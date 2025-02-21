Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України
Очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина посилить тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. Вона застерігає від шантажу під час перемовин.
Заяву Бербок цитує німецька газета Berliner Morgenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава МЗС Німеччини вважає необхідним вжити таких заходів, зокрема, з огляду на переговори між США і Росією стосовно України.
"Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи",- заявила Бербок.
Окрім цього, урядовиця застерегла від шантажу під час перемовин.
"Фальшивий мир, який є шантажем або капітуляцією - це не мир, навпаки, це подальша підготовка до ще більшої війни й насильства. Ніхто не може розвʼязувати питання війни й миру над головами українців або нас, європейців, - і це чітка позиція Німеччини", - заявила Бербок.
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О, эти уж точно посилять )))
Трамп не вынесет двухчасовую ковровую бомбежку кассетными озабоченностями, а 2 килотонны заверений в следовании демократическим принципам, окончательно поставят США на колени)))
Социал-куколды мля))
Ну кроме еще большего уничтожения украинцев и украинской инфраструтктуры.
Русня - на болота!
Чтобы русня на болото - численность солдат должна составлять хотя бы в полтора раза больше, и это только на текущий момент. Вооружения - тоже как минимум в два раза больше, потому что территория больше. На каждые 10 искандеров, туда должно лететь 20 атакамсов, на каждые 2 калибра - 4 штормшедоу, и тд, каждый объект был прикрыт ПВО, и так далее.
В 2022 году шанс был. Сейчас шанса нет, вообще.
Можешь сколько угодно писать эти лозунги, но пока ты их писал - несколько украинских солдат было убито, десяток ранены. И плевать сколько при этом было убито русских, потому что наших это не вернет.
А теперь скажи мне, КРОВАВЫЙ, зачем ты хочешь убивать украинцев и дальше?
Іванов - чий Крим?
А уже потім будеш тут пукать в калюжу!
можеш не відповідати - по твоєму висєру видно.
Ще більш ефективним засобом було би не розраховувати на "тиск на США", а збільшити власні спроможності Європи і розраховувати на себе.