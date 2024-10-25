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У Чечні невідомі розстріляли вантажівку "Росгвардії": щонайменше 3 військових ліквідовано, - росЗМІ. ФОТО 18+

У четвер, 24 жовтня, невідомі особи розстріляли вантажівку "Урал" зі співробітниками "Росгвардії". Щонайменше 3 окупантів ліквідовано. 

Про це повідомляє телеграм-канал Baza та  NIYSO, передає Цензор.НЕТ.

За даними "Бази", напад на росгвардійців стався 24 жовтня приблизно опівдні в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки.

За інформацією чеченського опозиційного каналу NIYSO, внаслідок нападу ліквідовано троє осіб. Державні ресурси РФ заявляють про одного вбитого та одного пораненого.

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"Точна кількість убитих поки що незрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано щонайменше одного окупанта, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автодорогою між Чурт-тогӏї (Петропавлівськом) і Беркарт-Юрт. Потім на них відкрили вогонь невідомі", - повідомив NIYSO.

Нападникам вдалось втекти. Їх розшукують російські "правоохоронці".

У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії
У Чечні розстріляли Урал зі співробітниками Росгвардії

Автор: 

росія (66144) Чечня (285) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+57
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25.10.2024 08:58 Відповісти
+27
Головне не зупинятися.
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25.10.2024 08:59 Відповісти
+17
Ви ніпанімаєтьє, єто трафєй
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25.10.2024 09:06 Відповісти
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25.10.2024 08:58 Відповісти
стріляли з кущів! чи з поля?
які варіанти?
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25.10.2024 09:05 Відповісти
З кущів - по ходу машини били з лівоі сторони
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25.10.2024 09:09 Відповісти
то були Бандеро-Дудаївці!!!!!
треба щоб невеличка група ось таких верещенків їх знайшли і зрадівши всі успішно подохли.
повага гордим чеченцям
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25.10.2024 09:35 Відповісти
типічний кровній месть
на месть есть кровь і савсем бєлій мстя 😂
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25.10.2024 12:10 Відповісти
Головне не зупинятися.
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25.10.2024 08:59 Відповісти
перша фотка зачьотна.
чувак і чорному, під шумок, годинник собі примітив.
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25.10.2024 09:01 Відповісти
Ви ніпанімаєтьє, єто трафєй
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25.10.2024 09:06 Відповісти
Що за "клевета на героев СВО"? То судмедексперт хоче встановить по годиннику час настання смерті...
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25.10.2024 09:29 Відповісти
Яким чином?
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25.10.2024 09:36 Відповісти
Тобі поняття "сарказм", відоме? Чи, щоб ти зрозумів, мені треба аж три "смайлики" виставить? ........
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25.10.2024 10:01 Відповісти
Дуже-дуже тупий сарказм
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25.10.2024 11:46 Відповісти
Напиши "гостріший"... Я не заперечую...
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25.10.2024 11:55 Відповісти
Ми знайомі, шановний?
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25.10.2024 12:04 Відповісти
Ні - не знайомі... Тому мені цікаво - чому ти до "незнайомого" поліз із коментарем? Та ще й з недолугим?
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25.10.2024 12:07 Відповісти
Слава Богу!
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25.10.2024 12:20 Відповісти
Аааааа... А я сразу і нє понял...
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25.10.2024 10:05 Відповісти
это для отвода глаз, на самом деле он ботинки примеряет
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25.10.2024 09:31 Відповісти
Так у нього взагалі не армійські черевики - а цивільні кросівки...
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25.10.2024 10:02 Відповісти
не має значення, зняти з трупа одяг, взуття або годинник - і все село буде заздрити. Пам'ятаєте ту дівчину шо хизувалась в соцмережах тушью для очей зі збитого MH-17 ?
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25.10.2024 11:28 Відповісти
Русофоби, Еее...
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25.10.2024 09:02 Відповісти
Мєднациональноє єдінство крєпнєт.👍
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25.10.2024 09:02 Відповісти
Так, це вже цікаво. Давайте, не спиняйтеся.
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25.10.2024 09:03 Відповісти
хтось намагається розпалити національний конфлікт..., натягнути сову на глобус..., ну-ну..., якщо без санкції їхнього верховного правителя, то там можна вбивати цих росгвардійців хоч щодня, ні до чого не призведе..., а от, якщо інакше, то буде цікаво...
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25.10.2024 09:05 Відповісти
Там міжусобчик між тік- ток Доном і Кєрімовим за Вайлдберіс
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25.10.2024 09:10 Відповісти
Це вже КТО, чи ще кровна помста?
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25.10.2024 09:05 Відповісти
Брати, не спиняйтеся!!!!!
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25.10.2024 09:07 Відповісти
Писали про одного. Коли встигли ще двох.
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25.10.2024 09:15 Відповісти
Решта лежить в кузові "Урала"... Заглянь - і побачиш...
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25.10.2024 10:03 Відповісти
Саме час гнати лапті з Кавказу. Цапи зараз всі в Україну полізли, тому це буде не важко. На цілу вантажівку лише троє рашистів
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25.10.2024 09:19 Відповісти
респект невідомим 👍👍👍
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25.10.2024 09:22 Відповісти
Другий фронт відкривають)))
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25.10.2024 09:25 Відповісти
Фсьопаплану...
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25.10.2024 09:27 Відповісти
У тюрмі народів на стінах міжнаціонального єдинства з'являється тріщини...
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25.10.2024 09:29 Відповісти
На першому фото кацап, одягнувши на руки пакет, щоб не було відбитків, знімає годинник з дохлого товаріща.
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25.10.2024 09:30 Відповісти
Не зрозуміло:
В Чечні же вся росгвардія з кадирівців?
А ці ними не були - якісь залетні?
Тоді нападаючи могли бути кадирівцями.
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25.10.2024 09:39 Відповісти
У кацапів завжди "карателів" набирали з "зальотних"... В громадянську війну в Україні, це були китайці... У Середній азії - вірмени...
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25.10.2024 10:05 Відповісти
ЭТО КАДЫРКИН !!!
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25.10.2024 10:23 Відповісти
У цього жмура тільник з самого початку був для червоного моря.
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25.10.2024 10:38 Відповісти
Дохлі кацапи це завжди гарона новина
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25.10.2024 10:43 Відповісти
це татаров зробив ?
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25.10.2024 10:48 Відповісти
мало!
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25.10.2024 11:00 Відповісти
Не Дмитра а дмітрія, не треба кацапів українськими іменами називати
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25.10.2024 11:05 Відповісти
А ,,УРАЛ"новенький , шкода конячки , дирок наробили .
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25.10.2024 11:28 Відповісти
Чому невідомі, це чеченці, кадирівських ушлепків завалили
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25.10.2024 11:45 Відповісти
Какадирка оголосив кровну ворожнечу - ось і починається отвєтОЧКА.
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25.10.2024 12:09 Відповісти
Мстя Ароныча таки страшна!
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25.10.2024 13:18 Відповісти
Це дуже гарна новина. Хай краще в себе там воюють.
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25.10.2024 13:50 Відповісти
 
 