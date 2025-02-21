Я провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу, - Віткофф

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час візиту до Москви для визволення американського вчителя Марка Фогеля багато часу провів з російським диктатором Володимиром Путіним та подружився із ним.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Sky News.

Він зазначив, що Фогеля вдалося визволити завдяки підтримці Трампа та хорошим відносинам із Саудівською Аравією. Її представники запевнили США, що це реально здійснити.

"Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак...", - сказав Віткофф.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні своєму посланнику – Віткоффу.

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

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