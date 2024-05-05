Проведенням призову на окупованих територіях Запорізької області Росія намагається задовольнити потребу своїх збройних сил у додатковому особовому складі, - британська розвідка

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький підписав "указ", в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британського Міноборони.

У розвідці зазначають, що це буде перший призов на цій території з моменту окупації Росією. І таким чином РФ спробує задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому особовому складі.

Проте, навряд чи цей призов матиме великий влив, адже значна частина населення Запорізької області виїхала. Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запорізької області, що перебуває під російською окупацією, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, яким пропонується робота в місті.

"Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління", – підкреслили у розвідці.

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Це також узгоджується зі спробами переконатися, що мешканці мають паспорти РФ та проголосували на нещодавніх президентських виборах РФ.

"Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України", – додали у відомстві.

Нагадаємо, у лютому цього року зрадник Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію. Він також натякнув, що окупанти страчують українців без суду та слідства.