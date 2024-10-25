У Чечні невідомі розстріляли вантажівку "Росгвардії": щонайменше 3 військових ліквідовано, - росЗМІ. ФОТО 18+

У четвер, 24 жовтня, невідомі особи розстріляли вантажівку "Урал" зі співробітниками "Росгвардії". Щонайменше 3 окупантів ліквідовано.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza та NIYSO, передає Цензор.НЕТ.

За даними "Бази", напад на росгвардійців стався 24 жовтня приблизно опівдні в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки.

За інформацією чеченського опозиційного каналу NIYSO, внаслідок нападу ліквідовано троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого.

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"Точна кількість убитих поки що незрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано щонайменше одного окупанта, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автодорогою між Чурт-тогӏї (Петропавлівськом) і Беркарт-Юрт. Потім на них відкрили вогонь невідомі", - повідомив NIYSO.

Нападникам вдалось втекти. Їх розшукують російські "правоохоронці".







