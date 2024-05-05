УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4614 відвідувачів онлайн
Новини
3 683 49

Проведенням призову на окупованих територіях Запорізької області Росія намагається задовольнити потребу своїх збройних сил у додатковому особовому складі, - британська розвідка

Призов окупантів

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підписав "указ", в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британського Міноборони.

У розвідці зазначають, що це буде перший призов на цій території з моменту окупації Росією. І таким чином РФ спробує задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

Проте, навряд чи цей призов матиме великий влив,  адже значна частина населення Запорізької області виїхала. Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російською окупацією, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", – підкреслили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники розпочали призов на строкову службу молоді на ТОТ Запоріжжя

Це також узгоджується зі спробами переконатися, що мешканці мають паспорти РФ та проголосували на нещодавніх президентських виборах РФ.

"Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у лютому цього року зрадник Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію. Він також натякнув, що окупанти страчують українців без суду та слідства.

Автор: 

Велика Британія (5551) окупація (6668) призов (431) Запорізька область (3569) зовнішня розвідка (464)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Яскравий приклад для сцикливих ухилянтів, що з ними буде, коли прийдуть кацапи. Волати про права знову будуть чи як? Так швабра в сраку швидко права розтлумачить.
показати весь коментар
05.05.2024 11:59
+13
Ніхто не буде сидіти і чекати. Багато вони зможуть мобілізувати людей з Часового Яру? Там тільки старі діди залишилися, які вже не хочуть бути тягарем для когось і розуміють, що вони нікому не потрібні в цій державі. За вашою логікою - то давайте діяти, як окупант. За концтабір воювати ніхто не буде. І зараз основна проблема - це озброєння. Мобілізація не припиняється третій рік, а скиглення різного роду "експертів" навіть у формі мене не цікавлять
показати весь коментар
05.05.2024 12:16
+12


