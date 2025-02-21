Зеленський "дуже ускладнює" укладення угод. У нього немає "козирів у рукаві", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у X.

Так, Трамп назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до України "марною".

"Поїздка нашого міністра фінансів до Києва була марною. Зеленський дуже ускладнює укладення угод. Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Також американський президент дав зрозуміти, що вважає Росію відповідальною за вторгнення в Україну.

"Росія напала… Але для нападу не було причин. Ця війна не повинна була починатися", - цитує журналістка його слова.

"Кожного разу, коли я кажу: війна — не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. Росію можна було так легко відмовити від цього", - каже Трамп.

"Це ніколи не повинно було стати війною, і всі ці мертві люди не повинні були загинути, і всі ці міста не повинні були бути зруйновані прямо зараз", - додав він.

Читайте також: "Путін - ось хто диктатор": перша шпальта протрампівської газети The New York Post. ФОТО

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, — я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано вів перемовини. По-перше, війни не повинно було бути, а якщо вже вона почалася, її потрібно було врегулювати негайно, це можна було зробити", - стверджує президент США.

За його словами, Зеленський немає "карт у рукаві" для переговорів з Росією.

"Путін хоче укласти угоду. І йому не потрібно укладати угоду, тому що якби він захотів, він би захопив усю країну. Я не намагаюся зробити путіна приємнішим чи кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", - резюмував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії