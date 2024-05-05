Проведением призыва на оккупированных территориях Запорожской области Россия пытается удовлетворить потребность своих вооруженных сил в дополнительном личном составе, - британская разведка

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подписал "указ", в котором говорится о том, что Россия готовит необходимую инфраструктуру и меры для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британского Минобороны.

В разведке отмечают, что это будет первый призыв на этой территории с момента оккупации Россией. И таким образом РФ попытается удовлетворить потребность российских вооруженных сил в дополнительном личном составе.

Однако, вряд ли, этот призыв будет иметь большое влияние, ведь значительная часть населения Запорожской области выехала. Например, в Мелитополе, крупнейшем городе Запорожской области, находящемся под российской оккупацией, осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - этнические россияне, которым предлагается работа в городе.

"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - подчеркнули в разведке.

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Это также согласуется с попытками убедиться, что жители имеют паспорта РФ и проголосовали на недавних президентских выборах РФ.

"Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале этого года предатель Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию. Он также намекнул, что оккупанты казнят украинцев без суда и следствия.