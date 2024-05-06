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Сейчас, предположительно, в Украине продолжают воевать в пророссийских чеченских подразделениях около 9 тысяч кадыровцев, - британская разведка

кадирівці,чеченці

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основное бремя боевых действий на передовой, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британской разведки.

В начале полномасштабного вторжения, после того, как пророссийские чеченские подразделения понесли значительные потери, они были выведены из зоны боевых действий в тыл. Там они выполняли операции по охране тыла. Позже их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

В мае 2023 года, после того, как наемники ЧВК "Вагнер" были выведены с передовой, часть чеченских подразделений вернули на передовую.

При этом отмечается, что скорее всего, основное бремя войны несут чеченские спецназовцы, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла.

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"Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российского персонала. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысяч российских военнослужащих. Однако, вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - говорится в обзоре разведки Великобритании.

Напомним, в переднем обзоре британская разведка проанализировала, как вырастут потери армии РФ в ближайшие месяцы.

Автор: 

Великобритания (4931) Чечня (637) внешняя разведка (374)


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ЦЕ ТЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ З НАМИ. Знищити наш народ а потім набрати виродків щоб ними завойовувати інших- безкінечно історія в яких одні гинуть щоб завоювати інших і так далі.
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06.05.2024 13:41 Ответить
9000 горних тупих овцетрахів. Мабуть мало кацапи у 2-х війнах їх повбивали.
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06.05.2024 13:43 Ответить
10? Та то забагато. Все одно здохнуть
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06.05.2024 14:09 Ответить
Коли кацапи напали на Чечню, https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=12s галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...
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06.05.2024 14:24 Ответить
На нашому боці теж купа чеченців, зрадники усюди є кому як не нам це знати, ви ще й враховуйте ту що з великою вирогіднюстю це молодь яка нічого окрім кацапської окупації не знає, Чечня Кадирова це більш-менш те саме що й КНДР.
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06.05.2024 15:02 Ответить
 
 