Олександр Аронець

@aronets

Follow

Завербований в армію РФ українець із тимчасово окупованих територій розстріляв 6 окупантів, включаючи командира, і втік. Його розшукують. Сподіваюсь, пан Галушко зможе втекти))
показати весь коментар
05.05.2024 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдиний спосіб припинити призов на окупованих територіях - призивникам массово розстрілювати своїх російських сослуживців і командирів.
показати весь коментар
05.05.2024 11:52 Відповісти
Яскравий приклад для сцикливих ухилянтів, що з ними буде, коли прийдуть кацапи. Волати про права знову будуть чи як? Так швабра в сраку швидко права розтлумачить.
показати весь коментар
05.05.2024 11:59 Відповісти
Ніхто не буде сидіти і чекати. Багато вони зможуть мобілізувати людей з Часового Яру? Там тільки старі діди залишилися, які вже не хочуть бути тягарем для когось і розуміють, що вони нікому не потрібні в цій державі. За вашою логікою - то давайте діяти, як окупант. За концтабір воювати ніхто не буде. І зараз основна проблема - це озброєння. Мобілізація не припиняється третій рік, а скиглення різного роду "експертів" навіть у формі мене не цікавлять
показати весь коментар
05.05.2024 12:16 Відповісти
Знову гнилі відмазки про концтабір, сидячи в кабаку. От коли буде достатньо зброї, тоді і я піду, можливо, потім, після усіх...
показати весь коментар
05.05.2024 12:24 Відповісти
Ви про мене щось знаєте, що стверджуєте? Ні, нічого не знаєте. То тоді беріть свої слова обратно. Я написав, що мобілізація не припинялася ні на добу, а якщо держава буде діяти, як окупант - то для пересічного громадянина немає різниці. Бо за версією Банкової всі чоловіки раптом стали злочинцями
показати весь коментар
05.05.2024 12:39 Відповісти
Саме примус породжує протидію. У 2018 році, коли був введений воєнний стан в прикордонних областях, я без зайвих розмов пішов і сам отримав мобілізаційне розпорядження. Досі лежить на згадку. А тепер - не хочу. Бо тій владі була якась довіра. Що не прокидають хоча б мою сім'ю в разі чого. І завчасну підготовку бачив на власні очі, як хлопці їхали на вантажівках в бік кордону. А не ось ці шашлики.
показати весь коментар
05.05.2024 12:32 Відповісти
Саме так. Я теж в 2018-му, коли ввели ВП, пішов у воєнкомат і ми поїхали на збори, бо я був ОР-1. Половину автобусу повернули назад, бо в частині, куди ми прибули, не було такої кількості посад. Що саме цікаве, подібні дописи зазвичай пишуть ті, хто обо вже на пенсії, або людина похилого віку, а бо має проблеми зі здоров'ям і його точно не мобілізують. Я ще можу зрозуміти, коли щось подібне пишуть ті, хто воює. Вони нас ненавидять - хоча насправді вони ненавидять владу. По людські я їх розумію - емоції, злість. Бо з демобілізацією їх намахала саме влада, а не дописувачі "Цензора". Чим більше армія буде перетворюватися на закриту тоталітарну машину з вічною мобілізацією у 35 років (25 - 60 років), а це більше, ніж в царській армії (25 років)с - тим більше люди будуть віддалятися від держави. Що ми вже і спостерігаємо. Можна хоч до усрачки тут писати та ображати людей - це нічого не змінить. Змінить тільки відношення влади до людей. Були ж короткострокові контракти у 2015-му році. Нам всім пропонували і багато хто залишився. Контракти на рік - пів-року. Люди бачили, що при бажанні вони можуть звільнитися. Хтось напише - ну так зараз інша ситуація і повномасштабна війна. Згоден. Але людина не може все життя воювати до самої смерті. Якщо є така потреба - то це повний прой@б і провал влади. Бо коли провалюється зовнішня політика (а вона провалилася у 2019-21 рр) - починають розмовляти пушки. Бо війна - то є продовження невдалої політики. А чморити своїх громадян - це шлях нікуди. Ти керівник, ти прийшов на завод. От у тебе такий колектив, як є. І ти повинен з ним працювати, а не почати звинувачувати, що всі геть погані
показати весь коментар
05.05.2024 12:48 Відповісти
«Ти керівник, ти прийшов на завод. От у тебе такий колектив, як є. І ти повинен з ним працювати, а не почати звинувачувати, що всі геть погані» - в нас такий був директор. Прийшов і почав з того, що захотів звільнити половину колективу, бо, бачте «він нікому не довіряв». Закінчилося тим, що за рік його зняли. Причому, дуже підлим методом. А колектив залишився. І працював навіть попри відсутність керівника деякий час. За 6 років роботи підприємства ми побачили 6 директорів та в.о. Колектив сам знає як працювати, самоорганізуватися і що робити. А кожен керівник приходить і починає міняти все «під себе». Будь-яка установа (особливо державна)- то є міні-модель країни.
показати весь коментар
05.05.2024 12:59 Відповісти
Тупа відмазка. От просто тупіше вигадати неможливо.
показати весь коментар
05.05.2024 13:11 Відповісти
Така сама тупа, як ти.
показати весь коментар
05.05.2024 13:30 Відповісти
з такими палкими промовами тобі під верховну раду
показати весь коментар
05.05.2024 16:24 Відповісти
Такий варіант вже неможливий .

Окупація великих територій з цивільним населенням відбулася лише через зраду та бездіяльність керівної недоеліти . Як таки і не понесла покарання.

При теперішньому розвитку подій - у людей є вибір - або зилишитися на окупованих територіях і присягнути москалям чи вивезти сімї в Європу а , сами влитися в ряди ЗСУ ( чи спробувати втекти )

Але в будь якому випадку - нехтуваннями правами ( Які навіть під час війни не може бути обмежені) - це ніщо інше ,як створння Совка -Московії під національними гаслами. Чи за це помирали наші воїни ? навряд чи .

