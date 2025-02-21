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У війні в Україні зав’язли США та весь світ. Ми намагаємося покінчити з цим, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України "жахливою ситуацією", в якій зав'яз він та весь світ. Він вкотре закликав до мирних переговорів. 

Про це він заявив у п’ятницю під час робочої зустрічі з губернаторами в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна страшна. Її б ніколи не сталося, якби я був президентом, але це сталося. Тож я зав’яз у цьому, і весь світ зав’яз у цьому", - наголосив Трамп. 

Очільник Білого дому знову згадав про зруйновані вщент міста в Україні та знесені "тисячолітні золоті куполи", які вважає чи не найкрасивішими у світі, а також про "мільйони загиблих людей".

"Ми ведемо переговори з Росією, Україною, намагаємося покінчити з цією жахливою ситуацією. Це жахливо, це так жахливо", - сказав Трамп.

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Він зазначив, що на полі бою гинуть тисячі молодих солдатів щотижня з обох сторін війни, і це, за його словами, "погано і для Росії, і для України, і для нас (США – ред.) в гуманітарному плані".

"Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною – не дуже. У них немає жодних (козирних – ред.) карт, але вони грають жорстко", - стверджує американський президент. 

Трамп додав, що "ми не дозволимо цьому продовжуватися", і заявив, що потрібно "сісти за стіл й покінчити з цим (війною - ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп, ймовірно, зустрінеться з Путіним у Москві 9 травня, - Le Point

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією.

Автор: 

США (23618) Трамп Дональд (6321) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+35
Шавка *****- позор США
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21.02.2025 22:26 Відповісти
+23
Та скільки ж можна? Якби я та якби я...
Може б й динозаври не вимерли, якби Трамп тоді жив та був їхнім президентом.
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21.02.2025 22:35 Відповісти
+21
Він завербований КДБ СРСР у 1987 році.
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21.02.2025 22:31 Відповісти
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Шавка *****- позор США
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21.02.2025 22:26 Відповісти
Та рижий що, Кащей безсмертний? В червні буде 79 гріховних рочків Чи не пора вже й честь знати?
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21.02.2025 22:33 Відповісти
Трамп хоче покінчити з Україною, але помре передчасно.
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22.02.2025 01:16 Відповісти
Невже він такий тупий, що не бачить першопричину? Чи прикидається?
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21.02.2025 22:28 Відповісти
Він завербований КДБ СРСР у 1987 році.
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21.02.2025 22:31 Відповісти
Перевербувати потрібно, буде "подвійним" агентом!
Грошей, правда, може не вистачити......
Знову до волонтерів звертатися чи рідкісними металами завалимо?
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21.02.2025 22:36 Відповісти
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22.02.2025 06:40 Відповісти
Та добре він козел бачить, тільки ж х.уйло "свой харошій парєнь", а на Україну надавити легко, бо у владі не дипломат-важковик Порох, а нікчема недоумкувата. От і рже весь світ разом з зебаранами. Папріколу ж ****…
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21.02.2025 23:28 Відповісти
випий пургену і тобі полегшає
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21.02.2025 22:28 Відповісти
"Ми намагаємось покінчити з цим" - щось не бачу ваших танків і літаків, лише ваших послів які вимагають всі наші ресурси
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21.02.2025 22:29 Відповісти
Діду, у твоєму віці не можна так часто кінчать. Sorry, покінчувати
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21.02.2025 22:29 Відповісти
То є старчеський маразм. Хвороба, уже не виліковна.
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21.02.2025 22:42 Відповісти
"зажував бабіну" з золотими куполами

це надовго, добре що також заскочило в макітру:

"але вони (українці) грають жорстко"

