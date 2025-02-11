Трамп таємно доручив займатись встановленням миру в Україні ще одному своєму посланнику – Віткоффу, - NYT
Призначений президентом США Дональдом Трампом посланником з питань Близького Сходу Стівен Віткофф також отримав доручення допомагати встановленню миру в Україні.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на численні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.
За інформацією джерел, декілька тижнів тому глава Білого дому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".
"Трамп довіряє Віткоффу, з яким він товаришує з 1980-х років, вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні", - пише NYT.
У матеріалі йдеться, що Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими соратниками" диктатора РФ Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.
Нагадаємо, що 11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф літав до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля. ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.
Раніше повідомлялося, що 3 лютого президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Тайно бросіть в бєздну вод.
Трамп дуже схожий на Зеленського - сам дірка від бубліка - і великий любитель всім-все доручати. А самому щось зробити, окрім "доручати" - це не його...
Цікаво - коли вже в України виникне питання - нахріна потрібне таке чучело на місці "президента" як Зеленський - адже він просто дірка від нужника.
На відміну від того ж бублика...
колишніх москалів не буває
Про деякі підкилимні домовленості ми ще довго не взнаємо
Не всі "оффи" з-за порєбріка...
справа не в тому що його небуло. справа в тому що мачо на повірку виявився мачо проти мучачо (тобіш всяких там мексів і панамок). ну ще може газу ще раз ***********. і на цьому все!
миру через силу небуде, бо сила показує пів на шосту.
і це насправді дуже сумно.
Про це повідомив журналіст Fox News Шон Генніті, пише https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/02/11/marc-fogel-russia-trump/ Washington Post.
За його інформацією, зустріч Віткоффа та путіна тривала три з половиною години
Видання The New York Times з посиланням на джерела повідомляє, що перед візитом до Москви Віткофф провів прямі переговори із найближчими соратниками путіна.
https://www.slovoidilo.ua/2025/02/12/novyna/polityka/speczpredstavnyka-trampa-jmovirno-vidbulasya-tryhodynna-zustrich-putinym-zhurnalist
Згодом звільнення Фогеля із російської в'язниці прокоментував журналістам в Овальному кабінеті Білого дому Дональд Трамп.
"Росія обійшлася з нами дуже люб'язно, - сказав Трамп, судячи з відеозапису Fox News. -
Власне, я сподіваюся, що це є початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну"
Трамп коротко і розпливчасто відповів на пряме запитання, що США віддали за звільнення Фогеля: "Нічого особливого".
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c93qv0wlqe9o