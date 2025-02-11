УКР
Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна має скоро завершитись - надто багато смертей та руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна у світі панує мир", - прокоментував поїздку Бессента Трамп.

Пост Трампа про поїздку Бессента

Раніше повідомлялось, що Бессент планує офіційний візит до Києва вже цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу Сполучених Штатів до рідкісноземельних металів України.

Також читайте: Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет

За скільки зешобла готова продавати Україну але без Українців. Бо фалостінцам треба десь жити .
11.02.2025 19:21 Відповісти
Міністра фінансів! Рахунок Зелі прилітає?
11.02.2025 19:25 Відповісти
Справді, дуже незвична подія. Якось навіть не згадаю випадки в історії, щоб очільник однієї держави направлялв до очільника іншої держави... міністра фінансів.
Якщо це не делегація, скажімо, інтересантів, у тому числі приватних, звісно, очолювана міністром фінансів. Тоді це цілком логічно.
Але якщо читати не переклад, а оригінальний текст, мова не про делегацію. До того ж, ті слова, які Трамп виділив особливо... Дослівно, здається буде "ПОВИННА і БУДЕ" закінчена. Це звучить як наполягання, назвемо це так.
Ну і трамп не використав вислів "по всьому світі". Він сказав "глобально". Тим більш що по всьому світі США витратили не мільярди, а сотні мільярдів. Скоріше все ж таки Трамп мав на увазі конкретно витрачені гроші у контексті України. Якщо мова про початок перемовин про рідкоземи, то дуже, дуже дивний анонс. Я послав міністра фінансів зустрітися з Президентом Зеленським.
Дійсно, цікаво.
11.02.2025 20:19 Відповісти
Там вже ВЕЛИКІ ЛЮДИ УКРАЇНИ вже залеценізували ті землі, як заявив Гетьманцев. А я відреагував Саакян - ще не накрали на війні вони таких грошей щоб ті ліцензії увійшли в дію...
11.02.2025 19:37 Відповісти
Де гроші, Зінка?
У братів стефанчуків, служок з ВРУ, та помічників ригоАНАЛІВ в ОПУ і КМУ, пішла діарея від страху...
Це ж не перед Україною, матньою трясти та лохоМарафонити на млрд долларів !
До нас, їде ревізор! Баканов з резніковим??....
11.02.2025 19:25 Відповісти
Світ зачаівся і гадає на шо може піти Трамп
11.02.2025 19:26 Відповісти
Оман, хороше місце для таких зустрічей...
11.02.2025 19:35 Відповісти
Ресурси можна віддавати американцям тільки за повернення Півдня.

А не за просто допомогу в завершенні війни, якихось гарантій на туалетному папері.
11.02.2025 19:38 Відповісти
Цікаво інше : хто в внуково прилетів від Трампа?
11.02.2025 19:40 Відповісти
https://t.me/voynareal/109018 👀 У москві помітили посла США Лінн Трейсі
11.02.2025 19:43 Відповісти
Це вона в внуково прилетіла?((
11.02.2025 19:45 Відповісти
Кто только уже не приезжал в Киев посмотреть на небритую обезянку.
11.02.2025 19:47 Відповісти
Та я дивлюся,тут багато поцівнювачів рудого,обіссяного кацапськими шльондрами громадян?
11.02.2025 19:55 Відповісти
Все брехня шо то міністр фінансів. Це офтальмолог. Він буде натягувати Вальодьі його ж око на його ж дупу.
11.02.2025 19:56 Відповісти
Келлог і Гессет почекають, так само як і стікаючі кров'ю солдати в окопах. Насамперед міністр фінансів, бо для бариг війна також є бізнесом.
11.02.2025 20:07 Відповісти
Рецепт успіху по трампівськи:

- Щоб зробити США - великими, треба бикувати проти Канади, Данії, Панами, Колумбії, Японії та ЄС

- Щоб закінчити війну в Україну - треба перестати давати зброю Україні і вимагати угоду на 500 млрд баксів по рідкоземельним металам.

- Щоб перемогти росію і китай ... стоп, з Канадою ще не закінчили!
11.02.2025 20:37 Відповісти
Все в дусі Трампушки. Будуть домовлятися про розмір відступних?
12.02.2025 03:54 Відповісти
 
 