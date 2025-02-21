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Європа нічого не зробила для закінчення війни в Україні, - Трамп

Стармер і Макрон

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нічого не зробили для припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю на Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Трамп назвав Макрона "добрим другом", а Стармера – "добрим хлопцем". Але водночас зазначив, що Росія сіла за стіл переговорів лише завдяки йому.

"Європа не зробила нічого для закінчення війни. Зустрічей із Росією немає. Вони нічого не зробили", – сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 24 лютого, а Стармер 27 лютого, - Білий дім

Автор: 

Трамп Дональд (6321) Макрон Емманюель (1535) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+34
Хто там ближче - дайте Трумпові ногою по є...алу!
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21.02.2025 19:48 Відповісти
+18
Дурню, ти вже мав можливість 100 разів закінчити цю війну за 24 години.

Чи проблема? Тьху, на трамполайно!
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21.02.2025 19:52 Відповісти
+18
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21.02.2025 19:55 Відповісти
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Хто там ближче - дайте Трумпові ногою по є...алу!
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21.02.2025 19:48 Відповісти
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21.02.2025 19:55 Відповісти
А співати почали, коли пукін напав і окупував український Крим. Тому першопричина агресії кацапстану не у цій прекрасній пісні. "Ла-ла-ла-ла...!!!"
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21.02.2025 20:00 Відповісти
Якби не повномасшабне вторгення, то ніхто б і не парився, люди собі жили навіть не цікавлячись шо там то АТО. Воно було десь далеко і непофіг було тільки родичам загиблих
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21.02.2025 20:03 Відповісти
Горбатого лише могила справить. Ну що поробиш, п.дар він,п.дар.
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21.02.2025 20:01 Відповісти
Зараз зєлє як раз можна все підписувати. Людям сказать що винен трамп і всьо.
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21.02.2025 20:23 Відповісти
.

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ще летить в США, чи вже розвернув літак назад в Великобританію ?

.
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21.02.2025 19:48 Відповісти
хто найбільший перець в Галактиці ???

звісно ж Імператор трамп !
щоправда з яйцями проблема.....

.
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21.02.2025 19:50 Відповісти
Схоже яєць нема зовсім , та й від перцю одна шкіра залишилася.
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21.02.2025 20:01 Відповісти
Європейці визнають: вони не готові самі себе захищати.

Їм дешевше профінансувати і озброїти Україну, ніж збільшувати свої армії, де мало бажаючих служити.

Це набагато краще, ніж покладатися на самодурство Трампа, який постійно жонглює умовами і вимагає різні уступки від європейців. Тим більше, що основні заморожені російські активи знаходяться в Європі.
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21.02.2025 19:48 Відповісти
Захищати не готові, захистити не спроможні. То Україна буде їх захищати до свого скону, а далі що?
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21.02.2025 19:51 Відповісти
Рижий шукає винних. Вже всіх знайшов? Чи ще ніт?
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21.02.2025 19:49 Відповісти
Рижий набиває собі ціну, бо хоче премію миру.
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21.02.2025 19:55 Відповісти
..."шнобелевську" заслуговує,цей йолоп..
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21.02.2025 21:50 Відповісти
Там вже усі винуваті! Окрім ,звісно, ***** і самого трампона !
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21.02.2025 20:22 Відповісти
РФ сіла за стіл переговорів з тобою по побачила, що ти сприятимеш "капітуляції" України і досягненню цілей які путін собі поставив щодо України.
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21.02.2025 19:49 Відповісти
Так вониж не лiгiтiмнi диктатори. Ось i все!
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21.02.2025 19:49 Відповісти
чувака заклинило. Так як ти сів - то краще б ти сдох!!!
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21.02.2025 19:49 Відповісти
Це він про той самий "будемо стояти поряд з Україною" і "as long as it takes"? Ну тут може і правий.
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21.02.2025 19:50 Відповісти
В чому він правий? в тому що готується стати поряд з русньою?
Мага=довбойоб
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21.02.2025 20:44 Відповісти
В, чому тут Трамп не правий, Європа і санкції вводила, готуючи свої економіки, не думавши, що спонсорує війну в Україні.
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21.02.2025 19:50 Відповісти
Ти що обкурився, таку хрінь нести? Европа спонсорувала війну? Це пісець! Мочить цю маскальську макаку!
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21.02.2025 19:56 Відповісти
європа підтримувала нас, щоб ми не здохли, і хоче і далі так підтримувати. тобі норм? йди на фронт.
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21.02.2025 20:01 Відповісти
А Трамп підтримує тепер парашу. тобі норм? віддавай свою хату та хоч свою сраку американцям, чому українці повинні це робити
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21.02.2025 20:45 Відповісти
А, газ, нафту вони, що не покупали у Росії під час війни.
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21.02.2025 20:10 Відповісти
То щоб було як зброю нам виробляти. Не перекручуйте.
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21.02.2025 20:12 Відповісти
Це сарказм?
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21.02.2025 20:13 Відповісти
А ви здогадливий
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21.02.2025 20:15 Відповісти
американська шлендра взагалі лягла під пуйла
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21.02.2025 19:51 Відповісти
Остапа несло.
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21.02.2025 19:51 Відповісти
Дурню, ти вже мав можливість 100 разів закінчити цю війну за 24 години.

Чи проблема? Тьху, на трамполайно!
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21.02.2025 19:52 Відповісти
Закінчити щонайменше 100 війн.

До речі, минулої суботи "трамп" поставив ультиматум гезболла.

