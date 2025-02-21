Зеленський "дуже ускладнює" укладення угод. У нього немає "козирів у рукаві", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що для лідера України Володимира Зеленського "не дуже важливо" бути на переговорах щодо завершення війни із Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у X.
Так, Трамп назвав поїздку міністра фінансів США Скотта Бессента до України "марною".
"Поїздка нашого міністра фінансів до Києва була марною. Зеленський дуже ускладнює укладення угод. Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах", - сказав він.
Також американський президент дав зрозуміти, що вважає Росію відповідальною за вторгнення в Україну.
"Росія напала… Але для нападу не було причин. Ця війна не повинна була починатися", - цитує журналістка його слова.
"Кожного разу, коли я кажу: війна — не вина Росії, мене завжди закидають фейковими новинами, але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі, Зеленський говорив неправильні речі. Росію можна було так легко відмовити від цього", - каже Трамп.
"Це ніколи не повинно було стати війною, і всі ці мертві люди не повинні були загинути, і всі ці міста не повинні були бути зруйновані прямо зараз", - додав він.
"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч, — я хочу сказати, що це не було пріоритетом, тому що досі він погано вів перемовини. По-перше, війни не повинно було бути, а якщо вже вона почалася, її потрібно було врегулювати негайно, це можна було зробити", - стверджує президент США.
За його словами, Зеленський немає "карт у рукаві" для переговорів з Росією.
"Путін хоче укласти угоду. І йому не потрібно укладати угоду, тому що якби він захотів, він би захопив усю країну. Я не намагаюся зробити путіна приємнішим чи кращим. Я просто кажу вам той факт, що війни не повинно було бути", - резюмував Трамп.
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Абсолютний ідіот!
"members of our tribe do not give out rare metals for nothing."
Президент України буцімто сподівається, підписати угоду у присутності президентів США та України.
ніхто не уповноважував америку влізати зі своїми перемовинами.
зеленському варто було б після кожних американо-російських перемовин виходити на люди і казати - цікаво, та й таке.
і трамп жовчю буде чвиркати бо не по ньому все буде.
Ну скажи тоді цей секрет зараз.
Якщо Росію можна було так легко відмовити від цього тоді, то можна легко зробити і зараз. У чому різниця? Робіть!
Цензор.нет, вам потрібен професійний редактор, чи далі будете тупити?
Але Трамп напевно правий на рахунок відсутності "козирів". Бо ЗЕ і його ОП не дуже розумні.
А в путіна над їх брехливою ідеологією і брехливими козирями вже багато років професійно працюють багато структур.
А ЗЕ там ходить як пацан. І це не дивно. Бо виборці голосували по принципу - хоть посмеемся. Але ж не до сміху.
А найсильніший з тих козирів це - Збройні сили України, їх трьохрічний досвід великомасштабної війни з армією пітьми, готовність і вміння й далі нищити ворога.
Чи готове ***** покласти в донецьких полях і лісосмугах іще 400-500 тисяч своїх солдат за рік в обмін на додаткових кілька сот квадратних кілометрів території із зруйнованими вщент населеними пунктами? Чи погодиться із поступовою руйнацією своєї нафто-газової інфраструктури від ударів українських ракет і БПЛА, що веде до краху економіки - основного джерела, що живить військову потугу пітьми, а значить і до її поразки у війні?
Це варто зробити і нам
Тоді найважливіший козир - нобелевської премії миру йому не бачити. Він цього не переживе
А Трампу треба якісь козирі щоб зрозуміти що не Україна винна, що путін напав.
Хоча політики України, які є московськими вошами, дали деякі зачіпки, щоб путін міг спекулювати на них і морочити голови Трампу і подібним.
А нашим треба відповісти на ті питання і дати ті козирі в письмовому вигляді.
Тоді буде все зрозуміло. А то говорильня це стряска повітря.