.
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21.02.2025 23:48 Відповісти
Трамп ти обісрався і шукаєш того аби повісити свої провали на когось,але все рівно усі все рано чи пізно зрозуміють,ти будеш визнаним самим кончаним президентом Америки
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21.02.2025 22:30 Відповісти
Скоро всі американці будуть проклинати Томаса Мэттью Крукса, за те, що коли він стріляв не попав дебілу в голову...
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21.02.2025 23:17 Відповісти
рука кремля зайшовши в задній отвір Трампа на його прогулянках в 90-тих… спритно лоскоче гланди які причасні до вимовляння такої дічії….
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21.02.2025 22:31 Відповісти
Агент КДБ "Краснов" просто виконує свою роботу...
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21.02.2025 22:36 Відповісти
На скільки він там "зав'яз" - на 0,5% ВВП?!
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21.02.2025 22:34 Відповісти
Та скільки ж можна? Якби я та якби я...
Може б й динозаври не вимерли, якби Трамп тоді жив та був їхнім президентом.
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21.02.2025 22:35 Відповісти
З Гітлером вас теж ЗАВЬЯЗАЛИ ??? !!! МИ намагаємося покінчити з ним , а ти нам ЗАВАЖАЄШ !!!
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21.02.2025 22:36 Відповісти
Воно реально хворе.
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21.02.2025 22:38 Відповісти
зав'язли ********. ми виконали вашу роботу. не дякуйте.
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21.02.2025 22:38 Відповісти
Меланія, нагодуй його щедро віагрою вже.
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21.02.2025 22:41 Відповісти
Читай завязла Россия и мы хотим покончить с этим. Россия всегда собственное благо представляет как одолжение для других.
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21.02.2025 22:41 Відповісти
Нема Украiни, нема проблем?
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21.02.2025 22:41 Відповісти
В куди Україна дінеться? В космос полетить? 32 мільйони людей разом зі своєю територією?
Можливо достатньо вірити рижим пердунам?
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21.02.2025 22:57 Відповісти
А куди дiвся Донбас з кримом?
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21.02.2025 23:14 Відповісти
Нікуди не ділися - там де були там і залишилися.
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21.02.2025 23:15 Відповісти
Тодi що ми робимо на фронтi?
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21.02.2025 23:23 Відповісти
Хто це ми? Канадійці? Ну... захищаете Канаду від Трампа - напевне... 🤔
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21.02.2025 23:25 Відповісти
Це він говорить вже після анонсованого Пінкусом пістона від конгресменів, чи ще до?
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21.02.2025 22:41 Відповісти
Так скажи своєму другу-путіну забратись з України і все закінчиться! Козел рудо- блдський.
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21.02.2025 22:44 Відповісти
Що ж ... у російсько-українській війні першими здалися амери. Французи прифигіли.
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21.02.2025 22:45 Відповісти
Завʼязли, тому що допомогу видавали в годину по чайній ложці.
Треба допомогу відразу і багато, і кацапам санкції, щоби нафту з газом пили та їли, замість ананасів…
Вже давно ЗСУ зайшли б у маацкву.
І взагалі -зупиняти ***** потрібно було ще у 2008-му, коли проти Грузії попер, а не «перезагиужатись» з тим підаром…
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21.02.2025 22:46 Відповісти
Леоніде, я Вас прошу не хвилюватися так сильно. Бо на наш вік іще будуть погані новини.
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21.02.2025 23:09 Відповісти
За кацапським кораблем!
Координати вказати?
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23.02.2025 14:18 Відповісти
Україна має бути з Європою. Це надійний союзник України. Зрадника трампа Україні не потрібно.
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21.02.2025 22:49 Відповісти
Три поціента, не рахуючи Орбана.
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21.02.2025 22:50 Відповісти
Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною - не дужe …
О как !
С убийцей и международным террористом ****** , рыжий придурок спелся в экстазе …
Боже , что творится в мире, что творится с Америкой , это позор какой-то…
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21.02.2025 22:52 Відповісти
Зая ну що ж Ви хотіли від особи яку офіційно суд визнав брехуном?
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21.02.2025 23:11 Відповісти
"якби я був президентом"...і що з того, в тебе всеодно немає мізків. поц ти а не президент.
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21.02.2025 22:53 Відповісти
Конечно.хорошие переговоры с росией - все их хотелки учтены.им никаких условий-ни репараций.ни выдачи преступников.ни уступки территорий.никто на их ресурсы не посягает-одни пряники .Они указывают другой стране.вступать ли нам в НАТО(в ЕС милостиво разрешают).когда лелать выборы.Нам указывают(не только кацапы но и венгры)каким должен быть гос язык.А что предложили Украине на переговорах,чтоб радоваться?капитуляцию и репарации?
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21.02.2025 22:55 Відповісти
".. а з Україною - не дуже. У них немає жодних (козирних - ред.) карт, але вони грають жорстко"

