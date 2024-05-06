Сейчас, предположительно, в Украине продолжают воевать в пророссийских чеченских подразделениях около 9 тысяч кадыровцев, - британская разведка

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основное бремя боевых действий на передовой, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британской разведки.

В начале полномасштабного вторжения, после того, как пророссийские чеченские подразделения понесли значительные потери, они были выведены из зоны боевых действий в тыл. Там они выполняли операции по охране тыла. Позже их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

В мае 2023 года, после того, как наемники ЧВК "Вагнер" были выведены с передовой, часть чеченских подразделений вернули на передовую.

При этом отмечается, что скорее всего, основное бремя войны несут чеченские спецназовцы, тогда как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведением призыва на оккупированных территориях Запорожской области Россия пытается удовлетворить потребность своих вооруженных сил в дополнительном личном составе, - британская разведка

"Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российского персонала. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысяч российских военнослужащих. Однако, вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - говорится в обзоре разведки Великобритании.

Напомним, в переднем обзоре британская разведка проанализировала, как вырастут потери армии РФ в ближайшие месяцы.