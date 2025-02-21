У війні в Україні зав’язли США та весь світ. Ми намагаємося покінчити з цим, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "жахливою ситуацією", в якій зав'яз він та весь світ. Він вкотре закликав до мирних переговорів.

Про це він заявив у п’ятницю під час робочої зустрічі з губернаторами в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна страшна. Її б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Тож я зав’яз у цьому, і весь світ зав’яз у цьому", - наголосив Трамп.

Очільник Білого дому знову згадав про зруйновані вщент міста в Україні та знесені "тисячолітні золоті куполи", які вважає чи не найкрасивішими у світі, а також про "мільйони загиблих людей".

"Ми ведемо переговори з Росією, Україною, намагаємося покінчити з цією жахливою ситуацією. Це жахливо, це так жахливо", - сказав Трамп.

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Він зазначив, що на полі бою гинуть тисячі молодих солдатів щотижня з обох сторін війни, і це, за його словами, "погано і для Росії, і для України, і для нас (США – ред.) в гуманітарному плані".

"Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною – не дуже. У них немає жодних (козирних – ред.) карт, але вони грають жорстко", - стверджує американський президент.

Трамп додав, що "ми не дозволимо цьому продовжуватися", і заявив, що потрібно "сісти за стіл й покінчити з цим (війною - ред.)".

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Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією.