У Чечні невідомі розстріляли вантажівку "Росгвардії": щонайменше 3 військових ліквідовано, - росЗМІ. ФОТО 18+
У четвер, 24 жовтня, невідомі особи розстріляли вантажівку "Урал" зі співробітниками "Росгвардії". Щонайменше 3 окупантів ліквідовано.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza та NIYSO, передає Цензор.НЕТ.
За даними "Бази", напад на росгвардійців стався 24 жовтня приблизно опівдні в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки.
За інформацією чеченського опозиційного каналу NIYSO, внаслідок нападу ліквідовано троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого.
"Точна кількість убитих поки що незрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано щонайменше одного окупанта, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автодорогою між Чурт-тогӏї (Петропавлівськом) і Беркарт-Юрт. Потім на них відкрили вогонь невідомі", - повідомив NIYSO.
Нападникам вдалось втекти. Їх розшукують російські "правоохоронці".
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які варіанти?
треба щоб невеличка група ось таких верещенків їх знайшли і зрадівши всі успішно подохли.
повага гордим чеченцям
на месть есть кровь і савсем бєлій мстя 😂
чувак і чорному, під шумок, годинник собі примітив.
В Чечні же вся росгвардія з кадирівців?
А ці ними не були - якісь залетні?
Тоді нападаючи могли бути кадирівцями.