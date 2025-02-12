Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News
Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
"За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля", - йдеться в матеріалі.
Білий дім не відповів на запит видання, щоб підтвердити зустріч Віткоффа і Путіна.
Ханніті не розкрив деталей ймовірної розмови Путіна та Віткоффа.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу.
11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.
С Трампом уже всё понятно, осталось дождаться реакции Европы и остального мира на всё это
бардельеро, хотя и она предсказуема.
Всё это было изначально предсказуемо и закономерно, человечество не заслуживает другого
конца, засранцы будут последними, кто нажмёт кнопку конца жизни на планете Земля.
Путін маякує - я можу посунутись де і в чому завгодно, крім України
Ну а США які не гребують навіть і корисними копалинами, дуже вірогідно поведуться
з історіі скіфів та сарматів
- трамп здає позиції США. Вже ЄС і Україна для америки це "десь далеко"/"їх проблеми"/"не наша війна"
- пуйло потроху отримує те про що мріяв - щоб президент США і китайоза рахувались з пуйлом як з рівним
- світ знов повертається до старого світопорядку: "у кого ядєрка - тот і прав"
при чому, вже насрати, що зробить пуйло: відмовиться від будь-яких пропозицій трамп чи на щось погодиться. І трамп і штати вже здали позиції, просто тому що вони пішли на поклон до терориста