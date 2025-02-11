Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT

Призначений президентом США Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу Стівен Віткофф також отримав доручення допомагати встановленню миру в Україні.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на численні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.

За інформацією джерел, декілька тижнів тому глава Білого дому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

Читайте також: Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

"Трамп довіряє Віткоффу, з яким він товаришує з 1980-х років, вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні", - пише NYT.

У матеріалі йдеться, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими соратниками" диктатора РФ Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Нагадаємо, що 11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Читайте також: Посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника