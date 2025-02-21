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Новини Президент Трамп Мирні перемовини
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Зеленський "дуже ускладнює" укладення угод. У нього немає "козирів у рукаві", - Трамп

Мирні переговори: Трамп зробив заяву про Зеленського 21 лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у X.

Так, Трамп назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до України "марною".

"Поїздка нашого міністра фінансів до Києва була марною. Зеленський дуже ускладнює укладення угод. Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах", - сказав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США планують цього тижня завершити угоду про корисні копалини, - Bloomberg

Також американський президент дав зрозуміти, що вважає Росію відповідальною за вторгнення в Україну.

"Росія напала… Але для нападу не було причин. Ця війна не повинна була починатися", - цитує журналістка його слова.

"Кожного разу, коли я кажу: війна — не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. Росію можна було так легко відмовити від цього", - каже Трамп.

"Це ніколи не повинно було стати війною, і всі ці мертві люди не повинні були загинути, і всі ці міста не повинні були бути зруйновані прямо зараз", - додав він. 

Читайте також: "Путін - ось хто диктатор": перша шпальта протрампівської газети The New York Post. ФОТО

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, — я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано вів перемовини. По-перше, війни не повинно було бути, а якщо вже вона почалася, її потрібно було врегулювати негайно, це можна було зробити", - стверджує президент США.

За його словами, Зеленський немає "карт у рукаві" для переговорів з Росією.

"Путін хоче укласти угоду. І йому не потрібно укладати угоду, тому що якби він захотів, він би захопив усю країну. Я не намагаюся зробити путіна приємнішим чи кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", - резюмував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) США (23618) Трамп Дональд (6321) переговори з Росією (1321) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+27
сподіваюсь, що ця руда курва таки сконає у вьязниці....

.
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21.02.2025 18:32 Відповісти
+16
Пуйло гниле відмазує...
Фу, як же бридко
Ну хто тут ще з трампістів мені хоч слово скаже ?
пс. зебіла треба гнати разом з єрмаком, бо це їхня провина
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21.02.2025 18:32 Відповісти
+12
То у Трампа трохи з уявою погано.
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21.02.2025 18:31 Відповісти
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А потім ці Зе патріоти які зараз обливають брудом Трампа прибіжать до нього клянчити озброєння, ракети до Патріотів та HIMARS, запчастини та озброэння до F-16 та інше, чи як Кулеба «лопатами» будете воювати.
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21.02.2025 19:02 Відповісти
ніхто не зупинить постачання озброєння , за це відповідає Конгрес , а там наші люди
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21.02.2025 19:08 Відповісти
Хто саме? Джонсон - ваші люди? Він навіть проект закону не хоче примати. У нього немає апетиту.
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21.02.2025 19:20 Відповісти
куди він дінеться ,припугнуть і він буде шолковим , вже було
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21.02.2025 19:23 Відповісти
Звідки ви лізете? Вже зупинив. І зброї від США більше не буде. Це кінець. Війна програна і з цим треба змиритись і жити лалі
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21.02.2025 19:24 Відповісти
Он не усложняет,он хитрит и юлит,у человека не хватило сознания принять неизбежность агрессии,у него не хватает яиц сделать правильные шаги для мотивации президента США на защиту Украины.
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21.02.2025 19:07 Відповісти
⚡️На тлі висловлювань Трампа про Зеленського та Україну Міністр закордонних справ Німеччини Бербок пригрозила США розривом зв'язків
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21.02.2025 19:10 Відповісти
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2025-02-19/bezuglaya-poslala-trampa-za-rossiyskim-korablem/339560 Безугла послала Трампа "за російським кораблем"
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21.02.2025 19:11 Відповісти
Donald 'Krasnov' Trump.Дональд Трамп был завербован КГБ в 1987 году и известен под прозвищем «Краснов».
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21.02.2025 19:11 Відповісти
Краснов еще никогда не был так близок к провалу,
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21.02.2025 19:14 Відповісти
Красномовне прізвище Краснов з натяком, як все у чекістів. Рижий - красний(ізик).
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21.02.2025 19:18 Відповісти
"Ну що, підписуєш угоду?" ("Карти, гроші, два ствола")

