Мерц "шокований" заявами Трампа про війну в Україні: Це класична підміна ролі злочинця і жертви

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований через заяви президента США Дональда Трампа щодо загарбницької війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Мерц заявив, що відбувається "по суті, класична підміна ролі злочинця і жертви".

"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, шокований тим, що тепер Дональд Трамп, очевидно, прийняв його", – зазначив Мерц.

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Зазначається, що президент США Дональд Трамп фактично звинуватив президента України Володимира Зеленського в продовженні агресивної війни проти України, розпочатої Росією в лютому 2022 року.

"Зараз важливо, щоб європейці дуже-дуже швидко домовилися про спільну стратегію щодо вирішення цього питання", - зазначив Мерц.

Крім того, за його словами, просити і випрошувати місце за столом переговорів – це неправильно.

"Тепер ми повинні розвивати власну вагу", - наголосив він.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".