Макрон скликає лідерів партій: обговорять війну в Україні та безпеку Європи, - The Guardian
Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні о 11:00 (12:00 за київським часом) збирає у Єлисейському палаці лідерів французьких партій для обговорення безпекової ситуації в Європі, а також війни в Україні.
Про це повідомляють The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, лідери ключових політичних сил Франції вже підтвердили свою участь у зустрічі. Як зазначає видання, обговорюватиметься "екзистенційна загроза", яку Росія становить для Європи.
На тлі цих дискусій французький прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".
Зустріч у Парижі відбувається після двох раундів переговорів Макрона з європейськими лідерами цього тижня. Вона також передує його запланованій поїздці до Вашингтона, де 24 лютого він може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.
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