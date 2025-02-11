УКР
1 645 16

Ми не збираємося скаржитися на заморозку фінансування USAID, - Зеленський

Зеленський прокоментував заморозку фінансування USAID

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заморозку роботи USAID, наголосив, що для України головним є збереження військової допомоги.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна не збирається "скаржитися на те, що деякі програми заморожені".

"Тому, що для нас найголовніше – це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний", - сказав президент.

"Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за, а якщо ні, то ми знайдемо власний вихід із цієї ситуації", - додав Зеленський.

Читайте: США переглядають іноземну допомогу, але не відмовляються від підтримки, - Рубіо

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвезька рада у справах біженців зупинила допомогу людям в Україні

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Також читайте: Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) США (24362) USAID (217)
Топ коментарі
+14
А що робити бійцям-інвалідам, які протезувалися з цього фінансування? Хто їм буде допомагати?..
показати весь коментар
11.02.2025 17:00 Відповісти
+11
показати весь коментар
11.02.2025 16:55 Відповісти
А харчеваться? - ти ж біля себе такии кодляк зібрав
показати весь коментар
11.02.2025 16:56 Відповісти
* Поезжайте в Киев, и все! - Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите. И все! Поезжайте и спросите. - Ну и что? - Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура!
показати весь коментар
11.02.2025 17:03 Відповісти
А що робити бійцям-інвалідам, які протезувалися з цього фінансування? Хто їм буде допомагати?..
показати весь коментар
11.02.2025 17:00 Відповісти
Чи не забагато уваги приділяє ЦН горе президенту ,що він може сказати ?
показати весь коментар
11.02.2025 17:01 Відповісти
доводить до кипіння, бо з клятим "баригою" пройшло за що головний редактор мав би давно перепросити.
показати весь коментар
11.02.2025 17:06 Відповісти
Це щоб не забували, що у нас є преЗЕдент, та ще такий "інтелектуальний")
показати весь коментар
11.02.2025 17:50 Відповісти
Куди скаржитися, у всесвітню лігу сексуальних реформ? Поганяло «клоун» - заслужене. Але я не проти того щоб шапітолій поскаржився на припинення фінансування, результат буде очікуваний - нове інфа в іноземних ЗМІ по корупції та кацапських агентах в оточенні ЗЄрмаків.
показати весь коментар
11.02.2025 17:02 Відповісти
не треба нікуди скаржитися!
чи ти не залізно яйцевий боневтік?
підійди впевнено, вже на отій мюнхенській конференції, та дай, спочатку ілонє копняка, а потім рудому в ухо! в те підстрелене.
показати весь коментар
11.02.2025 17:07 Відповісти
Звістно знайдите. Всі ці медіа і не тільки по дешовці заберете собі. Просто манна небесна
показати весь коментар
11.02.2025 17:10 Відповісти
Фу яке обрезане
показати весь коментар
11.02.2025 17:15 Відповісти
Підозрюю, що з обрізаного там лише мозок і совість.
показати весь коментар
11.02.2025 18:03 Відповісти
Бо Єрмак-Подоляк-Татаров каже, що нам це тільки на користь?
показати весь коментар
11.02.2025 19:15 Відповісти
 
 