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Європа повинна бути готова захищати себе без США, - Мерц

Мерц закликає країни Європи мати можливість захищатися без США

Лідер альянсу ХДС/ХСС та кандидат в канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Європі більше не варто розраховувати на беззастережний захист з боку США.

Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. Ось чому, на мій погляд, дуже важливо, щоб європейці доклали якомога більше зусиль для забезпечення того, щоб ми були принаймні здатні захистити європейський континент самостійно", - сказав німецький політик.

Окрім цього, Мерц заявив про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.

Раніше повідомлялося, що кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований через заяви президента США Дональда Трампа щодо загарбницької війни Росії проти України.

Читайте також: Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України

Автор: 

Німеччина (7523) Європа (1903) США (23618) Трамп Дональд (6321) Мерц Фрідріх (174)


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Топ коментарі
+12
Мабуть не тільки "без", а й "від".
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21.02.2025 20:55 Відповісти
+6
Цікаво, хто заважав Європі ще три роки тому створити разом з ЗСУ контрактну професійну армію, озброїти її та дати відлуп не лише росії, але й будь якому потенційному агресору.
Але три роки ми чуємо лише про те, що ЄС "буде стояти поряд стільки, скільки потрібно".
Достоялися.
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21.02.2025 21:01 Відповісти
+6
Виженіть сша з НАТО, та візьміть краще Україну. Україна не зрадить, а маючи за спиною ядерну зброю Франції та Англії, це буде надпотужний військовий союз.
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21.02.2025 21:18 Відповісти
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Мабуть не тільки "без", а й "від".
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21.02.2025 20:55 Відповісти
Саме так, бо ми не здивуємося як у Курській області поруч з воїнами Кіма на стороні путлєра з'являться воїни Трампа.
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21.02.2025 21:20 Відповісти
Не минуло й три роки....
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21.02.2025 20:56 Відповісти
Цікаво, хто заважав Європі ще три роки тому створити разом з ЗСУ контрактну професійну армію, озброїти її та дати відлуп не лише росії, але й будь якому потенційному агресору.
Але три роки ми чуємо лише про те, що ЄС "буде стояти поряд стільки, скільки потрібно".
Достоялися.
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21.02.2025 21:01 Відповісти
Мерц из ХДС/ХСС в оппозиции 4 года к СДекам Шольца, он не при делах был.
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21.02.2025 21:02 Відповісти
Мерц - довбойоб.
Він сладко стелить, та твердо спать.
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21.02.2025 23:00 Відповісти
Німеччина має провести переговори з Францією та Британією та використати свою ядерну зброю для захисту території України на тлі зміни риторики США , - кандидат у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Мерц "Ми повинні підготуватися
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21.02.2025 21:00 Відповісти
В 40х німці трохи невстигли, через так звану "помилку Ботте" замість графіту взяли важку воду.
Інакше б історія пішла інакше
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21.02.2025 21:18 Відповісти
ну не було там ніякого трошки, шо з водою, шо з графітом німці були так само далекі від бомби, як і від польоту на місяць на фау-2. скласти примітивний ядерний реактор - це лише маленький крок, навіть крочок, на довжелезному шляху.
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21.02.2025 23:25 Відповісти
Шо ж тоді великий крок? Намити в кислотах і т.д. потрібний ізотоп? чи обліпити отримане тротилом?
Зібрати правильний реактор це 85% шляху до плутонієвої бомби.
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22.02.2025 00:14 Відповісти
по-перше, між екпериментальним реактором, що показує можливість ланцюгової реакції і між промисловим зразком достатньої потужності - прірва. наукова і технологічна.
по-друге, шоб намити в кислотах потрібний ізотоп - необхідно побудувати найбільший в світі хімкомінат, який по сумісництву і був найбільшою будівлею (а може і досі є). спробуйте це зробити, коли авіація союзників зносить Гамбург, Кельн, Берлін та інші міста.
по-третє, шоб обліпити отримане тротилом, необхідно вирішити одну з найскладніших задач того часу - розрахувати імплозію на папері і з логарифмічними лінійками. на шо у американців пішло лише більше 15 тисяч тестових вибухів і роки роботи найкращих математиків.
і для того, шоб пройти весь цей шлях, потрібно було винайти всі велосипеди самотужки. підглянути було ніде. і це лише краплина того, бо кількість важливих деталей і ньюансів не піддаєтсья навіть аналізу для пересічних.
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22.02.2025 01:20 Відповісти
У Німеччини є своя ЯЗ?
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21.02.2025 21:19 Відповісти
Налякана Чорнобилем (кацапська спецоперація) Німеччина знищувала свої атомні станції в той час як Франція їх інтенсивно будувала...
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21.02.2025 21:32 Відповісти
Ні. Там розміщена американська ЯЗ
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21.02.2025 21:33 Відповісти
Давай Мерй! У кого як не у вас ******** такі військові традиції
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21.02.2025 21:10 Відповісти
Та й в України залишилось іще 50% безхозних копалин
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21.02.2025 21:34 Відповісти
ага, він тобідасть ... коаліцію з пропутінською АФД
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21.02.2025 23:01 Відповісти
Ну нарешті !! Невже ЄС прокидається .? Аж не віриться . !
Тепер треба починати діяти . І прямо вже зараз діяти , не розтягуючи балаканину на роки - в часі .
На США надії немає ,, на найближчі 4 роки це вже точно . А у вас ще є час щоб відновити свої збройні сили і озброїтись до зубів . .
Бо ***** за ці 4 роки навряд чи встигне відновитись .
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21.02.2025 21:15 Відповісти
ну ти й розвісив уші.
як злигається Мерц з АФД, буде тойсамий цирк, як і з Трампом.
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21.02.2025 23:02 Відповісти
Виженіть сша з НАТО, та візьміть краще Україну. Україна не зрадить, а маючи за спиною ядерну зброю Франції та Англії, це буде надпотужний військовий союз.
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21.02.2025 21:18 Відповісти
ніхто крім поляків не буде захищатись у разі чого, але тут постає інше питання навіщо комусь(кацапам) нападати на свій ринок збуту нафтигазу...
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21.02.2025 21:54 Відповісти
У вас було мінімум 3 роки, максимум з 2014, щоб вибудовати оборону від *****. У вас був перший термін Трампа, який жирно натякнув, що вас чекає. Але ви пинали путіних, та чухалися, поки українці вмирали, сподіваючись, що Україна стане другий Афганістаном, в якому ***** зав'язне років на 20, повільно зжираючи Україну. Та не так сталося, як гадалося. Лицемірні нікчеми, забігали тепер по стелі.
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21.02.2025 23:03 Відповісти
 
 