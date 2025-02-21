Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України

Очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. Вона застерігає від шантажу під час перемовин.

Заяву Бербок цитує німецька газета Berliner Morgenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Німеччини вважає необхідним вжити таких заходів, зокрема, з огляду на переговори між США і Росією стосовно України.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи",- заявила Бербок.

Окрім цього, урядовиця застерегла від шантажу під час перемовин.

"Фальшивий мир, який є шантажем або капітуляцією - це не мир, навпаки, це подальша підготовка до ще більшої війни й насильства. Ніхто не може розвʼязувати питання війни й миру над головами українців або нас, європейців, - і це чітка позиція Німеччини", - заявила Бербок.

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