Замість того ,щоб змінюватися й визнавати свої помилки ,боротися з корупцією - керівні недоеліти - свинопаси запустили наратив , що у всьому винен "народ-ухилянт " .
Але, коли держава - починає воювати зі своїм народом - то зникне завжди держава . Тому що патріотична демагогія вступає в суперечність з реальними вчинками - корупцією та безвідповідальністю


показати весь коментар
05.05.2024 12:18 Відповісти
Ст. 65 Конституції нагадати? Крім прав, ще є і обов'язки. І не треба тут про війну з народом скиглити.
показати весь коментар
05.05.2024 12:27 Відповісти
А ви читайте всю Конституцію - а не окрему статтю .
Чи вирішили 65 залишити - а решту спустити в унітаз ? Конституція - це не тавро раба . Це суспільний договір . І якщо одна сторона вирішили ігнорити свої права , і вимагати лише виконувати вигідні їй обовязки - то буде послана науй ...

Я вже писав - якщо держава ( не плутати з народом ) - буде ставится до народу як до холопів -бидла - ця держава піде на смітник історії ...
показати весь коментар
05.05.2024 12:34 Відповісти
А ти із тих ждунів, що чекають аби ця держава пішла на дно історії. Хужє нє будєт, хоть паржалі у 2019-мв.
показати весь коментар
05.05.2024 13:30 Відповісти
Біда з цими "пацріотами " з відбитими мізками . Пох ,що ми думаємо . Є історичний процес ,який змітає , всі хатєлкі патріотів і "державників " . Якщо гнобиш свій народ - і вважаєш його за бидло - то народ похоронить - державу. Є правдо інший варіант -я ким користувалися комуністи - винищити його. Але тоді - України теж не буде - залишиться зелений гнилий совок у вишиванці.
показати весь коментар
05.05.2024 13:48 Відповісти
якщо держава ( не плутати з народом ) - буде ставится до народу як до холопів -бидла - ця держава піде на смітник історії ...

Совершенно с вами согласна. Открою вам секрет. Нельзя быть беременной на половину, а бить ладошкой.
Мы видим пример: ця держава піде на смітник історії потому что хлопала свой народ по щекам.
Придёт Россия (на пустое место больше некому прийти) Ну, не Вьетнам же? Она ***...т свой народ по зубам и прекратит ваш суспильный договор.
показати весь коментар
05.05.2024 13:56 Відповісти
А проблема в тому - що більшість українців - не перстали бути совком по суті . Москалями по духу .

Це ж видно по тому ,як голосував народ, як це бидло ,як вибрала більшість народу керує країною . Як воно копіює методи Москви .
Тому народ або зміниться - і тут буде вільна країна . Або тут буде московія .

Тому що маленька совкова армія не преможе велику совкову армію . Побачимо .
показати весь коментар
05.05.2024 14:01 Відповісти
Помните картину маршал Жуков на фоне пылающего Рейстага?
Демон войны одолел другое исчадие ада.
Волка задавит волкодав. Глупо выставлять против него ученную болонку или даже мудрого сенбернара.
Не одна вільна країна (где жизнь отдельного гражданина бесценна) не будет глупо сопротивляться превозмогающей силе. "Расслабиться и попытаться получить удовольствие (чтобы не заработать синяк под глаз)"
придумали в "вільних країнах"
"Чтобы победить дракона нужно стать драконом"
показати весь коментар
05.05.2024 15:02 Відповісти
Вовкодав ніколи не задавить сам полярного вовка . А особливо коли їх більше .... Думайте
показати весь коментар
05.05.2024 15:18 Відповісти
Може досить називати тупих привладних бидлюків "ЕЛІТОЮ"??? Тупе ЗЄ-бидло, більшого не варті (((
показати весь коментар
05.05.2024 12:30 Відповісти
"недоеліта"))) я користуюсь таким терміном
показати весь коментар
05.05.2024 12:35 Відповісти
Бгг.
Така мілота. "Народ в трусіках" обманули, - ви голосували за Бубочку тому що він обіцяв окопи копать, а він же ж гад обдурив.
Ти підстрибом бігло голосувать за "пєрєстать стрєлять", а тепер стогнеш що тебе обдурили? Та ніхєра - ти цю владу обрав якраз тому що вона НЕ обіцяла "копать окопи" - **** ти ниєш тепер, мудя?...
показати весь коментар
05.05.2024 12:34 Відповісти
Не потрібно свої особисті пройоби переносити на інших )

