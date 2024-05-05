Проведением призыва на оккупированных территориях Запорожской области Россия пытается удовлетворить потребность своих вооруженных сил в дополнительном личном составе, - британская разведка
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий подписал "указ", в котором говорится о том, что Россия готовит необходимую инфраструктуру и меры для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах региона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре британского Минобороны.
В разведке отмечают, что это будет первый призыв на этой территории с момента оккупации Россией. И таким образом РФ попытается удовлетворить потребность российских вооруженных сил в дополнительном личном составе.
Однако, вряд ли, этот призыв будет иметь большое влияние, ведь значительная часть населения Запорожской области выехала. Например, в Мелитополе, крупнейшем городе Запорожской области, находящемся под российской оккупацией, осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них - этнические россияне, которым предлагается работа в городе.
"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", - подчеркнули в разведке.
Это также согласуется с попытками убедиться, что жители имеют паспорта РФ и проголосовали на недавних президентских выборах РФ.
"Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации на временно оккупированных территориях Украины", - добавили в ведомстве.
Напомним, в феврале этого года предатель Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" Россию. Он также намекнул, что оккупанты казнят украинцев без суда и следствия.
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Окупація великих територій з цивільним населенням відбулася лише через зраду та бездіяльність керівної недоеліти . Як таки і не понесла покарання.
При теперішньому розвитку подій - у людей є вибір - або зилишитися на окупованих територіях і присягнути москалям чи вивезти сімї в Європу а , сами влитися в ряди ЗСУ ( чи спробувати втекти )
Але в будь якому випадку - нехтуваннями правами ( Які навіть під час війни не може бути обмежені) - це ніщо інше ,як створння Совка -Московії під національними гаслами. Чи за це помирали наші воїни ? навряд чи .
Замість того ,щоб змінюватися й визнавати свої помилки ,боротися з корупцією - керівні недоеліти - свинопаси запустили наратив , що у всьому винен "народ-ухилянт " .
Але, коли держава - починає воювати зі своїм народом - то зникне завжди держава . Тому що патріотична демагогія вступає в суперечність з реальними вчинками - корупцією та безвідповідальністю
Чи вирішили 65 залишити - а решту спустити в унітаз ? Конституція - це не тавро раба . Це суспільний договір . І якщо одна сторона вирішили ігнорити свої права , і вимагати лише виконувати вигідні їй обовязки - то буде послана науй ...
Я вже писав - якщо держава ( не плутати з народом ) - буде ставится до народу як до холопів -бидла - ця держава піде на смітник історії ...
Совершенно с вами согласна. Открою вам секрет. Нельзя быть беременной на половину, а бить ладошкой.
Мы видим пример: ця держава піде на смітник історії потому что хлопала свой народ по щекам.
Придёт Россия (на пустое место больше некому прийти) Ну, не Вьетнам же? Она ***...т свой народ по зубам и прекратит ваш суспильный договор.
Це ж видно по тому ,як голосував народ, як це бидло ,як вибрала більшість народу керує країною . Як воно копіює методи Москви .
Тому народ або зміниться - і тут буде вільна країна . Або тут буде московія .
Тому що маленька совкова армія не преможе велику совкову армію . Побачимо .
Демон войны одолел другое исчадие ада.
Волка задавит волкодав. Глупо выставлять против него ученную болонку или даже мудрого сенбернара.
Не одна вільна країна (где жизнь отдельного гражданина бесценна) не будет глупо сопротивляться превозмогающей силе. "Расслабиться и попытаться получить удовольствие (чтобы не заработать синяк под глаз)"
придумали в "вільних країнах"
"Чтобы победить дракона нужно стать драконом"
Така мілота. "Народ в трусіках" обманули, - ви голосували за Бубочку тому що він обіцяв окопи копать, а він же ж гад обдурив.
Ти підстрибом бігло голосувать за "пєрєстать стрєлять", а тепер стогнеш що тебе обдурили? Та ніхєра - ти цю владу обрав якраз тому що вона НЕ обіцяла "копать окопи" - **** ти ниєш тепер, мудя?...
Ти так доречі і не відповів на питання - з якого окопу строчиш ?
Наробили муйні тепер стрілки переводиш. Ок.
Олександр Аронець
@aronets
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Завербований в армію РФ українець із тимчасово окупованих територій розстріляв 6 окупантів, включаючи командира, і втік. Його розшукують. Сподіваюсь, пан Галушко зможе втекти))
Стрілком виявився українець, примусово мобілізований до армії окупантів. Деталі резонансної НП розкрили Z-канали.
Відомо, що стрілець - 50-річний українець Юрій Галушко. Вчора він розстріляв командирів 10-го танкового полку ЗС РФ, після чого втік у невідомому напрямку. Окупанти запровадили план "Перехват", який поки що результатів не дав.
Z-канали стверджують, що чоловіка було мобілізовано нібито з колонії наприкінці лютого 2024 року. Тобто він прослужив у окупантів лише місяць. Зважаючи на все, напад був спланований. Відразу кілька Z-каналів запевняють, що стрілець був "местным" с оккупированных территорий. "После прихода рф подписал контракт и вступил в ряды ВС России. Затем расстрелял шесть своих сослуживцев, включая своего командира. После этого сделал еще контрольные выстрелы в голову и сердце, а потом сбежал", - повідомили пропагандисти. "Короче, этот тип был местным, с "освобожденных" территорий. Его взяли на службу в связи с нехваткой желающих людей с нашей стороны… Закинули в артиллерию во взвод управления. Ночью зашел как свой в роли радиотелефониста. Поработал. Выждал момент и начал шмалять в спящих ребят… Пригрели змею", - написав Z-канал. Якщо інформація про 10 полк ЗС рф виявиться вірною , то вірогіднішим місцем "ЧП" був Донбас.
Більше - https://t.me/Ukraine_365News/77252?single тут .
ти диви! так це ж готовий рецепт для української влади як вирішити проблему реінтеграції окупованих територій! Просто всіх виселити. Вже можна починати з підконтрольних зон - он ***** з веслом ляпнула шось криве - уконтропупіть в сартірє!
територіях мобілізували 100 тис
осіб...цифра вражає.Мабуть,
бідні,бо багаті втекли і зараз
серед нас,воювати не бажають.
2.Цікаво,чи тамтешні жіночки так само сміливо верещать і нападають на росвоєнкомів? А тамтешні чоловіки-ухилянти заявляють Балицькому і русні,що Рашка їм нічого не дала і тому вони не повинні за неї воювати? Чи може вони всі сміливо здриснули,як біженці десь в Ніжній Тагіл і отримують там рубаси і пайки,як їх колеги-квіточки в Польші та Німеччині?