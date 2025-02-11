Міністр фінансів США Бессент приїде до України цього тижня: обговорить доступ до рідкісноземельних металів, - Bloomberg

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує офіційний візит до Києва вже цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу Сполучених Штатів до рідкісноземельних металів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що візит відбудеться на тлі нових ініціатив адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на забезпечення доступу до стратегічних українських ресурсів.

За інформацією видання, Трамп прагне посилити економічну та технологічну безпеку США, зокрема через створення альтернативних ланцюгів постачання рідкісноземельних металів та інших критично важливих матеріалів для оборонної промисловості.

Очікується, що Бессент під час візиту проведе переговори з представниками українського уряду щодо економічної підтримки, реформ і перспектив співпраці у сфері видобутку корисних копалин.

Для США співпраця з Україною є можливістю зменшити залежність від поставок стратегічних матеріалів з Китаю, додає агентство.

Крім економічних питань, візит також розглядається як політичний сигнал про підтримку України в умовах триваючої війни з Росією.

Деталі майбутніх домовленостей поки не розголошуються.

Таким чином Бессент може стати першим урядовцем кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну. У Білому домі відмовилися від коментарів щодо цього питання.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.