонятно, однако, судя по снимкам, был ликвидирован по меньшей мере один оккупант, военнослужащий Росгвардии, Верещенко Дмитрий. Согласно сообщениям, сотрудники передвигались на "Урал", по автодороге между Чурт-тоги (Петропавловском) и Беркарт-Юрт. Затем на них открыли огонь неизвестные", - сообщил NIYSO.

Нападавшим удалось скрыться. Их разыскивают российские "правоохранители".







