Трамп заявив, що не збирається їхати до РФ на 9 травня
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує їхати до Росії на 9 травня.
Про це в соцмережі Х повідомила кореспондентка "Голосу Америки" в Конгресі Катерина Лісунова, інформує Цензор.НЕТ.
Президент США сказав "ні", коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що він буде в Москві 9 травня.
"Ні, не їду", - коротко відповів Трамп на запитання журналістів.
Нагадаємо, що напередодні французьке видання Le Point писало, що президент США Дональд Трамп може відвідати Москву на 9 травня на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.
Топ коментарі
+19 Станислав Литвиненко
показати весь коментар21.02.2025 23:59 Відповісти Посилання
+9 Артм Воронцов
показати весь коментар22.02.2025 00:00 Відповісти Посилання
+7 Шалаш Камишев
показати весь коментар22.02.2025 00:00 Відповісти Посилання
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ой, це в Україні!
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Расстроила
отца*****!
і тут не відомо що краще: чмо чи дегегерат
оце буде реально Дєнь пабєди !
.
і "до", і "ре", і "мі", і "фа", і "соль", і "ля", і "сі"
і "фі.." (паралельна тональність фа мажор),
і "ор.."(паралельна тональність ре мінор)
а також і друга і трєтя і "октава"
(четверту октаву можна залишити, щоб було кому похорони організувати і замовити «Траурный марш» Фредерика Шопена)
Коли все цивілізоване людство святкує перемогу над нацизмом 8 травня.
Якщо припустити, що Трамп не є агентом впливу, завербованим спецслужбою рашистської пітьми, то виникає питання у його внутрішній мотивації. Бо з огляду на його посаду і її можливості, це важливо.
Трамп - типовий психопат. А щоби зрозуміти, а відтак спрогнозувати поведінку психопатів, зокрема із диктаторськими замашками, потрібно довідатись про їх головний психозбудник, їхню "ідею-фікс".
У випадку Трампа - це його переконання у всесильності її Величності Угоди. Що вміння її укладати з вигодою для себе навіть у безнадійних ситуаціях - це фундамент, на якому тримаються особистий успіх і процвітання. Навіть книжку про це написав.
Тож для угоди із зловісним д
ияволом******, він ладен на все.
Адже це велике Его Трампа - довести всім і собі, що його геніальна ідея-фікс працює. Паралельно сіючи непевність, безладдя і хаос не лише у США, а й у всьому Світі.
... Пам'ятається з підручників історії, що Гітлер також написав якусь книжку.
Але, донні радше перверзний нарцис