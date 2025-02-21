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Мерц "шокований" заявами Трампа про війну в Україні: Це класична підміна ролі злочинця і жертви

Мерц про заяви Трампа

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований через заяви президента США Дональда Трампа щодо загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Мерц заявив, що відбувається "по суті, класична підміна ролі злочинця і жертви".

"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що тепер Дональд Трамп, очевидно, прийняв його", – зазначив Мерц.

Також читайте: Не варто "рвати на собі волосся" через заяви Трампа, - глава МЗС Латвії Браже

Зазначається, що президент США Дональд Трамп фактично звинуватив президента України Володимира Зеленського в продовженні агресивної війни проти України, розпочатої Росією в лютому 2022 року.

"Зараз важливо, щоб європейці дуже-дуже швидко домовилися про спільну стратегію щодо вирішення цього питання", - зазначив Мерц.

Крім того, за його словами, просити і випрошувати місце за столом переговорів – це неправильно.

"Тепер ми повинні розвивати власну вагу", - наголосив він.

Також читайте: "Комік Зеленський є диктатором без виборів", - Трамп

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Автор: 

Трамп Дональд (6321) Мерц Фрідріх (174)


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Топ коментарі
+6
Ще декілька місяців такої риторики, і Україну звинуватять в розв'язанні 2-ї Світової. А там і 1-ша з Великою депресією...а якби тоді був трамп - нічого з того б не сталося!
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21.02.2025 15:17 Відповісти
+5
Нам теж його берегти треба - його партії в спину дихають відверті ][уйлопідсоси із підєрастії для Німеччини.
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21.02.2025 15:17 Відповісти
+3
А як же ми ох...ели..... Найн!
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21.02.2025 15:11 Відповісти
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Мерц "шокований" заявами Трампа

Божечки, який вразливий дядечко!
Бережи себе!
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21.02.2025 15:11 Відповісти
Нам теж його берегти треба - його партії в спину дихають відверті ][уйлопідсоси із підєрастії для Німеччини.
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21.02.2025 15:17 Відповісти
А йому ще з ними (з АдН) кааліцию створювати...
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21.02.2025 16:14 Відповісти
Йому є з ким створювати коаліцію окрім нацистів.
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21.02.2025 17:03 Відповісти
ПоДоживемо - побачимо...
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21.02.2025 17:12 Відповісти
А як же ми ох...ели..... Найн!
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21.02.2025 15:11 Відповісти
Воно й не дивно... Злочинець, підсвідомо, завжди ближче сприймає і займає позиції іншого злочинця... Солідарність, воно вже(руда істота) асоціює себе з ху№йлом і захищається як перед слідчим....
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21.02.2025 15:17 Відповісти
Ще декілька місяців такої риторики, і Україну звинуватять в розв'язанні 2-ї Світової. А там і 1-ша з Великою депресією...а якби тоді був трамп - нічого з того б не сталося!
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21.02.2025 15:17 Відповісти
Так винуватець другої світової ніби вже визначений - це Польща.
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21.02.2025 15:26 Відповісти
То не біда. Ми можемо взяти цю відповідальність на себе, в рамках подяки за надані допомоги.
P S. Під@рський ту134 на дні Чорного моря махнув крилом.
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21.02.2025 15:33 Відповісти
Но так, з урахуванням того факту, що на початок другої світової частина нинішніх українських земель входила до складу країни - агресора. І очевидно, що це "біндєравци" нацькували гонорову шляхту на "соціалістічєскі блізкоґо" росії "борца за мір".
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21.02.2025 16:12 Відповісти
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21.02.2025 15:37 Відповісти
Вже є карикатура - трумп перед розп'яттям Христа, з його дурнуватою фразою якби.......
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21.02.2025 17:01 Відповісти
У "Шарлі ****"?
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21.02.2025 17:16 Відповісти
Вас таке саме очикує коли рашка нападе!
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21.02.2025 15:20 Відповісти
Взагалі не розумію , чому люди шоковані виіпонами трампа. Він ще до виборів дав всім зрозуміти, що він за хрін з гори. Я нічому не дивуюсь, бо впевнена була ще раніше, що Трампутін буде нас знищувати без допомоги, ніякого захисту від трампівської влади не буде а ні нам, а ні Європі. НАТО розвалить, з союзниками розісреться, з ****** поділить світ навпіл. Нас зіллє орді. Зараз почне примушувати нас до капітуляції.
Трампістам привіт! Велий та теплий! Шоб ви ******!
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21.02.2025 15:37 Відповісти
Европке пора выходить из шока. А то я боюсь представить как эти звезды в шоке будут когда на них попрет русня
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21.02.2025 15:37 Відповісти
"Да, он идиот без навыков общения, но он мой сын". Мери-Анет Трамп.(Золотые слова)
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21.02.2025 16:46 Відповісти
 
 