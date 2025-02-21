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Трамп заявив, що не збирається їхати до РФ на 9 травня

Трамп не їде до РФ на 9 травня

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.

Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка "Голосу Америки" в Конгресі Катерина Лісунова, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США сказав "ні", коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що він буде в Москві 9 травня.

"Ні, не їду", - коротко відповів Трамп на запитання журналістів. 

Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: У війні в Україні зав’язли США та весь світ. Ми намагаємося покінчити з цим, - Трамп

Автор: 

візит (1625) росія (66478) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+19
Головне шоб не забув про це до 9 травня
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21.02.2025 23:59 Відповісти
+9
а закінчення війни за 24 години… з того ж репертуару…
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22.02.2025 00:00 Відповісти
+7
їде мiй дах
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22.02.2025 00:00 Відповісти
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Головне шоб не забув про це до 9 травня
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21.02.2025 23:59 Відповісти
а "разрушенные тысячелетние золотые купола" ?

ой, це в Україні!

.
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22.02.2025 00:08 Відповісти
Ты не прав. Главное чтобы вместо него туда не пришлось ехать человеку-потужности
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22.02.2025 05:25 Відповісти
Гм...
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21.02.2025 23:59 Відповісти
У БІЛЬШ НІЖ СОРОКА МІСТАХ СЛОВАЧЧИНИ ЗНОВУ ПРОТЕСТУВАЛИ ПРОТИ ФІЦО - ДТ
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22.02.2025 03:23 Відповісти
Такая-сякая
Расстроила отца *****!
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21.02.2025 23:59 Відповісти
Він 8-го їде. Вони святкують 8-го
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22.02.2025 08:23 Відповісти
їде мiй дах
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22.02.2025 00:00 Відповісти
а закінчення війни за 24 години… з того ж репертуару…
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22.02.2025 00:00 Відповісти
Ви не зрозуміли - то 24 години з моменту як Канада стане 51м штатом.
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22.02.2025 00:57 Відповісти
пусть ***** идут. Не надо такого счастья
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22.02.2025 05:26 Відповісти
Потрохи в очах відчайдушних зепатріотів Трамп стає на таким вже чмом. )
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22.02.2025 00:00 Відповісти
він стає розумовим дегенератом

і тут не відомо що краще: чмо чи дегегерат
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22.02.2025 00:56 Відповісти
Пуйло ж обидиццо...
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22.02.2025 00:01 Відповісти
обижених приходают в одно место
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22.02.2025 00:03 Відповісти
Ніт, бо він 8-го приїде. Вони святкують 8-го.
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22.02.2025 08:24 Відповісти
А я що казав???? ІПСО!!!! Але кацапські тролі і боти дві сторінки на сайті засрали.
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22.02.2025 00:02 Відповісти
Що ти сказав? Він 8-го приїде. Вони святкують 8-го.
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22.02.2025 08:25 Відповісти
Так і угоди тіпа ще не має. В угоду впишуть - поїде.
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22.02.2025 00:03 Відповісти
Як це - їду???? Лечу!
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22.02.2025 00:04 Відповісти
Йому видно на вухо шипнули чим закінчився політ вищого керівництва Польщі в Смоленськ ...
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22.02.2025 00:19 Відповісти
Можна дрони запускати на червону площу спокійно - друге вухо не зацепить уламок!
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22.02.2025 00:04 Відповісти
може всю трійцю накриє: пу, сі та до

оце буде реально Дєнь пабєди !

.
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22.02.2025 00:58 Відповісти
краще, щоб всі на кришці гроба лєніна "зіграли в ящик":
і "до", і "ре", і "мі", і "фа", і "соль", і "ля", і "сі"
і "фі.." (паралельна тональність фа мажор),
і "ор.."(паралельна тональність ре мінор)

