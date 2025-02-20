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Макрон скликає лідерів партій: обговорять війну в Україні та безпеку Європи, - The Guardian

Еманнюель Макрон про війну в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні о 11:00 (12:00 за київським часом) збирає у Єлисейському палаці лідерів французьких партій для обговорення безпекової ситуації в Європі, а також війни в Україні.

Про це повідомляють The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, лідери ключових політичних сил Франції вже підтвердили свою участь у зустрічі. Як зазначає видання, обговорюватиметься "екзистенційна загроза", яку Росія становить для Європи.

На тлі цих дискусій французький прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".

Зустріч у Парижі відбувається після двох раундів переговорів Макрона з європейськими лідерами цього тижня. Вона також передує його запланованій поїздці до Вашингтона, де 24 лютого він може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

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Автор: 

безпека (950) Європа (1903) Макрон Емманюель (1535) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+5
Да, мир сошел с ума. Сейчас в рашке и в Америке у власти два уе@ка, которым полностью насрать на международное право.
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20.02.2025 13:33 Відповісти
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20.02.2025 13:34 Відповісти
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20.02.2025 13:38 Відповісти
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Да, мир сошел с ума. Сейчас в рашке и в Америке у власти два уе@ка, которым полностью насрать на международное право.
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20.02.2025 13:33 Відповісти
Для рашкі це стало завжди,починаючі з узурпації влади більшовиками у 1917р,які зробили держпереворот.А ось у США це вперше після другої мирової війни.
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20.02.2025 15:05 Відповісти
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20.02.2025 13:34 Відповісти
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20.02.2025 13:38 Відповісти
А, що заважало Європі, щось робити три роки.
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20.02.2025 13:41 Відповісти
Запрягали ..., довго запрягали!
Будемо дивитися, як швидко будуть їхати!
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20.02.2025 13:45 Відповісти
Навіть Макрон може консолідувати країну, скликавши лідерів партій, опозиційних у тому числі. При тому, що війна не у Франції. Зелешмаркля на таке не здатна, від слова зовсім.
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20.02.2025 13:45 Відповісти
мабуть для нього "не на часі..."
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20.02.2025 13:46 Відповісти
*лядь, що тут думать?
виділить щомісячний внесок на
1. армію України
2. економіку України
3. армію франції
4. окупаційні війська коаліції що зайдуть на росію.
5. профіт.
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20.02.2025 14:20 Відповісти
 
 