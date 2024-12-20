Німеччина витрачає до 8 мільярдів євро на підтримку українських біженців, – Шольц

Німеччина витрачає до 8 млрд євро на підтримку українських біженців, яких прийняла від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Наші витрати на підтримку понад мільйона біженців, які прибули до Німеччини, складають близько 7-8 млрд євро", – сказав Шольц.

Він також повідомив, що Німеччина "поставила або пообіцяла озброєння, яке ось-ось буде доставлене, на 28 млрд євро", і пообіцяв продовжити надавати військову підтримку наступного року.

Шольц анонсував доставку ще однієї системи IRIS-T і подальших систем Gepard найближчим часом. Зенітні самохідні установки передаються з боєприпасами, які німецька промисловість знову почала виробляти.

За словами Шольца, загальна сума всієї підтримки, яку Німеччина надала на двосторонньому рівні, сягає 37 млрд євро. Окрім цього, Німеччина додатково допомагає фінансувати Україну через Європейський Союз.

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Як повідомлялося, Шольц раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонував створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні додому або працевлаштуванні в Німеччині.

Своєю чергою радник президента Олександр Камишін повідомив, що вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.

До того стало відомо, що Німеччина обговорює з іншими країнами можливість розміщення українських біженців, якщо їхня кількість зросте через загострення бойових дій та російських ударів по інфраструктурі.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.

У середині листопада Національний банк України погіршив оцінку відтоку населення з України та прогноз повернення біженців.

Також стало відомо, що у схваленому до другого читання проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.