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21.02.2025 19:14 Відповісти
https://epravda.com.ua/svit/inflyaciyni-ochikuvannya-v-ssha-zrosli-do-rekordu-z-1995-roku-803556/?_gl=1*1ezho3e*_ga*NjM4NzQyMzM4LjE3MjI2MTkwMzU.*_ga_6ELQ7YCNBS*MTc0MDE1NjQ5My4xMzUwLjEuMTc0MDE1ODE2MS40NS4wLjA. Американці очікують найбільшого з 1995 року зростання цін
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21.02.2025 19:16 Відповісти
"как же он работал в очистке?"
Абсолютний ідіот!
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21.02.2025 19:16 Відповісти
ще не було такого шоб хто то єврея надурив
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21.02.2025 19:21 Відповісти
Це те що буквально кажуть в коментарях у WSJ
"members of our tribe do not give out rare metals for nothing."
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21.02.2025 19:27 Відповісти
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21.02.2025 20:33 Відповісти
Угода від слова угодити. Трамп привик угоджати. На відміну від Українців.
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21.02.2025 19:21 Відповісти
❗️Президент Зеленський хоче зустрітися з Трампом раніше за путіна, - Bloomberg

Президент України буцімто сподівається, підписати угоду у присутності президентів США та України.
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21.02.2025 19:24 Відповісти
Я все чекав, що переговорники від трампа почнуть росіянам черевики лизати, але щось вони застидалися, мабуть, наступного разу або за закритими дверима виправляться.
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21.02.2025 20:44 Відповісти
війна між Україною і росією.
ніхто не уповноважував америку влізати зі своїми перемовинами.
зеленському варто було б після кожних американо-російських перемовин виходити на люди і казати - цікаво, та й таке.
і трамп жовчю буде чвиркати бо не по ньому все буде.
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21.02.2025 19:26 Відповісти
"Росію можна було так легко відмовити від цього", - каже Трамп.

Ну скажи тоді цей секрет зараз.
Якщо Росію можна було так легко відмовити від цього тоді, то можна легко зробити і зараз. У чому різниця? Робіть!
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21.02.2025 19:36 Відповісти
У самого в рукавах та в штанинах усі джокери, ще і пиз@ить щось.
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21.02.2025 19:38 Відповісти
Помиляєшся, трампоне. У Зеленського, яким би він не був президентом, є як мінімум 2 козирі. Перший-це корисні копалини, рідкоземельні метали. А другий-відновлення ядерного статуса. Тож десять разів подумай, перш ніж припиняти допомогу Україні.
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21.02.2025 19:44 Відповісти
"Слід розрізняти заперечне слово немає (його можна замінити формою нема), у якому НЕ пишеться разом, і дієслово третьої особи однини теперішнього часу (він, вона або воно) не має (він не має), з яким частка не пишеться окремо".

