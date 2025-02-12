УКР
5 488 43

Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News

Посланець Трампа під час візиту в Росію зустрічався з Путіним

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля", - йдеться в матеріалі.

Білий дім не відповів на запит видання, щоб підтвердити зустріч Віткоффа і Путіна.

Ханніті не розкрив деталей ймовірної розмови Путіна та Віткоффа.

Читайте: Трамп про звільнення Росією американського заручника: Це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край війні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу.

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Також читайте: РФ ніколи не обговорюватиме тему обміну своїх територій, - Пєсков

+10
Це не Зеля проситься. Це необхідно Україні. Ви, та такі як ви, заради в кожному речені обісрати Зелю ладні втоптати нашу країну в багно.
показати весь коментар
12.02.2025 13:39
+10
Трамп - вечный банкрот, в бизнесы которого вкладывали рашенские кошельки завязанные на СВР. Этот "Витек" точно один из них.
показати весь коментар
12.02.2025 13:42
+8
З Ху@лом? Україну? Це як з людожером про обід.
показати весь коментар
12.02.2025 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То й шо?
показати весь коментар
12.02.2025 13:29
Це не Зеля проситься. Це необхідно Україні. Ви, та такі як ви, заради в кожному речені обісрати Зелю ладні втоптати нашу країну в багно.
показати весь коментар
12.02.2025 13:39
Я за нього голосував свого часу. Але якщо він усіх нас обдурив, то чого мені його шанувати?
показати весь коментар
12.02.2025 13:44
Кончений ідіот ..це вже треба ретельно ховати,щоб морду не набили за таке голосування у 2019
показати весь коментар
12.02.2025 13:48
Ти йому особисто можеш хоч на голову насрати. Не чіпай Україну. Ти вважаєш що це Зелі власною персоною в Європу та НАТО перепони ставлять? Це НАМ.
показати весь коментар
12.02.2025 13:51
Так зеля чи країна
показати весь коментар
12.02.2025 14:15
Ця zелена потвора вже так втоптала Україну в багно, що нащадки десятиліттями будуть відхаркувати кров'ю
показати весь коментар
12.02.2025 16:54
Який там ще фогель, ясна річ за Україну спілкувались, нічого не бачу в цьому хорошого ...
показати весь коментар
12.02.2025 13:32
а що поганого що Україну обговорили?
показати весь коментар
12.02.2025 13:35
З Ху@лом? Україну? Це як з людожером про обід.
показати весь коментар
12.02.2025 13:44
То давай не буде ніяких розмов і переговорів, але ти приїдеш з Німеччини і підеш воювати разом з українцями, які не втекли за кордон.

Згода?

Згода?
показати весь коментар
12.02.2025 15:12
А ти де зараз воюєш? На Банковій?
показати весь коментар
12.02.2025 16:04
А до чого тут я? Я десь казав, що не треба спробувати дипломатію і кричав всі на війну? Чи ти настільки тупий, що не можеш зрозуміти контексту?
показати весь коментар
12.02.2025 16:42
Розумнику, де тебе виховували, щоб хамити незнайомим людям? Чи у Нелоха навчився?
показати весь коментар
12.02.2025 17:21
Чому не знайомим? Я тебе знаю. Сер гей ткаченко з Німеччини - хоче воювати чужими життями, поки сам ховається в Німеччині і його перебування там залежить від того, чи в Україні ще триває війна. Бо якщо вже ні, то соцвиплати заберуть і на роботу поженуть, або і зовсім назад в Україну відправлять.
показати весь коментар
12.02.2025 17:25
Хоробро видав. Ти мабуть в балаклаві і пишеш. А, Ноунейм?
показати весь коментар
12.02.2025 17:34
То ти навіть не спробуєш заперечити?
показати весь коментар
12.02.2025 17:36
Кому? Ти хто? Щоб з хамлом час гаяти? Облиш.
показати весь коментар
12.02.2025 17:41
То навіщо ти відповідаєш на кожну мою репліку? Йди і займайся своїми справами. Ой, стоп, в тебе ж немає справ, ти ж на соціалці в Німеччині сидиш.
показати весь коментар
12.02.2025 17:43
А як же - нічого про Україну без України?
показати весь коментар
12.02.2025 16:43
Ти дебіл? Чи думаєш, вони обговорювали, як нам надати зброю, або ж помогти вступити в НАТО?
показати весь коментар
12.02.2025 16:56
Мабуть ***** три години байки про Рюриковичів розповідало...
показати весь коментар
12.02.2025 13:37
А під кінець про Бандеру та Шухевича.
показати весь коментар
12.02.2025 13:39
І це не смішно. ***** обробити таке тупе і вразливе створіння як Трамп, що два пальці об асфальт...
показати весь коментар
12.02.2025 19:25
Забудовник Віткофф веде перемовини з путлєром - а шеф - кухар Трампа - яка иого місія?
показати весь коментар
12.02.2025 13:37
Трамп - вечный банкрот, в бизнесы которого вкладывали рашенские кошельки завязанные на СВР. Этот "Витек" точно один из них.
показати весь коментар
12.02.2025 13:42
ВитЬкоff
показати весь коментар
12.02.2025 14:12
А вночі в'їбав балістикою по Києву. Ось такі перемовини...
показати весь коментар
12.02.2025 13:45
Кому интересно это знать?

С Трампом уже всё понятно, осталось дождаться реакции Европы и остального мира на всё это

бардельеро, хотя и она предсказуема.

Всё это было изначально предсказуемо и закономерно, человечество не заслуживает другого

конца, засранцы будут последними, кто нажмёт кнопку конца жизни на планете Земля.
показати весь коментар
12.02.2025 13:49
Нажаль так.
Путін маякує - я можу посунутись де і в чому завгодно, крім України
Ну а США які не гребують навіть і корисними копалинами, дуже вірогідно поведуться
показати весь коментар
12.02.2025 14:12
мав понад 3-годинну лекцію
з історіі скіфів та сарматів
показати весь коментар
12.02.2025 13:49
У нас весільні фотографи, а там забудовники.
показати весь коментар
12.02.2025 13:53
Ага. А результатом цієї розмови і заглядання ***** в очко був удар по Київу.
показати весь коментар
12.02.2025 13:54
Мироносці зеленодупі....
показати весь коментар
12.02.2025 13:59
Що ж, гарно побалакав. І вночі ракетний удар по Києву
показати весь коментар
12.02.2025 14:06
Вони ділят світ
показати весь коментар
12.02.2025 14:13
ну як ділять. Скоріше:

- трамп здає позиції США. Вже ЄС і Україна для америки це "десь далеко"/"їх проблеми"/"не наша війна"

- пуйло потроху отримує те про що мріяв - щоб президент США і китайоза рахувались з пуйлом як з рівним

- світ знов повертається до старого світопорядку: "у кого ядєрка - тот і прав"

при чому, вже насрати, що зробить пуйло: відмовиться від будь-яких пропозицій трамп чи на щось погодиться. І трамп і штати вже здали позиції, просто тому що вони пішли на поклон до терориста
показати весь коментар
12.02.2025 15:39
слухав про те як ленін придумав Україну
показати весь коментар
12.02.2025 14:17
В мозок примітивного бариги,який навіть на карті Україну не знайде, кацапська гебня за 3,5 години вставила на свою користь все що завгодно. Коротше,тупі американські реднеки зробили весь світ разом
показати весь коментар
12.02.2025 14:28
Это было прогнозируемо. Русские марионетки.
показати весь коментар
12.02.2025 15:03
 
 