Велика Британія оголосила нові санкції проти РФ: найбільший пакет за останній рік

7 листопада уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти російського військово-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Сьогоднішня акція зриває постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна та стримує російську зловмисну ​​діяльність у всьому світі, викриваючи корупційну діяльність російських військових груп в Африці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, у цьому пакеті 56 нових санкцій. Під санкції потрапили постачальники, які підтримують російське військове виробництво, підтримувані Росією групи найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, і агент ГРУ, причетний до використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Санкції безпосередньо спрямовані на обмеження поставок продукції для російських збройних сил, зокрема верстатів, мікроелектроніки та дронів. Вони також спрямовані на організації в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, зокрема верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які потрібні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.

"Нові заходи спрямовані на підрив російської зовнішньої політики в Африці та обмеження поставок найважливішого обладнання для путінської військової машини.

Ці санкції продовжують місію Великої Британії по боротьбі з російською зловмисною діяльністю, яка останніми місяцями включала дії проти "тіньового флоту" Росії, використання забороненої хімічної зброї та діяльність прокремлівських медіа, що поширюють дезінформацію", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

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