Цензор.нет, вам потрібен професійний редактор, чи далі будете тупити?
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21.02.2025 19:45 Відповісти
Якщо є бажання не робити помилок, напишить, я редагуватиму тексти.
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21.02.2025 19:46 Відповісти
Які в сраку козирі, якщо він сам в рукаві у Козиря. Це не бачить тільки сліпий, або тупий.
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21.02.2025 19:49 Відповісти
Так він правий війну можна було закінчити на самому початку, не євакуювати посольство Америки показуючи слабкість, а передистлокувати шостий флот США поближче до чорного моря показавши силу
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21.02.2025 19:53 Відповісти
помаранчевий клоун заїбав
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21.02.2025 19:56 Відповісти
Америка, була для людей, які боряться за свободу, надією, захисником. Якщо не було би американської сили стримування, то Китай, параша та інші диктатори, підкорили би світ, та ставили експерименти на людях. А зараз США перетворюються на щось подібне до диктаторських режимів африканського типу. Так рудий тільки місяць у влади, а вже стільки дурниць наговорив. Хоч я задорнова не переношу, але згоден з його фразою - ну и тупые эти американцы. А як ще сказати, про ,, мудрий нарід ", який це чудо вибрав?
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21.02.2025 19:59 Відповісти
Дивує підплінтусна позиція демократів, де вони, куди позапозали, ці важелі стримувань і противаг?
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21.02.2025 20:17 Відповісти
Та отож. Сподівався, що хвалена американська демократична система запрацює, та якось його обмежать, а ніт. Система виявилась досить примітивною, що навіть меншість в республіканській партії , нагинає всю країну.
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21.02.2025 20:31 Відповісти
тупорилий трамп розуміє що справа не в зеленському, а що він атакує українців як націю, за що пожалкує і ніяке скудоуміє його не врятує
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21.02.2025 20:01 Відповісти
Як нема? А єрмак - фсб "козир"? Потужний незламний менеджер, всемпорішає, все виб'є, домовиться. Справжній державник, блд
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21.02.2025 20:16 Відповісти
Це наклеп, у зелі завжди є козир в рукаві, а іноді і у двох рукавах -це кокс.
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21.02.2025 20:34 Відповісти
То де там теревені-трампісти із поясненнями спічей цього чубатого **дака? Давайте, дуже цікаві ваші теперішні коментарі, як цей старий прищелепкуватий маразматик всіх обіграв своїми всратими багатоходівочками.
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21.02.2025 20:41 Відповісти
Зате Зе може зіграти трампу на роялі. Цього козиря у трампа нема й ніколи вже не буде.
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21.02.2025 21:06 Відповісти
Та він же злодій-блазень, а не злодій-бізнесмен, як пан Трамп...
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21.02.2025 21:33 Відповісти
В нас є козир-4 АЕС які можна гарно замінувати і погрожувати їх підірвати.Якщо Трамп лиже зад російським терористам,то чому ми маємо утримуватись від терористичних методів в боротьбі за незалежність?
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21.02.2025 21:39 Відповісти
Трамп мені нагадує Лукашенка. І один і другий колотяться під впливом путіна.

Але Трамп напевно правий на рахунок відсутності "козирів". Бо ЗЕ і його ОП не дуже розумні.
А в путіна над їх брехливою ідеологією і брехливими козирями вже багато років професійно працюють багато структур.
А ЗЕ там ходить як пацан. І це не дивно. Бо виборці голосували по принципу - хоть посмеемся. Але ж не до сміху.
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21.02.2025 23:32 Відповісти
Є козирі. Але не в Зеленського, а в українського народу, який не торгуватиме власною землею.
А найсильніший з тих козирів це - Збройні сили України, їх трьохрічний досвід великомасштабної війни з армією пітьми, готовність і вміння й далі нищити ворога.
Чи готове ***** покласти в донецьких полях і лісосмугах іще 400-500 тисяч своїх солдат за рік в обмін на додаткових кілька сот квадратних кілометрів території із зруйнованими вщент населеними пунктами? Чи погодиться із поступовою руйнацією своєї нафто-газової інфраструктури від ударів українських ракет і БПЛА, що веде до краху економіки - основного джерела, що живить військову потугу пітьми, а значить і до її поразки у війні?
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21.02.2025 23:58 Відповісти
трампа послали вже всі. Данія, канада, панама.
Це варто зробити і нам
Тоді найважливіший козир - нобелевської премії миру йому не бачити. Він цього не переживе
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22.02.2025 00:37 Відповісти
На кого працюєш? Вони можуть послати, а нам не допустимо. Бо нам їх допомога необхідна.
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22.02.2025 08:20 Відповісти
В Європі майже всі розуміють, що московія імперіаліст і хоче знищити Україну-Русь. І тому вони напали. Це вкрай головне.
А Трампу треба якісь козирі щоб зрозуміти що не Україна винна, що путін напав.

Хоча політики України, які є московськими вошами, дали деякі зачіпки, щоб путін міг спекулювати на них і морочити голови Трампу і подібним.
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22.02.2025 08:17 Відповісти
Думаю, що нашій владі потрібно попросити Трампа, щоб він в письмовому вигляді спитав які козирі йому потрібні.
А нашим треба відповісти на ті питання і дати ті козирі в письмовому вигляді.
Тоді буде все зрозуміло. А то говорильня це стряска повітря.
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22.02.2025 08:31 Відповісти
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