Це українці ще навіть не починали!
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21.02.2025 22:57 Відповісти
оо, виліз нарешті. )) ну як тобі всі ці заяви і дії Рудого за останні дні? що, знову лівацькі змі все перекрутили і Рудий нічого подібного не казав? ) мир через силу кажеш. тільки от виглядає як мир через силу до України.
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22.02.2025 01:29 Відповісти
Це Трамп поки торгується. Цього сезону він переміг на виборах під гаслом економії коштів для трудящих і молоді, під це набрав вельми базарну команду, особливо Венс. Вони поки рулять. Але все це словесний понос, торг. Відразу після закінчення торгів почнеться мир через силу. Це неминуче
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22.02.2025 04:59 Відповісти
та який нах мир через силу... Не буде ніякої сили. зроблять просто заморозку. силу примінять хіба що до України (погрозами, що припинять повністю військову допомогу, якщо не підпишуть угоду за цапами про заморозку), щоб погодилася на підпис угоди про перемир'я, яку порішають путінські переговірники з переговірниками Рудого. Кіріл Дмітрієв, його дружбан Віткоф, його дружбан зять Трампа Кушнер все порішають і домовляться. зроблять заморозку війни. цапи там трохи шось уступлять по захопленій території. от і весь мир через силу. а твоя та вся ******* про ігри якісь - то для таких лохів, як сам будеш тут парити.
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22.02.2025 05:12 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Максим Мирович:
Хорошая идея для Трампа - двадцать лет войны в Афгане обошлись США 2,3 триллиона долларов - это официальная оценка Университета Брауна. Как на счёт того, чтобы потребовать эти деньги обратно у талибов? Хорошая сделка могла бы получиться.
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21.02.2025 22:58 Відповісти
Не забуваймо і про радянський конфлікт😁
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21.02.2025 23:04 Відповісти
Там рашка геричем вже забрала.
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21.02.2025 23:15 Відповісти
Трампогопники хоробрі тільки перед слабшими.
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21.02.2025 23:56 Відповісти
Щоб ти ..дох, криса продажна, щоб ти за кожну краплю української крові відповів ти і твої кровні і не кровні приспішники.
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21.02.2025 23:00 Відповісти
GFY Trump, you're an ultimate embarrassment to all American people.
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21.02.2025 23:03 Відповісти
Вже й рудий шмат лай..шіт вважає, що кацапія в Україні воює з сша? Чи то вона з праклятай натай бадаєтца?
Блд, тєрпілу Ніксона за якийсь готель Уотергейт погнали, а цього, завербованого ще в 1987 році агента кдб, ну ніяк не поборять. Навіть штурм капітолію не підстава, блд. Не держава, а хня якась.
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21.02.2025 23:04 Відповісти
про які там "козирні карти" ця тиква профнепригодна гутарить, неадекват тупорилий він ще відчує які питання йому завдаватимуть
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21.02.2025 23:06 Відповісти
Покінчити з Україною ?

