Європа нічого не зробила для закінчення війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нічого не зробили для припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю на Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Трамп назвав Макрона "добрим другом", а Стармера – "добрим хлопцем". Але водночас зазначив, що Росія сіла за стіл переговорів лише завдяки йому.

"Європа не зробила нічого для закінчення війни. Зустрічей із Росією немає. Вони нічого не зробили", – сказав Трамп.

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