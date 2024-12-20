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Новини
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Німеччина витрачає до 8 мільярдів євро на підтримку українських біженців, – Шольц

Скільки витрачає Німеччина на підтримку українських біженців?

Німеччина витрачає до 8 млрд євро на підтримку українських біженців, яких прийняла від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Наші витрати на підтримку понад мільйона біженців, які прибули до Німеччини, складають близько 7-8 млрд євро", – сказав Шольц.

Він також повідомив, що Німеччина "поставила або пообіцяла озброєння, яке ось-ось буде доставлене, на 28 млрд євро", і пообіцяв продовжити надавати військову підтримку наступного року.

Шольц анонсував доставку ще однієї системи IRIS-T і подальших систем Gepard найближчим часом. Зенітні самохідні установки передаються з боєприпасами, які німецька промисловість знову почала виробляти.

За словами Шольца, загальна сума всієї підтримки, яку Німеччина надала на двосторонньому рівні, сягає 37 млрд євро. Окрім цього, Німеччина додатково допомагає фінансувати Україну через Європейський Союз.

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Як повідомлялося, Шольц раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонував створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні додому або працевлаштуванні в Німеччині.

Своєю чергою радник президента Олександр Камишін повідомив, що вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.

До того стало відомо, що Німеччина обговорює з іншими країнами можливість розміщення українських біженців, якщо їхня кількість зросте через загострення бойових дій та російських ударів по інфраструктурі.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.

У середині листопада Національний банк України погіршив оцінку відтоку населення з України та прогноз повернення біженців.

Також стало відомо, що у схваленому до другого читання проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.

Автор: 

біженці (695) Німеччина (1881) Шольц Олаф (50)


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Топ коментарі
+8
Витрачає куди? В космос? Все одно ці гроші крутяться в економіці Німеччини. Ціну набиває на порожньому місці.
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20.12.2024 16:38
+4
Дайте им работу и деньги пойдут только на стариков и детей.И пусть спасибо скажет своей коллеге Меркель за то что помогла Путину.
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20.12.2024 16:40
+3
Лучше верните украинцев в Украину, а на 8 млрд евро можно освободитель все оккупированные территории! Военным путём!
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20.12.2024 16:50
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Витрачає куди? В космос? Все одно ці гроші крутяться в економіці Німеччини. Ціну набиває на порожньому місці.
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20.12.2024 16:38 Відповісти
Дайте им работу и деньги пойдут только на стариков и детей.И пусть спасибо скажет своей коллеге Меркель за то что помогла Путину.
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20.12.2024 16:40 Відповісти
Они могут жить, работать, учится, имеют доступ к медицине на равне граждан Германии.
проблема в языковых курсах, не все желающие могут обучаться просто нет физически такой возможности. Приходится стоять в очереди. А работать хотят многие, но проблема в языке.
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20.12.2024 17:07 Відповісти
та ти шо..... конфлікт? Україна має боятися конфлікту після трьох років бомбардувань? Дядя, ти, може, напритомний, під наркозом... ? Завітай до мене в Суми, я тобі вправлю трохи мозок
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20.12.2024 16:44 Відповісти
Лучше верните украинцев в Украину, а на 8 млрд евро можно освободитель все оккупированные территории! Военным путём!
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20.12.2024 16:50 Відповісти
8 млрд то не виликі гроші там тільки на логістику десь 3 піде, якщо дивитись по попередніх допомогах, ще 1-2 на навчання і решта один патріот і вже немає що витрачати.
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20.12.2024 18:48 Відповісти
Ви стверджуєте, що Німеччина допомагає українським біженцям даючи їм в тому числі один патріот, ви ідіот?
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20.12.2024 19:07 Відповісти
Слух... ти дибіл... хоч читаєш під чим було написано... і про що ...
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20.12.2024 20:05 Відповісти
Данке, гер Олаф.
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20.12.2024 17:02 Відповісти
Щольц знает что молодежь выучится и пойдет работать, кстати есть возможность получить бесплатное образование. А это рабочие руки, и если грамотно подойти то они могут только улучшить экономику страны.
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20.12.2024 17:09 Відповісти
Хай їдуть воювати й працювати в Україну
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21.12.2024 00:17 Відповісти

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