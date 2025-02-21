Європа повинна бути готова захищати себе без США, - Мерц
Лідер альянсу ХДС/ХСС та кандидат в канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Європі більше не варто розраховувати на беззастережний захист з боку США.
Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми повинні бути готові до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. Ось чому, на мій погляд, дуже важливо, щоб європейці доклали якомога більше зусиль для забезпечення того, щоб ми були принаймні здатні захистити європейський континент самостійно", - сказав німецький політик.
Окрім цього, Мерц заявив про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.
Раніше повідомлялося, що кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований через заяви президента США Дональда Трампа щодо загарбницької війни Росії проти України.
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Але три роки ми чуємо лише про те, що ЄС "буде стояти поряд стільки, скільки потрібно".
Достоялися.
Він сладко стелить, та твердо спать.
Інакше б історія пішла інакше
Зібрати правильний реактор це 85% шляху до плутонієвої бомби.
по-друге, шоб намити в кислотах потрібний ізотоп - необхідно побудувати найбільший в світі хімкомінат, який по сумісництву і був найбільшою будівлею (а може і досі є). спробуйте це зробити, коли авіація союзників зносить Гамбург, Кельн, Берлін та інші міста.
по-третє, шоб обліпити отримане тротилом, необхідно вирішити одну з найскладніших задач того часу - розрахувати імплозію на папері і з логарифмічними лінійками. на шо у американців пішло лише більше 15 тисяч тестових вибухів і роки роботи найкращих математиків.
і для того, шоб пройти весь цей шлях, потрібно було винайти всі велосипеди самотужки. підглянути було ніде. і це лише краплина того, бо кількість важливих деталей і ньюансів не піддаєтсья навіть аналізу для пересічних.
Тепер треба починати діяти . І прямо вже зараз діяти , не розтягуючи балаканину на роки - в часі .
На США надії немає ,, на найближчі 4 роки це вже точно . А у вас ще є час щоб відновити свої збройні сили і озброїтись до зубів . .
Бо ***** за ці 4 роки навряд чи встигне відновитись .
як злигається Мерц з АФД, буде тойсамий цирк, як і з Трампом.