А ті навіть не почули його пищання. Вже тиждень, як вони мали б бути у пеклі.
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21.02.2025 19:54 Відповісти
Трамподрочери по три рази на день передрачивають на різні нові наративи. А то було кілька днів потому.... Гупі!
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21.02.2025 19:58 Відповісти
там дна нема. Він просто продовжує занурюватись у товстий шар сапропєлю, де і залишиться до кінця свого життя.
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21.02.2025 19:52 Відповісти
У трампа деменція...
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21.02.2025 19:54 Відповісти
Та я вже взагалі не хочу чути цього схибленого довбойоба, американці вже теж, не всі звісно, але він там не тільки ворогом Україну об'явив ...коротше вже купа новин про це ...
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21.02.2025 19:54 Відповісти
трамп гірше путіна - намагається розсварити всіх проти всіх.
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21.02.2025 19:56 Відповісти
Ждем Трампа
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21.02.2025 19:56 Відповісти
І шо Трамп сказав такого що не відповідає дійсності? Сказав так як є, Європа не просто нічого не зробила для припинення війни, а навпаки.
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21.02.2025 19:57 Відповісти
А всього то треба було здати Україну, тьфу дрібничка
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21.02.2025 20:00 Відповісти
Чтобы закончить войну у Европы было 3 варианта.
1. Дать Украине оружие и финансы, чтобы та победила и война закончилась.
2. Европе ввести свои войска с оружием и авиацией в Украину, чтобы победить агрессора и тем самым закончить войну.
3. Не помогать Украине никак. Ни оружием, ни финансами. В итоге война закончилась бы победой агрессора - россии и полной оккупацией Украины. Возможно даже присоединением в свой состав, закрепив это в своей Конституции.
Какой твой и Трампа вариант?
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21.02.2025 20:14 Відповісти
А еще проще скажи, чей Крым?
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21.02.2025 20:15 Відповісти
Трамп, з одним поїхавшим дідом, про міфічні загрози, рептилоїдів в половців, може розмовляти лише інший поїхавший дід - такі закони природи
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21.02.2025 19:58 Відповісти
Пукіна до переговорів примусила безвихідь, створена українським військом.
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21.02.2025 20:02 Відповісти
А оте трампівське закінчення війни невідомо чим обернеться для України.
Частину надр америка вже відбирає.
А що далі трампа захоче даже страшно прогнозувати..
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21.02.2025 20:02 Відповісти
А що зробив Трамп?!
Вивів Рашку з ізоляції.
Зупинив постачання зброї.
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21.02.2025 20:05 Відповісти
"Взять все и поделить!"(с) Виновных (Украину, Европу, демократов и прочие дании с гренландией) определили... Трампу очень легко дается общение с царем, на "одной волне" т.с.
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21.02.2025 20:06 Відповісти
Паскудний договорщик-злив Україну, то чом не сісти з коцапами за стіл та не обсмоктати український каравай… Хто ж притомних людей знав, що «закінчення війни» у Краснова означає капітуляція
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21.02.2025 20:07 Відповісти
та зїби ти вже їбало
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21.02.2025 20:10 Відповісти
Сіла за стіл переговорів про капітуляцію України , бо він погодився обговорювати умови . Велике досягнення Трампа .
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21.02.2025 20:16 Відповісти
Вони робили, давали зброю і вносили санкції, втрачаючи свої джерела енергії, газ частоково і тд, очікуючи коли кацапня прогнеться, але геній на Трампі вирішив зібрати вершки, і під закат кацапської культури вирішив їх спасти і домовитись з за їхнє спасіння отримати якісь бенефіти про які ми не знаємо. Чорт *******.
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21.02.2025 20:17 Відповісти
Слава Трампу, ждем перемирия!😎
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21.02.2025 20:21 Відповісти
Довго ж тобі доведеться його чекати…
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21.02.2025 20:26 Відповісти
Собаки лают - караван идет! Эра казнокрадства и потужности подошла к концу. Хочешь ты того или нет закордонный патриот
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21.02.2025 20:31 Відповісти
А яким боком такий «домашній патріот» як ти, до трампона? Ти голосував за нього? Завжди дивувало мене, як такі інфантили сподіваються на когось, хто зробить за них роботу? А потім скиглять-нас обманули!…
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23.02.2025 04:58 Відповісти
Я вообще ни на что не надеюсь. Только на то что Трамп остановит дурдом потужности и откроется окошко выехать с этой богадельни. Останутся одни незламные и потужные вместе с вождем Зе строить незламну потужнисть. Удачи и всех благ! С меня за 3 года хватит
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23.02.2025 12:50 Відповісти
№601004 лает, - а караван идёт!!! Хочешь ты того или нет.
Наслідки ударів українських дронів по окупантах на "дорозі смерті" під Покровськом. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3537044
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21.02.2025 22:11 Відповісти
Антонов тиждень як зареєструвався, щоб виголосити Трампу славу
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21.02.2025 22:32 Відповісти
Тобой олигархические СМИ крутят только так. При чем самое забавное что ты и комментаторы выше даже не понимают этого. Ну так-то 73% ничего удивительного. В каждой стране примерно такое же количество биомассы +- в ту или иную сторону в зависимости от образования, инстутиций итд
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23.02.2025 12:47 Відповісти
генратор слів та пукав трамп та потужний генератор зе
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21.02.2025 20:37 Відповісти
Саме США винні, що Європа така. Хто наклав обмеження по зброї на Німеччину? Хто лобіював продаж в Європу американської зброї і тепер має можливість обмежувати її використання? Хто казав, що захистить, розташовуючи свої ядрьоні ракети в Європі. Пригадаємо, що саме американці зірвали продаж наших Кольчуг. Сподіваюсь, що Європа вийде з летаргічного сну і нарешті почне відпливати від США. Заради цього можна і на дружбу з Китаєм погодитись.
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21.02.2025 22:01 Відповісти
 
 