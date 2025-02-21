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Я провів багато часу з Путіним, розвивав дружбу, - Віткофф

Стівен Віткофф заявив, що подружився з Путіним

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що під час візиту до Москви для визволення американського вчителя Марка Фогеля багато часу провів з російським диктатором Володимиром Путіним та подружився із ним.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Sky News.

Він зазначив, що Фогеля вдалося визволити завдяки підтримці Трампа та хорошим відносинам із Саудівською Аравією. Її представники запевнили США, що це реально здійснити.

"Я провів багато часу з президентом Путіним, розмовляв, розвивав дружбу, відносини з ним, і це призвело до того, що Марк сів у літак...", - сказав Віткофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведемо переговори про мир в Україні за двома напрямами, - Келлог

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні своєму посланнику – Віткоффу.

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Віткофф підтвердив переговори із росіянами в Саудівській Аравії: вирушаємо разом із Волтцом, сподіваємося на прогрес

Автор: 

путін володимир (24230) росія (66478) США (23618) Віткофф Стів (110)


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Топ коментарі
+60
Ні, ця адміністрація трампона не наївна, вона всю просто ******* на всю дурну голову!! Поміняти вчителя на агента ФСБ і цим пишатися,- це треба вміти!
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21.02.2025 12:36 Відповісти
+31
Брехливі паскуди… Ви давно вже цілуєтесь в десна з терористом. Кому ці казочки?
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21.02.2025 12:36 Відповісти
+26
Скажи хто твій друг... (С)
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21.02.2025 12:36 Відповісти
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Віткоф ти ще в дупу його поцілуй. Якась ненависть до америки
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21.02.2025 14:54 Відповісти
Запад.тебя.бросит, сынок. Всегда.
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21.02.2025 15:17 Відповісти
Просто пуйло исполнил очередную успешную вербовку....

Ведь вербуют не только с помощью угроз или подкупа, но и с помощью "доброты", похвалы, "медовых ловушек" и пр. всевозможных психологических техник. Например, отпустив специально для этого захваченного заложника....
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21.02.2025 15:23 Відповісти
Скажи мені що твій друг путін і я скажу що ти теж "*****".
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21.02.2025 15:34 Відповісти
Історики тут є? Хто із американців пишався дружбою з гітлером? ну, може хоч з пол потом?
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21.02.2025 19:19 Відповісти
Поточнюйте: "Хто із американців пишався дружбою з гітлером" ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ.
А до того хто там тільки не засвітився! І не тільки з американців. І дерижаблі зі свастикою над США були, і Форд з ними співпрацював, і Чемберлен мир побачив в очах гітлера....
Це вже потім, після вересня 1945-го, все те максимально замовчувалось/стиралося з історії. "Nothing Personal - Just Business"
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21.02.2025 20:41 Відповісти
всі найгірші жиди підтримують трампа і кацапів
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22.02.2025 01:06 Відповісти
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