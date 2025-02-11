Ми не збираємося скаржитися на заморозку фінансування USAID, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заморозку роботи USAID, наголосив, що для України головним є збереження військової допомоги.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Україна не збирається "скаржитися на те, що деякі програми заморожені".

"Тому, що для нас найголовніше – це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний", - сказав президент.

"Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми повністю за, а якщо ні, то ми знайдемо власний вихід із цієї ситуації", - додав Зеленський.

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

