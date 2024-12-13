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Німеччина (7090) миротворці (648) Гебештрайт Штеффен (25) війна в Україні (1102)

Німеччина розглядатиме можливість відправлення миротворчих сил в Україну після припинення вогню, - речник уряду Гебештрайт

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ. 

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Це, можливо, п’ятий крок перед другим... Це питання, яке має багато передумов, найважливішим з яких є встановлення акцептованого обома сторонами припинення вогню... Наразі Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", - сказав речник.

Гебештрайт нагадав про позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо неприпустимості участі солдатів Бундесверу у війні РФ проти України.

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За його словами, коли ситуація стане більш зрозумілою у післявоєнний період, партнери, разом з Україною та між собою, повинні будуть дуже ретельно обговорити всі питання.

Гебештрайт зазначив, що в Берліні взяли до уваги вчорашні заяви лідерів Польщі та Франції, зроблені ними у Варшаві, що дає підстави говорити, що "наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому".

Речник уряду ФРН також запевнив, що на даному етапі Німеччина надає Україні всю можливу військову підтримку, "нічого не притримує".

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"Немає наразі в нас нічого, що стояло б на складах, було готово до відправлення і лише чекало на те, аби бути відправленим в Україну", - заявив він.

Крім того, додав Гебештрайт, наступного тижня президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Там він проведе двосторонні зустрічі з главами держав і урядів країн-учасниць.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

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так вже ж вогонь колись припиняли..
Німеччина, чому не ввела війська!!!?
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13.12.2024 15:52 Відповісти
І нахрена ви тут потрібні будете після?
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13.12.2024 15:58 Відповісти
А зараз очко жим-жим, ескалація.
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13.12.2024 16:00 Відповісти
логічно що пуйло вогонь не припинить
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13.12.2024 16:09 Відповісти
Поздно пить Боржоми когда почки отпали .
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13.12.2024 16:14 Відповісти
Оху@нные миротворцы. Приедут, когда уже не стреляют. И в НАТО так же: возьмут, когда наступит мир. А если снова война - из НАТО выгонят
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Це все танці перед рудим маразматиком Трампом. Не варто звертати уваги на ці заяви. Ясно, що нічого у Трампа не вийде, війна триватиме ще багато років і ніяких європейських військ в Україні весь цей час не буде
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13.12.2024 19:04 Відповісти
Тоді нех..й шастать
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13.12.2024 19:36 Відповісти
 
 