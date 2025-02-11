Посланник Трампа Віткофф відвідав Москву, щоб забрати американського заручника

11 лютого представник Дональда Трампа Стівен Віткофф прилетів до Москви, щоб забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц розповів, що Віткофф за вказівкою президента США вивіз Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", – зазначив Волц.

Він не надав жодних подробиць про те, чи звільнили Сполучені Штати або союзна держава когось натомість, або які інші кроки зробила адміністрація Трампа, щоб домогтися звільнення Фогеля.

Також не уточнюється чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в Москві.

Вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований у Росії за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани у серпні 2021 року. У червні 2022-го йому присудили 21 рік позбавлення волі.

ЗМІ раніше у вівторок звернули увагу, що в Москву прилетів бізнес-джет Gulfstream, який належить Віткоффу і яким раніше часто користувався сам Трамп.