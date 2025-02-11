Трамп відправив міністра фінансів США Бессента в Україну для зустрічі з Зеленським

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна має скоро завершитись - надто багато смертей та руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна у світі панує мир", - прокоментував поїздку Бессента Трамп.

Раніше повідомлялось, що Бессент планує офіційний візит до Києва вже цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу Сполучених Штатів до рідкісноземельних металів України.

