Європа повинна бути готова захищати себе без США, - Мерц

Лідер альянсу ХДС/ХСС та кандидат в канцлери ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Європі більше не варто розраховувати на беззастережний захист з боку США.

Його заяву цитує видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути готові до того, що Дональд Трамп більше не буде беззастережно підтримувати зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. Ось чому, на мій погляд, дуже важливо, щоб європейці доклали якомога більше зусиль для забезпечення того, щоб ми були принаймні здатні захистити європейський континент самостійно", - сказав німецький політик.

Окрім цього, Мерц заявив про необхідність обговорити із Великою Британією та Францією можливість перебування Німеччини під їхнім ядерним захистом.

Раніше повідомлялося, що кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований через заяви президента США Дональда Трампа щодо загарбницької війни Росії проти України.

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