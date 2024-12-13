Німеччина розглядатиме можливість відправлення миротворчих сил в Україну після припинення вогню, - речник уряду Гебештрайт
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Це, можливо, п’ятий крок перед другим... Це питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення акцептованого обома сторонами припинення вогню... Наразі Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", - сказав речник.
Гебештрайт нагадав про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо неприпустимості участі солдатів Бундесверу у війні РФ проти України.
За його словами, коли ситуація стане більш зрозумілою у післявоєнний період, партнери, разом з Україною та між собою, повинні будуть дуже ретельно обговорити всі питання.
Гебештрайт зазначив, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції, зроблені ними у Варшаві, що дає підстави говорити, що "наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому".
Речник уряду ФРН також запевнив, що на даному етапі Німеччина надає Україні всю можливу військову підтримку, "нічого не притримує".
"Немає наразі в нас нічого, що стояло б на складах, було готово до відправлення і лише чекало на те, аби бути відправленим в Україну", - заявив він.
Крім того, додав Гебештрайт, наступного тижня президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Там він проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів країн-учасниць.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Німеччина, чому не ввела війська!!!?