Ти так доречі і не відповів на питання - з якого окопу строчиш ?
показати весь коментар
05.05.2024 12:38 Відповісти
Ржачно тепер тобі? Оборжака ж кругом.
Наробили муйні тепер стрілки переводиш. Ок.
показати весь коментар
05.05.2024 12:43 Відповісти
Гірже земудаків - тільки такі мудаки ,як ти - які сидять в тилу і розповідають ,як всім іншим потрібно потрібно любити і помирати за країну ...При чому саме в окопи йти не збирається ..
показати весь коментар
05.05.2024 12:47 Відповісти
Кому ти треба, чмо.
показати весь коментар
05.05.2024 12:50 Відповісти
Бач яке ти лицемірний нікчема - коли стосується особистого прикладу - то ти пацифіст
показати весь коментар
05.05.2024 12:57 Відповісти
Ти остання тут непотріб, яка має право задавати питання про окопи.
показати весь коментар
05.05.2024 13:00 Відповісти
Ті тільки можеш - сам сидячи в тилу , клеймити "ухилянтів ? зелене бидло у всій красі)))
показати весь коментар
05.05.2024 13:19 Відповісти
Яскравий приклад тупого зебіла!!!!
показати весь коментар
05.05.2024 12:53 Відповісти
Яскравий приклад, коли хтось ігнорує свої обов'язки по захисту цієї держави, на протязі кількох місяців обманює людей та годує їх пустими обіцянками (шашличками), а далі ці люди опиняються в окупації. Ну так, це ж люди винні. Л - логіка.
показати весь коментар
05.05.2024 14:10 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2024 12:03 Відповісти