З.І. А ніхто не питав а чому Трамп не робив спроб домовлятися з тим хто йому вухо прострелив , а відразу охорона його пристрелила ? Надо було охороні домовлятися , куди він ще може постреляти .
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21.02.2025 23:09 Відповісти
в України є козирін карти - честь, совість, правда і відвага, але такий покидьок як трамп цього ніколи не зрозуміє
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21.02.2025 23:13 Відповісти
Ти, чмо рябе , хочеш разом з путіним покінчити з Україною. Так і скажи
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21.02.2025 23:13 Відповісти
для того аби покінчити з цим, потрібно для початку покінчити з Тим, а як показують останні події, то не тільки з Тим.
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21.02.2025 23:20 Відповісти
У цьому болоті загруз тільки Захід. На радість всьому іншому світу. Не примазуй "весь світ" як дурник Зеленський.
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21.02.2025 23:24 Відповісти
Так це і є наша карта, жорстко знищуємо орків на полі бою!

"Я мав дуже гарні переговори з Путіним, а з Україною - не дуже. У них немає жодних карт, але вони грають жорстко".

Гарні переговори, бо ху йло вбиває українців і вимагає капітуляцію. А Україна погана, бо дає відсіч і на капітуляцію не іде.
Це маразм якого ступеню?

Рижий Гренландію купив, Канаду 51-м штатом зробив, Панамський канал Америці повернув, за 24 години війну закінчив... . Скрізь провали. Скрізь обісрався.
Єдине на що спромігся - перейменував Мексиканську затоку в Американську. І дозволив рашистським шпіонам під виглядом дипломатів повернутись в США.
Тепер вчепився до України щоб капітулювала, бо ху йло має на рижого компромат.
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21.02.2025 23:25 Відповісти
https://patrioty.org.ua/blogs/mav-psevdo-krasnov-kolyshnii-holova-komitetu-natsbezpeky-kazakhstanu-zaiavyv-shcho-tramp--rosiiskyi-ahent-545686.html
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21.02.2025 23:28 Відповісти
Ще по темі..
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21.02.2025 23:29 Відповісти
нажаль, "медицина сильна, как никогда"

але з мізками у трампона проблеми сильні - "зажував бабіну" з золотими куполами
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21.02.2025 23:32 Відповісти
,, Якби у бабушки були яйця , то бабушка була б дідом "
Так і Трамп про себе цілодобово торочить :,, якби я був президентом ,
то війни не було б війтни в Україні "🙁
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21.02.2025 23:35 Відповісти
з яйцями - біда !

яйці по 400 !

.
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21.02.2025 23:55 Відповісти
Хватай Росію мєжду ног і Путін твой.
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21.02.2025 23:49 Відповісти
Зав'язли тільки тому, що всім, крім українців, був економічно вигідний тліючий конфлікт
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22.02.2025 00:09 Відповісти
Набийте рудому довбню золоті купола на грудях - може, трохи попустить. ))
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22.02.2025 00:24 Відповісти
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22.02.2025 00:35 Відповісти
ЗАДУШИ ХЙЛА !)
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22.02.2025 02:06 Відповісти
То давай Трамп покінчи з війною. Змусь Росію вивести все своє лайно з України. Тепер ти президент то покажи що ти можеш
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22.02.2025 03:12 Відповісти
Ну если ТрамПодонок не может покончить со своим идиотизмом и рашизмом, то как он покончит с войной?!
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22.02.2025 05:50 Відповісти
Ты завяз не в войне, ты даже не вникал в её причины, ты завяз в своих бредовых идеях, в своей непомерной лжи и цинизме.

Покончить с войной можно только одним путём - вывод рашистских войск, возврат всех территорий и выплата компенсации, кроме того, в обязательном порядке мировой суд над рашистскими преступниками, все остальные решения приведут только к ядерной войне!
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22.02.2025 07:49 Відповісти
Згодна з вами . Далі будуть країни Балтії, фіни, поляки , а потім пуйло проковтне всю Європу .
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22.02.2025 12:52 Відповісти
 
 