УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12509 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 472 6

Велика Британія оголосила нові санкції проти РФ: найбільший пакет за останній рік

рф,санкції

7 листопада уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російського військово-промислового комплексу.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Сьогоднішня акція зриває постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна та стримує російську зловмисну ​​діяльність у всьому світі, викриваючи корупційну діяльність російських військових груп в Африці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, у цьому пакеті 56 нових санкцій. Під санкції потрапили постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Санкції безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів. Вони також спрямовані на організації в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, зокрема верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які потрібні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.

"Нові заходи спрямовані на підрив російської зовнішньої політики в Африці та обмеження поставок найважливішого обладнання для путінської військової машини.

Ці санкції продовжують місію Великої Британії по боротьбі з російською зловмисною діяльністю, яка останніми місяцями включала дії проти "тіньового флоту" Росії, використання забороненої хімічної зброї та діяльність прокремлівських медіа, що поширюють дезінформацію", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців

Автор: 

Велика Британія (5688) росія (66502) санкції (12298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щира подяка британцям!! Саме так,лише спільними зусиллями подалаємо ординську гниду !!))
показати весь коментар
07.11.2024 13:21 Відповісти
А як старі санкції?Відпрацювали?
показати весь коментар
07.11.2024 13:25 Відповісти
Як один старий пердун з США - нічого окрім пердіжа.
показати весь коментар
07.11.2024 13:29 Відповісти
так. один віпердівся, не зробивши нічого корисного для цивілізованого людства. інший починає безкінечне шоу абсурда.
показати весь коментар
07.11.2024 13:35 Відповісти
а лапті як продавали свої надра, так і продовжують продавати отримуючи мільярди.
як купували необхідні комплектуючі, так і продовжують купувати.
наглядний приклад санкцій, іран та північна корея.
іран провів випробовування ядерної зброї, корея висадила десант в європі.
лєвакі рожеві поні ні чому не вчяться та й не навчяться.
показати весь коментар
07.11.2024 13:32 Відповісти
Хто розумніший у США та Європі розуміли це ще спочатку. А нам розповідали що санкції працюють і кілька прикладів типу китайці чи турки карти Мир не приймають і нічого не продають і не купують у оркiв.
У кремлі ржуть із дурнів, а ми хаваемо.
показати весь коментар
07.11.2024 13:56 Відповісти
 
 