Олександр Аронець

@aronets

Follow

Завербований в армію РФ українець із тимчасово окупованих територій розстріляв 6 окупантів, включаючи командира, і втік. Його розшукують. Сподіваюсь, пан Галушко зможе втекти))
показати весь коментар
05.05.2024 12:05 Відповісти
У суботу, 4 травня, на окупованих територіях України військовий розстріляв солдатів і командирів 10-го танкового полку ЗС РФ.
Стрілком виявився українець, примусово мобілізований до армії окупантів. Деталі резонансної НП розкрили Z-канали.
Відомо, що стрілець - 50-річний українець Юрій Галушко. Вчора він розстріляв командирів 10-го танкового полку ЗС РФ, після чого втік у невідомому напрямку. Окупанти запровадили план "Перехват", який поки що результатів не дав.
Z-канали стверджують, що чоловіка було мобілізовано нібито з колонії наприкінці лютого 2024 року. Тобто він прослужив у окупантів лише місяць. Зважаючи на все, напад був спланований. Відразу кілька Z-каналів запевняють, що стрілець був "местным" с оккупированных территорий. "После прихода рф подписал контракт и вступил в ряды ВС России. Затем расстрелял шесть своих сослуживцев, включая своего командира. После этого сделал еще контрольные выстрелы в голову и сердце, а потом сбежал", - повідомили пропагандисти. "Короче, этот тип был местным, с "освобожденных" территорий. Его взяли на службу в связи с нехваткой желающих людей с нашей стороны… Закинули в артиллерию во взвод управления. Ночью зашел как свой в роли радиотелефониста. Поработал. Выждал момент и начал шмалять в спящих ребят… Пригрели змею", - написав Z-канал. Якщо інформація про 10 полк ЗС рф виявиться вірною , то вірогіднішим місцем "ЧП" був Донбас.
Більше - https://t.me/Ukraine_365News/77252?single тут .
показати весь коментар
05.05.2024 14:28 Відповісти
Хтось цього майбутнєго гяуляйтера кілька разів поспіль вибирав нардепом України, тепер саме їх ********(нажаль, і їх заручників -меньшість, чий кандидат не перемагав, теж ********), забирають сдихати в окопах їх або їх родичів... Така собі справедливість(окрім чемних людей - заручників).
показати весь коментар
05.05.2024 12:12 Відповісти
"Капітан Очевидність" підтверджує!!! Навіщо такі дебільні новини???
показати весь коментар
05.05.2024 12:24 Відповісти
ухилянтів, до речі, там нема
показати весь коментар
05.05.2024 12:36 Відповісти
А ми думали, вони роблять це щоб британській розвідці було про що доповідати
показати весь коментар
05.05.2024 12:41 Відповісти
"..російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення росії в Україну або "ображають" росію.."
ти диви! так це ж готовий рецепт для української влади як вирішити проблему реінтеграції окупованих територій! Просто всіх виселити. Вже можна починати з підконтрольних зон - он ***** з веслом ляпнула шось криве - уконтропупіть в сартірє!
показати весь коментар
05.05.2024 12:41 Відповісти
Цензор! А з якого переляку росія з великої літери? Непорядок!
показати весь коментар
05.05.2024 12:46 Відповісти
Московіти не тількм поповнюють лави свого орко-війська, але й утилізують таке небажане місцеве населення. Два в одному.
показати весь коментар
05.05.2024 12:51 Відповісти
Є інформація,що на окупованих
територіях мобілізували 100 тис
осіб...цифра вражає.Мабуть,
бідні,бо багаті втекли і зараз
серед нас,воювати не бажають.
показати весь коментар
05.05.2024 12:55 Відповісти
Кацапи хочуть винищити все населення окупованих територій.
показати весь коментар
05.05.2024 13:00 Відповісти
Бережіть себе
показати весь коментар
05.05.2024 13:11 Відповісти
Трясця, що показало блокування кордону поляками ? Майже рік. Ні, не те... А інше, наша влада геть ТУПА ! А якщо тупий, то краще не вирішувати проблеми, які вони й створили. Схематоз від зеленСКОГО там був. Проте українці підняли багато шуму. І закривати очі стало неможливо. Чергова проблема .... влади. Ухилянти за велике бабло пливуть, їдуть, пішки рвонули через кордон. НЕЛЕГАЛЬНО. А ЧОМУ НЕ ДОЗВОЛИТИ УКРАЇНЦЮ ЛЕГАЛЬНО ЖИТИ НА СВОЇЙ РІДНІЙ ЗЕМЛІ ?? ЧОМУ ? Бо знову схематози ... зеленсКОГО і його слуг на місцях. ТРЕБА піднімати галас, шум, ЗНОВУ ! Бо рішення лежить на поверхні - ДОЗВОЛИТИ ухилянтам заплатити ці бакси в бюджет за ДОЗВІЛ ЖИТИ у своїй оселі. Вдвічі, втричі меншу суму від тарифів "контрабандистів Верховної Ради" на рік. А не спонсорувати зеленсКИХ хабарників. Підтримайте, друзі, думку. Як врятувати Україну від БОВДУРІВ.
показати весь коментар
05.05.2024 13:41 Відповісти
дуже просто врятувати,друже! провести тобі обряд евтаназії...
показати весь коментар
05.05.2024 15:44 Відповісти
1. Балицький багато років був володарем дум у тих краях,обирався депутатом ПР та Оппоблоку-тепер він жене своїх виборців на убой. До речі,так,як русня, завжди робили монголо-татари,гнали поперед себе воїнів з окупованих ними країн і племен .
2.Цікаво,чи тамтешні жіночки так само сміливо верещать і нападають на росвоєнкомів? А тамтешні чоловіки-ухилянти заявляють Балицькому і русні,що Рашка їм нічого не дала і тому вони не повинні за неї воювати? Чи може вони всі сміливо здриснули,як біженці десь в Ніжній Тагіл і отримують там рубаси і пайки,як їх колеги-квіточки в Польші та Німеччині?
показати весь коментар
05.05.2024 15:43 Відповісти
 
 