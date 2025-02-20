Макрон скликає лідерів партій: обговорять війну в Україні та безпеку Європи, - The Guardian

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні о 11:00 (12:00 за київським часом) збирає у Єлисейському палаці лідерів французьких партій для обговорення безпекової ситуації в Європі, а також війни в Україні.

Про це повідомляють The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, лідери ключових політичних сил Франції вже підтвердили свою участь у зустрічі. Як зазначає видання, обговорюватиметься "екзистенційна загроза", яку Росія становить для Європи.

На тлі цих дискусій французький прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".

Зустріч у Парижі відбувається після двох раундів переговорів Макрона з європейськими лідерами цього тижня. Вона також передує його запланованій поїздці до Вашингтона, де 24 лютого він може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до США, щоб наголосити на ролі Європи у вирішенні майбутнього України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 країн Європи та Канада домовилися надалі підтримувати Україну на тлі провокаційних та різких заяв Трампа, - DW.