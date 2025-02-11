УКР
Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT

Віткофф за дорученням Трампа також займається припиненням війни в Україні

Призначений президентом США Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу Стівен Віткофф також отримав доручення допомагати встановленню миру в Україні.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на численні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.

За інформацією джерел, декілька тижнів тому глава Білого дому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

Читайте також: Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

"Трамп довіряє Віткоффу, з яким він товаришує з 1980-х років, вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні", - пише NYT.

У матеріалі йдеться, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими соратниками" диктатора РФ Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Нагадаємо, що 11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

Читайте також: Посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника

США (24362) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273) Віткофф Стів (149)
І царіцу, і пріплод
Тайно бросіть в бєздну вод.
11.02.2025 21:37 Відповісти
Майже таємно
11.02.2025 21:38 Відповісти
ну, так. Всі шпіони всього світу знають що це він таємно у січні дуже переконливо "рекомендував" Нетаньягу піти на мирову з хамасом.
11.02.2025 21:41 Відповісти
Ну не даремно ж ***** віддав якогось американського заручника Трампу. Чим більше ви домовляєтесь з *****м тим нагліше ***** буде себе вести
11.02.2025 21:39 Відповісти
І не потрібно називати окупацію чи заморозку війни миром. Хоч би слово "мир" брали в кавички
11.02.2025 21:44 Відповісти
не здивуюся що обмін був - вони їм заручника, Сша їм - Україну
12.02.2025 00:01 Відповісти
Да. Тіпа презєнтік ***** Тампону подарував в знак доброї угоди. А Тампон за допомогою своєї пропаганди розпіарить звільнення свого наркомана сильніше ніж здачу України.
12.02.2025 00:44 Відповісти
Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль"
Трамп дуже схожий на Зеленського - сам дірка від бубліка - і великий любитель всім-все доручати. А самому щось зробити, окрім "доручати" - це не його...
11.02.2025 21:41 Відповісти
це називається - якщо у самого тями нема, то делегуй.
11.02.2025 21:42 Відповісти
Точно. Досить давно довелося працювати у одній поважній державній установі. Там був "начальник". Керував він так - викликав підлеглих і наказував писати плани роботи. Підлеглі слухняно плани писали. Потім цей начальник тільки то й робив, що "контролював" виконання підлеглими написані ними ж плани роботи. У декількох співробітників таки виникло питання - нахріна такий кервник потрібен?
Цікаво - коли вже в України виникне питання - нахріна потрібне таке чучело на місці "президента" як Зеленський - адже він просто дірка від нужника.
11.02.2025 21:48 Відповісти
Все так, окрім одного: дірка від нужника - річ дуже й дуже корисна, навіть необхідна у певні часи!
На відміну від того ж бублика...
12.02.2025 09:37 Відповісти
тільки мене одного наполягає оце закінчення прізвища на -офф ?

колишніх москалів не буває

.
11.02.2025 21:44 Відповісти
це може бути і немецьке прізвище
11.02.2025 21:55 Відповісти
Хабадчик чистої води.
11.02.2025 22:09 Відповісти
Куйло ,відпустив вчителя Фогеля,якого рашисти засудили до 14 років тюрми ,за наркоту,
11.02.2025 21:44 Відповісти
Смотришь на это очередное позорище США и что видишь: 1) Еврей. 2) Спекулянт в сфере недвижимости (барыга). 3) Больше ничего хорошего и вообще ничего.
11.02.2025 21:45 Відповісти
Як на мене єврей це плюс та й спекулянт на ринку нерухомості це ще один плюс
11.02.2025 22:11 Відповісти
Я таких лично знаю, но ни один умный еврей и хороший спекулянт на моей памяти не пытался ещё и лезть в "миротворцы".
11.02.2025 22:22 Відповісти
Ну с такими рассуждениями можно всех негодяев мира рассматривать в позитивном ключе. Обманщик, грабитель - тоже плюс.
12.02.2025 17:52 Відповісти
не варто спекулянтів жидів ,видавати за євреїв.Це різьне
11.02.2025 23:22 Відповісти
Есть евреи, которых я уважаю, есть ж#ды, которых я презираю. А этот хуже ж#да.
12.02.2025 13:21 Відповісти
Товаришують з 80-х років... Думаю,буде більш ніж ймовірно,що наступними представниками Донні-Золотого Чуба по Україні стануть проститутки з якими він....теє-саме у 80-90-х роках....
11.02.2025 21:46 Відповісти
Ріал політік...
Про деякі підкилимні домовленості ми ще довго не взнаємо
11.02.2025 21:46 Відповісти
11.02.2025 21:46 Відповісти
🤣👏
11.02.2025 21:55 Відповісти
Віткофф - підозріло кацапське прізвище. Ймовірно, з родини емігрантів якоїсь з хвиль. Досконало володіє кацапським рохканням. Нехай спробує.
11.02.2025 21:47 Відповісти
У цій конструкції це німецьке прізвище, причому дворянське. Ото "кофф" походить від "хофф" - "двір". Тобто Вітткофф - це "Witthof" - "помістя Вітт".
Не всі "оффи" з-за порєбріка...
12.02.2025 09:42 Відповісти
От подобаються мені таємниці, які кожна бабка на ринку знає.
11.02.2025 21:52 Відповісти
Дуже таємно
11.02.2025 21:59 Відповісти
кому ще не зрозуміло що план трампа фсьо?
справа не в тому що його небуло. справа в тому що мачо на повірку виявився мачо проти мучачо (тобіш всяких там мексів і панамок). ну ще може газу ще раз ***********. і на цьому все!
миру через силу небуде, бо сила показує пів на шосту.
і це насправді дуже сумно.
11.02.2025 22:01 Відповісти
План трампа про мир це фрік шоу для розумово відсталих
11.02.2025 22:04 Відповісти
Віткофф! - водка Смірнофф - наліфаи!
11.02.2025 22:01 Відповісти
не демократична, а республіканська преса
11.02.2025 22:10 Відповісти
сам трапм казав про 24 год, а розганяють деми?
12.02.2025 00:03 Відповісти
Ще один москвоботяра під виглядом українця-трамподрочера?
12.02.2025 00:18 Відповісти
На всіх перемованах одне питання--" Скільки отримує Трамп ".
12.02.2025 09:43 Відповісти
Спеціальний представник президента США щодо Близького Сходу https://www.slovoidilo.ua/2025/02/12/novyna/svit/tramp-rozshyryv-povnovazhennya-shhe-odnomu-poslannyku-pytannya-vijny-********-zmi Стів Віткофф, ймовірно, зустрічався з російським диктатором володимиром путіним під час візиту до Москви.

