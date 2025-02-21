Європа нічого не зробила для закінчення війни в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нічого не зробили для припинення війни в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю на Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Трамп назвав Макрона "добрим другом", а Стармера – "добрим хлопцем". Але водночас зазначив, що Росія сіла за стіл переговорів лише завдяки йому.
"Європа не зробила нічого для закінчення війни. Зустрічей із Росією немає. Вони нічого не зробили", – сказав Трамп.
Топ коментарі
+34 Алекс Скела
показати весь коментар21.02.2025 19:48 Відповісти Посилання
+18 Tommy Lee
показати весь коментар21.02.2025 19:52 Відповісти Посилання
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар21.02.2025 19:55 Відповісти Посилання
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прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ще летить в США, чи вже розвернув літак назад в Великобританію ?
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звісно ж Імператор трамп !
щоправда з яйцями проблема.....
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Їм дешевше профінансувати і озброїти Україну, ніж збільшувати свої армії, де мало бажаючих служити.
Це набагато краще, ніж покладатися на самодурство Трампа, який постійно жонглює умовами і вимагає різні уступки від європейців. Тим більше, що основні заморожені російські активи знаходяться в Європі.
Мага=довбойоб
Чи проблема? Тьху, на трамполайно!
До речі, минулої суботи "трамп" поставив ультиматум гезболла.
А ті навіть не почули його пищання. Вже тиждень, як вони мали б бути у пеклі.
1. Дать Украине оружие и финансы, чтобы та победила и война закончилась.
2. Европе ввести свои войска с оружием и авиацией в Украину, чтобы победить агрессора и тем самым закончить войну.
3. Не помогать Украине никак. Ни оружием, ни финансами. В итоге война закончилась бы победой агрессора - россии и полной оккупацией Украины. Возможно даже присоединением в свой состав, закрепив это в своей Конституции.
Какой твой и Трампа вариант?
Частину надр америка вже відбирає.
А що далі трампа захоче даже страшно прогнозувати..
Вивів Рашку з ізоляції.
Зупинив постачання зброї.
Наслідки ударів українських дронів по окупантах на "дорозі смерті" під Покровськом. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3537044