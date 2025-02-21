"Путін - ось хто диктатор": перша шпальта протрампівської газети The New York Post. ФОТО

Американська консервативна газета The New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, оприлюднила обкладинку із російським диктатором Володимиром Путіним. Видання детально розтлумачило, хто у світі є справжнім "диктатором без виборів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Володимира Путіна на першій шпальті та заголовком: "Пане президенте: Путін – ось хто диктатор і 10 правд про російсько-українську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

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Війну розпочав диктатор Путін

Фактом номер один відзначено, що очільник Кремля Путін розпочав цю війну, "попри те, що Трамп сказав кілька днів тому".

Журналіст наголошує, що Трамп абсолютно правий, що війна "ніколи не мала починатися", але додає, що війну почав саме Путін, а не президент України Зеленський.

"Путін править Росією залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях", – йдеться у матеріалі.

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Зеленський не є диктатором

Натомість Зеленський, наголошує журналіст, не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, що були відносно вільними й чесними.

"Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від Росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – незважаючи на твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів", - йдеться у матеріалі.

"Незалежно від того, переоберуть Зеленського в Україні чи ні, Путін завжди буде переобраний в Росії. Тому що його вибори – це шахрайство, шоу. Путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті. Тому що він їх не проводить", - пише автор.

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Прагнення Путіна окупувати Україну

Зазначається, що Росія прагне захопити Україну, яка є міжнародно визнаною суверенною державою.

Путін вторгся з надією поглинути країну цілком. Натомість Україна абсолютно не має територіальних амбіцій щодо Росії.

"Серед безлічі порушень і воєнних злочинів, скоєних армією Путіна, є викрадення близько 20 000 українських дітей. Хто хоче жити в світі, де сильні можуть просто поглинати слабких і викрадати тисячі маленьких дітей? Чому США не поставили звільнення цих дітей на перше місце у своїх вимогах під час переговорів?" - пише газета.

Україна бореться за свою незалежність

Більшість українців не хочуть бути частиною Росії. Вони не хочуть, щоб ними керували з Москви. Абсолютна більшість хоче жити в незалежній, суверенній країні, яка визначає своє власне майбутнє.

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Українці не є росіянами

Українці та росіяни – це не "один народ — єдине ціле", як написав Путін у своєму есе 2021 року. Він також просто бреше, коли стверджує, що "сучасна Україна – це повністю продукт радянської епохи". Українці та росіяни — це дві окремі етнічні групи. Вони говорять різними мовами і мають різні історії, додає видання.

Україна — друг США. Україна хоче бути частиною світового порядку, очолюваного Америкою. Її народ і уряд глибоко проамериканські.

Путіну не можна довіряти. Це не просто твердження факту. Це також те, з чим згодні 81% американських виборців. Путін вторгся в кілька країн, порушивши всі міжнародні угоди. Він втручався у вибори своїх найближчих сусідів. Він порушив міжнародні угоди, зокрема Договір про знищення ракет середньої й меншої дальності з США.

Допомога США для України не витрачається дарма. Близько 58 мільярдів доларів із 183 мільярдів доларів допомоги Україні було витрачено в США. Це гроші, які принесли користь американським працівникам та індустріям.

Росія не є другом США. Це ворожа ядерна держава, яка ненавидить американську могутність і світ, який побудували США. Вона має все тісніші стосунки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Насправді всі її головні друзі — це країни, які є найбільшими ворогами Америки, резюмує New York Post.

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Зазначимо, що у 2017 році повідомлялося, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа.

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".