Про це повідомив журналіст Fox News Шон Генніті, пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/02/11/marc-fogel-russia-trump/ Washington Post.

За його інформацією, зустріч Віткоффа та путіна тривала три з половиною години

Видання The New York Times з посиланням на джерела повідомляє, що перед візитом до Москви Віткофф провів прямі переговори із найближчими соратниками путіна.

https://www.slovoidilo.ua/2025/02/12/novyna/polityka/speczpredstavnyka-trampa-jmovirno-vidbulasya-tryhodynna-zustrich-putinym-zhurnalist
12.02.2025 11:11 Відповісти
Після трьох з половиною годин з путіним, чи можна залишитись нормальною людиною?
12.02.2025 11:13 Відповісти
Російська влада звільнила колишнього американського дипломата і вчителя Марка Фогеля. Щоб його забрати, до Москви у вівторок прибув спецпосланець президента США з Близького Сходу Стів Віткофф. Після повернення до США Фогеля у Білому домі прийняв президент Дональд Трамп.

Згодом звільнення Фогеля із російської в'язниці прокоментував журналістам в Овальному кабінеті Білого дому Дональд Трамп.

"Росія обійшлася з нами дуже люб'язно, - сказав Трамп, судячи з відеозапису Fox News. -

Власне, я сподіваюся, що це є початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну"

Трамп коротко і розпливчасто відповів на пряме запитання, що США віддали за звільнення Фогеля: "Нічого особливого".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c93qv0wlqe9o
12.02.2025 11:22 Відповісти
Росія віддала Трампу Фогеля. І що? Де тут Україна?
12.02.2025 11:23 Відповісти
Скоро Трамп скаже, що для миру потрібно щоб Україна стала частиною РФ, а з РФ домовиться, щоб США могли добувати рідкоземельні ресурси на її території і повернути сторицею вкладені у війну гроші, а гроші це добре для США, а що добре для США добре для усього світу
12.02.2025 12:03 Відповісти
А хто з сторони іншого товариша Донні Сдєлкаря глубоуважаемого господіна Х.....- невже Ромчик Абрамовіч.
12.02.2025 12:37 Відповісти
У меня есть подсказка для Трампа, что делать с этой войной. Отдать Украину России или Белоруссии, чтобы построили из Украины курорт. А украинцев переселить скажем в Сербию, Словакию или в Польшу. Пока стройка идет. Без права возвращения домой ессесно. Украинцы должны иметь достойную жизнь. Россия же конечно построит для всех переселенцев квартиры в Польше, Сербии или Белоруссии. И война закончится, и люди перестанут страдать. Ну что евреи США и РФ - идея на столе. Развивайте.
12.02.2025 17:50 Відповісти
Решат джедаи что делать с Украиной, а украинцев так поклонящимся жедаям даже не спросят. Негоже спрашивать холопов.
12.02.2025 17:53 Відповісти
 
 