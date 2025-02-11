УКР
Посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника

Москва

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф прилетів до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц розповів, що Віткофф за вказівкою президента США вивіз Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", – зазначив Волц.

Читайте: Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати або союзна держава когось натомість, або які інші кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Також не уточнюється чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в Москві.

Вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 21 рік позбавлення волі.

Також читайте: США не відправлятимуть свої війська в Україну, - Гегсет

ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.

+9
маляву путіну привіз.
показати весь коментар
11.02.2025 21:21 Відповісти
+6
Договорняк між ****** та Трампоном шурує, аж гай шумить. ***** вже і подарунок зробив у вигляді "доброї волі". Гопарь з гопарем завжди знайде спільну мову.
показати весь коментар
11.02.2025 23:21 Відповісти
+5
Звичайно - це брехня. Сам Віткоф поїхав просто за пересічним омериканцем? Щось не теє тут…
показати весь коментар
11.02.2025 21:18 Відповісти
капец..за косяк травы - 21 год......
показати весь коментар
11.02.2025 21:18 Відповісти
в параші за репост інфи соцмережах можуть стільки ж впаять.
показати весь коментар
11.02.2025 21:23 Відповісти
американець нюхає щось в рашці

дабл ідіот !

.
показати весь коментар
11.02.2025 21:46 Відповісти
Мабуть якусь шльондру передали трампу, бо скучив за золотим дощем
показати весь коментар
11.02.2025 21:23 Відповісти
це поштар трампа з особливими повноваженнями. Це він у січні дуже переконливо "рекомендував" Нетаньягу піти на мирову з хамасом.
показати весь коментар
11.02.2025 21:33 Відповісти
А золотий дощ це шо таке? Бо я послугами шльондр ніколи не користувався
показати весь коментар
11.02.2025 21:39 Відповісти
Уже розповідали: на Трампа напісяли хвойди.
показати весь коментар
11.02.2025 21:45 Відповісти
Добра воля росіян. Це у Козлодоева з пітерської підворітні добра воля? З тієї ж опери, що Бібі є давній друг х... Маляву від Донні Чубчика передав?
показати весь коментар
11.02.2025 21:32 Відповісти
Назад тоже на самолёте Патрушева полетел?
показати весь коментар
11.02.2025 21:48 Відповісти
Анекдот дня
показати весь коментар
11.02.2025 22:37 Відповісти
Договорняк між ****** та Трампоном шурує, аж гай шумить. ***** вже і подарунок зробив у вигляді "доброї волі". Гопарь з гопарем завжди знайде спільну мову.
показати весь коментар
11.02.2025 23:21 Відповісти
при чому тут амер. заручник до нас???
показати весь коментар
12.02.2025 00:06 Відповісти
на злиття України
показати весь коментар
12.02.2025 02:09 Відповісти
Може постачальник Маска ?
показати весь коментар
12.02.2025 09:19 Відповісти
Цікаво, на що виміняв? На якогось російського злочинця? Чи одразу на всю Україну?..
показати весь коментар
12.02.2025 09:32 Відповісти
 
 