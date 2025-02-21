У війні в Україні зав’язли США та весь світ. Ми намагаємося покінчити з цим, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "жахливою ситуацією", в якій зав'яз він та весь світ. Він вкотре закликав до мирних переговорів.
Про це він заявив у п’ятницю під час робочої зустрічі з губернаторами в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця війна страшна. Її б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Тож я зав’яз у цьому, і весь світ зав’яз у цьому", - наголосив Трамп.
Очільник Білого дому знову згадав про зруйновані вщент міста в Україні та знесені "тисячолітні золоті куполи", які вважає чи не найкрасивішими у світі, а також про "мільйони загиблих людей".
"Ми ведемо переговори з Росією, Україною, намагаємося покінчити з цією жахливою ситуацією. Це жахливо, це так жахливо", - сказав Трамп.
Він зазначив, що на полі бою гинуть тисячі молодих солдатів щотижня з обох сторін війни, і це, за його словами, "погано і для Росії, і для України, і для нас (США – ред.) в гуманітарному плані".
"Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною – не дуже. У них немає жодних (козирних – ред.) карт, але вони грають жорстко", - стверджує американський президент.
Трамп додав, що "ми не дозволимо цьому продовжуватися", і заявив, що потрібно "сісти за стіл й покінчити з цим (війною - ред.)".
Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією.
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Грошей, правда, може не вистачити......
Знову до волонтерів звертатися чи рідкісними металами завалимо?
кінчать.Sorry, покінчувати
це надовго, добре що також заскочило в макітру:
"але вони (українці) грають жорстко"
.
Може б й динозаври не вимерли, якби Трамп тоді жив та був їхнім президентом.
Можливо достатньо вірити рижим пердунам?
Треба допомогу відразу і багато, і кацапам санкції, щоби нафту з газом пили та їли, замість ананасів…
Вже давно ЗСУ зайшли б у маацкву.
І взагалі -зупиняти ***** потрібно було ще у 2008-му, коли проти Грузії попер, а не «перезагиужатись» з тим підаром…
Координати вказати?
О как !
С убийцей и международным террористом ****** , рыжий придурок спелся в экстазе …
Боже , что творится в мире, что творится с Америкой , это позор какой-то…
Це українці ще навіть не починали!
Максим Мирович:
Хорошая идея для Трампа - двадцать лет войны в Афгане обошлись США 2,3 триллиона долларов - это официальная оценка Университета Брауна. Как на счёт того, чтобы потребовать эти деньги обратно у талибов? Хорошая сделка могла бы получиться.
Блд, тєрпілу Ніксона за якийсь готель Уотергейт погнали, а цього, завербованого ще в 1987 році агента кдб, ну ніяк не поборять. Навіть штурм капітолію не підстава, блд. Не держава, а хня якась.
З.І. А ніхто не питав а чому Трамп не робив спроб домовлятися з тим хто йому вухо прострелив , а відразу охорона його пристрелила ? Надо було охороні домовлятися , куди він ще може постреляти .
"Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною - не дуже. У них немає жодних карт, але вони грають жорстко".
Гарні переговори, бо ху йло вбиває українців і вимагає капітуляцію. А Україна погана, бо дає відсіч і на капітуляцію не іде.
Це маразм якого ступеню?
Рижий Гренландію купив, Канаду 51-м штатом зробив, Панамський канал Америці повернув, за 24 години війну закінчив... . Скрізь провали. Скрізь обісрався.
Єдине на що спромігся - перейменував Мексиканську затоку в Американську. І дозволив рашистським шпіонам під виглядом дипломатів повернутись в США.
Тепер вчепився до України щоб капітулювала, бо ху йло має на рижого компромат.
але з мізками у трампона проблеми сильні - "зажував бабіну" з золотими куполами
Так і Трамп про себе цілодобово торочить :,, якби я був президентом ,
то війни не було б війтни в Україні "🙁
яйці по 400 !
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Покончить с войной можно только одним путём - вывод рашистских войск, возврат всех территорий и выплата компенсации, кроме того, в обязательном порядке мировой суд над рашистскими преступниками, все остальные решения приведут только к ядерной войне!