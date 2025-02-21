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Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України

Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України

Очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. Вона застерігає від шантажу під час перемовин.

Заяву Бербок цитує німецька газета Berliner Morgenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Німеччини вважає необхідним вжити таких заходів, зокрема, з огляду на переговори між США і Росією стосовно України.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи",- заявила Бербок.

Окрім цього, урядовиця застерегла від шантажу під час перемовин.

"Фальшивий мир, який є шантажем або капітуляцією - це не мир, навпаки, це подальша підготовка до ще більшої війни й насильства. Ніхто не може розвʼязувати питання війни й миру над головами українців або нас, європейців, - і це чітка позиція Німеччини", - заявила Бербок.

Читайте також: Фальшивий мир лише допоможе Росії перегрупуватися для нових військових кампаній, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7523) США (23618) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+10
Лише одна "Амазонка" залишилась на всю Німеччину - Анналена Бербок!
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21.02.2025 20:37 Відповісти
+10
Бербок представник партії зелених найпослідовніших прихильників України в цьому і в майбутньому уряді. Не пісяй в колодязь, з якого питиме Україна.
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21.02.2025 20:49 Відповісти
+5
Ахахахахах.

О, эти уж точно посилять )))
Трамп не вынесет двухчасовую ковровую бомбежку кассетными озабоченностями, а 2 килотонны заверений в следовании демократическим принципам, окончательно поставят США на колени)))

Социал-куколды мля))
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21.02.2025 20:37 Відповісти
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Бєрбок гдє Тауруси? Кагда ливерная калбаса пасмотрит в глаза Путену?
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21.02.2025 20:33 Відповісти
Бербок представник партії зелених найпослідовніших прихильників України в цьому і в майбутньому уряді. Не пісяй в колодязь, з якого питиме Україна.
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21.02.2025 20:49 Відповісти
Та насловах в нас стільки прихильників що ми б Рашку вже три раза перемогли і бетоном залили а по факту бла бла бла
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21.02.2025 20:53 Відповісти
💯
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22.02.2025 10:36 Відповісти
Думаю, що з Таурусами великі проблеми, але про це нікому не кажуть з міркувань секретності, поки ці проблеми не вирішать.
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21.02.2025 21:01 Відповісти
Ахахахахах.

О, эти уж точно посилять )))
Трамп не вынесет двухчасовую ковровую бомбежку кассетными озабоченностями, а 2 килотонны заверений в следовании демократическим принципам, окончательно поставят США на колени)))

Социал-куколды мля))
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21.02.2025 20:37 Відповісти
твої пропозиції? чи тільки язиком вмієш молоти?
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21.02.2025 21:39 Відповісти
Какой цели ты хочешь достичь?

Ну кроме еще большего уничтожения украинцев и украинской инфраструтктуры.
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21.02.2025 23:32 Відповісти
Пуйло - в Гаагу!
Русня - на болота!
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22.02.2025 00:01 Відповісти
Гаага - миф, придуманный для мягкого управления слабыми странами. На это даже Израиль не ведется, забудь.

Чтобы русня на болото - численность солдат должна составлять хотя бы в полтора раза больше, и это только на текущий момент. Вооружения - тоже как минимум в два раза больше, потому что территория больше. На каждые 10 искандеров, туда должно лететь 20 атакамсов, на каждые 2 калибра - 4 штормшедоу, и тд, каждый объект был прикрыт ПВО, и так далее.

В 2022 году шанс был. Сейчас шанса нет, вообще.

Можешь сколько угодно писать эти лозунги, но пока ты их писал - несколько украинских солдат было убито, десяток ранены. И плевать сколько при этом было убито русских, потому что наших это не вернет.

А теперь скажи мне, КРОВАВЫЙ, зачем ты хочешь убивать украинцев и дальше?
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22.02.2025 00:19 Відповісти
Чувак - ты несешь откровенную кацапскую пропаганду , прикрываясь "заботой" об украинцах .
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22.02.2025 00:26 Відповісти
"...Сейчас шанса нет, вообще..." - ніколи не кажи ніколи!!!
Іванов - чий Крим?
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22.02.2025 00:26 Відповісти
Дегенерат ти хочеш залишити верхівку РФ не покарану за міжнародні злочини ?
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23.02.2025 11:00 Відповісти
Лише одна "Амазонка" залишилась на всю Німеччину - Анналена Бербок!
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21.02.2025 20:37 Відповісти
Такая же балаболка как и Трамп, только на немецком языке.
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21.02.2025 20:39 Відповісти
Іванов, чий Крим?
А уже потім будеш тут пукать в калюжу!
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21.02.2025 21:41 Відповісти
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21.02.2025 20:53 Відповісти
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21.02.2025 20:58 Відповісти
А кто умнорылый? Алиса?
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21.02.2025 21:29 Відповісти
Україна це частина Європи. Європа має бути світовим лідером і не дозволяти зажраним янкі, жовтопиким комунякам та свинорилим кацапам вести небезпечну риторику.
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21.02.2025 20:41 Відповісти
Якщо стара Європа прокинеться з пацифіського сну, куди її доречі американці і вганяли десятиліттями, мало непокажеться нікому.
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21.02.2025 20:44 Відповісти
Позакривайте роти,у вас яйця як дві фасолини,проперджувачі диванів.А в цієї жінки слонячі яйці.
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21.02.2025 20:46 Відповісти
То кацапи. Святкують...
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21.02.2025 20:48 Відповісти
Ну ... твои высеры , кацапсина , точно никому не интересны.
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22.02.2025 00:31 Відповісти
як болонка на кирзовий чобіт встане, за відчуттями
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21.02.2025 20:57 Відповісти
Нормальна політик. На лідера не тягне, але досить бойова. Не побоялася навіть у Харків приїхати, коли його росіяни кожен день і ніч обстрілювали з усього чого можна.
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21.02.2025 20:58 Відповісти
Да срал трамп на вашу позицию, он рушит все что строили с 1945, и по ходу скоро ему это удасться! Он верит в то что без США Европе жопа, и что без РФ ей тоже жопа!
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21.02.2025 22:22 Відповісти
Один Мудак тоже верил про Киев "за три дня" ...
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22.02.2025 00:32 Відповісти
пуком у калюжу ... посилить
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21.02.2025 23:05 Відповісти
Как там в Германии ? Нормально ? Бербок не жмет ?
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22.02.2025 00:35 Відповісти
ти розумововідсталий?
можеш не відповідати - по твоєму висєру видно.
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22.02.2025 10:07 Відповісти
МЗС Німеччини правильно каже.

Ще більш ефективним засобом було би не розраховувати на "тиск на США", а збільшити власні спроможності Європи і розраховувати на себе.
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22.02.2025 03:42 Відповісти
Про перегоори і швидкий мир. Я, звичайно проти того щоб наші хлопці гинули в окопах. Сам на фронті не бувю АЛЕ 1). Кацапи нікого не пожаліютььь у випадку капітуляції. Це не вихід. Доля жителів на окупованих територіях - тому свідчення. 2). Тема про швидкий мир взагалі не піднімалася поки в х...а було все добре як на фронті так і в економіці. зараз в екноміці - в кацапів - швах. це правда. Хто хоче - хай послухає грамотних РОСІЙСЬКИХ екномістів. На фронті - застій, не дивлячисьь на діяльність агетів кремля вОПі зеленського. Так що переговори і щшвидкий мир саме зараз - потрібен саме х....лу. Нам би було добре ще зачекати, і за цей час знсти ще десятов НПЗ, заводів. і декілька десятків тисяч кацапів. Дивисьь і умови миру будуть вигіднішими.
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22.02.2025 08:52 Відповісти
Ех якби в Німеччині зараз була б армія як в третього рейху на початку 2 світової і така кількість зброї можна було б США слати нафік
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23.02.2025 10:59 Відповісти
 
 