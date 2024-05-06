Зараз, імовірно, в Україні продовжують воювати у проросійських чеченських підрозділах близько 9 тисяч кадирівців, - британська розвідка

Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки.

На початку повномасштабного вторгення, після того, як проросійські чеченські підрозділи зазнали значних втрат, їх було виведено із зони бойових дій у тил. Там вони виконували операції з охорони тилу. Згодом їх стали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.

У травні 2023 року, після того, як найманці ПВК "Вагнер" були введені з передової, частину чеченських підрозділів повернули на передову.

При цьому зазначається, що скоріш за все, основний тягар війни несуть чеченські спецназівці, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу.

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"Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців. Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу", - йдеться в огляді розвідки Великої Британії.

Нагадаємо, у передньому огляді британська розвідка проаналізувала, як зростуть втрати армії РФ найближчими місяцями.