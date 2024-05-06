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Зараз, імовірно, в Україні продовжують воювати у проросійських чеченських підрозділах близько 9 тисяч кадирівців, - британська розвідка

кадирівці,чеченці

Цілком імовірно, що чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки.

На початку повномасштабного вторгення, після того, як проросійські чеченські підрозділи зазнали значних втрат, їх  було виведено із зони бойових дій у тил. Там вони виконували операції з охорони тилу. Згодом їх стали висміювати як "TikTok-війська" за публікації нібито "військових успіхів" у соціальних мережах.

У травні 2023 року,  після того, як найманці ПВК "Вагнер" були введені з передової, частину чеченських підрозділів повернули на передову.

При цьому зазначається, що скоріш за все, основний тягар війни несуть чеченські спецназівці, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу.

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"Іншим ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців. Проте, ймовірно, що персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу", - йдеться в огляді розвідки Великої Британії.

Нагадаємо, у передньому огляді британська розвідка проаналізувала, як зростуть втрати армії РФ найближчими місяцями.

Автор: 

Велика Британія (5553) Чечня (284) зовнішня розвідка (464)


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ЦЕ ТЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ З НАМИ. Знищити наш народ а потім набрати виродків щоб ними завойовувати інших- безкінечно історія в яких одні гинуть щоб завоювати інших і так далі.
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06.05.2024 13:41 Відповісти
9000 горних тупих овцетрахів. Мабуть мало кацапи у 2-х війнах їх повбивали.
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06.05.2024 13:43 Відповісти
10? Та то забагато. Все одно здохнуть
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06.05.2024 14:09 Відповісти
Коли кацапи напали на Чечню, https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=12s галичани збирали допомогу для чеченців. То були важкі часи, але ми ділилися хто чим міг. Чеченці віддячили...
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06.05.2024 14:24 Відповісти
На нашому боці теж купа чеченців, зрадники усюди є кому як не нам це знати, ви ще й враховуйте ту що з великою вирогіднюстю це молодь яка нічого окрім кацапської окупації не знає, Чечня Кадирова це більш-менш те саме що й КНДР.
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06.05.2024 15:02 Відповісти
 
 