Посланник Трампа Віткофф, ймовірно, мав довгу розмову із Путіним під час візиту до Москви, - Fox News

Спецпредставник Трампа Стівен Віткофф під час візиту до Москви, ймовірно, мав понад 3-годинну зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

"За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля", - йдеться в матеріалі.

Білий дім не відповів на запит видання, щоб підтвердити зустріч Віткоффа і Путіна.

Ханніті не розкрив деталей ймовірної розмови Путіна та Віткоффа.

Читайте: Трамп про звільнення Росією американського заручника: Це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край війні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу.

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Також читайте: РФ ніколи не обговорюватиме тему обміну своїх територій, - Пєсков