Кількість біженців із України зі статусом тимчасового захисту в ЄС за жовтень зросла лише на 1100 осіб
Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.
Про це повідомляє Євростат, передає Інтерфакс-Україна.
"Порівняно з кінцем вересня 2024 року загальна кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, наприкінці жовтня залишилася незмінною. Найбільший абсолютний приріст кількості бенефіціарів спостерігався в Німеччині (11 370; +1%), Польщі (+4 045; +0,4%) та Іспанії (+3 600; +1,6%)", – сказано в повідомленні.
Водночас Євростат зазначив, що в жовтні зафіксовано помітне зниження кількості зареєстрованих бенефіціарів у Литві (-33 455; -41,3%) через масштабне скасування реєстрації осіб із неактивним статусом.
Серед інших країн кількість біженців з України з таким статусом знизилася тільки в Італії (-1 105; -0,7%) і Франції (-280; -0,5%).
Німеччина з відривом, що зростає, залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі – 1 млн 140,71 тис. на кінець жовтня, або 27,2% від загальної кількості бенефіціарів у Євросоюзі.
До трійки лідерів входять також Польща – 983,88 тис., або 23,4%, і Чехія – 379,37 тис., або 9%.
Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія – 221,9 тис., Румунія – 175,31 тис. та Італія – 165,68 тис.
Водночас Євростат уточнив, що в даних щодо Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.
Станом на 31 жовтня 2024 року на громадян України припадало понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту.
Дорослі жінки становили майже половину (45%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32,0%), тоді як дорослі чоловіки – менш як чверть (23%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 46,4%, дітей – 33,4% і дорослих чоловіків – 20,2%.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 18 листопада цього року оцінювали в 6,23 млн, а загалом у світі – у 6,79 млн, що на 34 тис. більше, ніж на 15 жовтня цього року.
Як повідомлялося, в середині листопада Національний банк України погіршив оцінку відтоку населення з України та прогноз повернення біженців.
Також стало відомо, що у схваленому до другого читання проєкті закону про Державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.
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