а також і друга і трєтя і "октава"
(четверту октаву можна залишити, щоб було кому похорони організувати і замовити «Траурный марш» Фредерика Шопена)
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22.02.2025 09:19 Відповісти
Сьогодні - не збирається , а завтра - збирається ... в рудих так буває - якщо дах іржавий , отже і на горищі - вогко ...
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22.02.2025 00:04 Відповісти
Він просто коли напьється себе не контролює, тому побоюється що луб'янскі курви обісцють його вдруге на камеру.
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22.02.2025 00:05 Відповісти
на мавзолей може і прилетіти трембіта ...
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22.02.2025 00:05 Відповісти
Нехай би поїхав. Новічок вже чекає на нього
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22.02.2025 00:05 Відповісти
Що Трамп забув 9 травня на мавзолеї?
Коли все цивілізоване людство святкує перемогу над нацизмом 8 травня.
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22.02.2025 00:06 Відповісти
А у всіх підх.уйловників сходка 9-го на трибуні чахлика гнилого.
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22.02.2025 00:16 Відповісти
От він 8-го й приїде з привітаннями. Не збрехав.
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22.02.2025 08:26 Відповісти
Відсвяткує вдома, в кокошнику і личаках.
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22.02.2025 00:06 Відповісти
Не найдется ли хоть один сотрудник ЦРУ кто скажет правду о нем...
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22.02.2025 00:07 Відповісти
про пуйло? Як його завербували в Дрездені? Прямо в картиной галереї?
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22.02.2025 00:08 Відповісти
Американці, дорогенькі, вибийте цього старого передаста!
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22.02.2025 00:13 Відповісти
Ще ніколи трамп не був так близько до провалу.
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22.02.2025 00:16 Відповісти
Ну що знов таке?
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22.02.2025 00:18 Відповісти
Значить точно поїде
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22.02.2025 00:21 Відповісти
Не поiде, двiйника пошле.
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22.02.2025 00:33 Відповісти
жаль. Знехтував єдиною можливістю постояти на мавзолєє над мумієюю самого лєніна.
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22.02.2025 00:40 Відповісти
Кацапи з 9 травня вкотре обісралися, перший раз було коли вони у всіх своїх смітниках стали волати (зокрема й дипломатичних), що Сі туди приїде
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22.02.2025 00:44 Відповісти
А сі не приїде? Я теж читав десь
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22.02.2025 08:28 Відповісти
"Зарікалася свиня в гімно не лізти" (с).
Якщо припустити, що Трамп не є агентом впливу, завербованим спецслужбою рашистської пітьми, то виникає питання у його внутрішній мотивації. Бо з огляду на його посаду і її можливості, це важливо.
Трамп - типовий психопат. А щоби зрозуміти, а відтак спрогнозувати поведінку психопатів, зокрема із диктаторськими замашками, потрібно довідатись про їх головний психозбудник, їхню "ідею-фікс".
У випадку Трампа - це його переконання у всесильності її Величності Угоди. Що вміння її укладати з вигодою для себе навіть у безнадійних ситуаціях - це фундамент, на якому тримаються особистий успіх і процвітання. Навіть книжку про це написав.
Тож для угоди із зловісним дияволом ******, він ладен на все.
Адже це велике Его Трампа - довести всім і собі, що його геніальна ідея-фікс працює. Паралельно сіючи непевність, безладдя і хаос не лише у США, а й у всьому Світі.
... Пам'ятається з підручників історії, що Гітлер також написав якусь книжку.
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22.02.2025 01:17 Відповісти
Більше 90% хірургів - соціально адаптовані психопати.
Але, донні радше перверзний нарцис
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22.02.2025 01:38 Відповісти
Проблема не в тому, щоб укласти угоду, згідно з якою ти мені винен трильйон євро. А в тому, щоб стягнути з тебе цей трильйон, якого нема. А якби й був, ти б не віддав. Що, Трамп майстер укладати угоди, а як щодо їх виконання? Бо болото буде їх виконувати та само, як й Будапештський меморандум, Статут ООН, та інші міжнародні угоди. Трамп не може цього не розуміти. А отже, він таки агент пітьми. Балачки про якусь угоду - для окозамилювання.
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22.02.2025 08:33 Відповісти
Тобто відмовився підтвердити, що не поїде.
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22.02.2025 02:43 Відповісти
Просто йому мізки трохи вправили.
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22.02.2025 06:59 Відповісти
Поезжай и маска с собой прихвати, назад можете не возвращаться, в быдлостане вам самое место, там рай для дебилов и параноиков.
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22.02.2025 07:30 Відповісти
За Асадом та Я.Куновичем.
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22.02.2025 08:34 Відповісти
Бо він їде 8 травня. В них святкують 8-го.
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22.02.2025 08:21 Відповісти
 
 