Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським
Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Про це в соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.
"Ця війна має скоро завершитись - надто багато смертей та руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна у світі панує мир", - прокоментував поїздку Бессента Трамп.
Раніше повідомлялось, що Бессент планує офіційний візит до Києва вже цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу Сполучених Штатів до рідкісноземельних металів України.
У братів стефанчуків, служок з ВРУ, та помічників ригоАНАЛІВ в ОПУ і КМУ, пішла діарея від страху...
Це ж не перед Україною, матньою трясти та лохоМарафонити на млрд долларів !
До нас, їде ревізор! Баканов з резніковим??....
А не за просто допомогу в завершенні війни, якихось гарантій на туалетному папері.
Якщо це не делегація, скажімо, інтересантів, у тому числі приватних, звісно, очолювана міністром фінансів. Тоді це цілком логічно.
Але якщо читати не переклад, а оригінальний текст, мова не про делегацію. До того ж, ті слова, які Трамп виділив особливо... Дослівно, здається буде "ПОВИННА і БУДЕ" закінчена. Це звучить як наполягання, назвемо це так.
Ну і трамп не використав вислів "по всьому світі". Він сказав "глобально". Тим більш що по всьому світі США витратили не мільярди, а сотні мільярдів. Скоріше все ж таки Трамп мав на увазі конкретно витрачені гроші у контексті України. Якщо мова про початок перемовин про рідкоземи, то дуже, дуже дивний анонс. Я послав міністра фінансів зустрітися з Президентом Зеленським.
Дійсно, цікаво.
- Щоб зробити США - великими, треба бикувати проти Канади, Данії, Панами, Колумбії, Японії та ЄС
- Щоб закінчити війну в Україну - треба перестати давати зброю Україні і вимагати угоду на 500 млрд баксів по рідкоземельним металам.
- Щоб перемогти росію і китай ... стоп, з Канадою ще не закінчили!