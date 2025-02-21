Трамп заявив, що не збирається їхати до РФ на 9 травня

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.

Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка "Голосу Америки" в Конгресі Катерина Лісунова, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США сказав "ні", коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що він буде в Москві 9 травня.

"Ні, не їду", - коротко відповів Трамп на запитання журналістів.

Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

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