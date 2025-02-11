УКР
Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

Роберт Фіцо написав листа Маску

У понеділок, 10 лютого, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа американському мільярдерові Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачалися кошти USAID у його країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав на своїй Facebook-сторінці.

Фіцо написав листа Маску

Фіцо попросив допомоги мільярдера в тому, щоб "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини".

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас із проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, що працювали та працюють на території Словацької Республіки", — зазначив він.

Фіцо запропонував Маску провести зустріч і обговорити "інші проєкти", які, на його думку, були б взаємовигідними для словацько-американських відносин.

Нагадаємо, призупинення адміністрацією Дональда Трампа фінансування почало впливати на міжнародні ініціативи, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз перегляне програми зовнішньої допомоги слідом за США, – Bloomberg

Фіцо Роберт (267) Маск Ілон (709) USAID (217)
Топ коментарі
+21
Непогано було б якби ЄС перестала спонсорувати Словаччину і Фіцо би не надякувався
11.02.2025 10:01 Відповісти
+20
кодло *******.
11.02.2025 10:00 Відповісти
+15
недостреленный ,укореному космонавту письма пишет)
11.02.2025 10:00 Відповісти
Рибак рибака бачить здалека.
11.02.2025 10:00 Відповісти
- Я не знаю що таке USAID, але підтримую! («Я роман Пастернака не читал, но осуждаю!»)
11.02.2025 11:32 Відповісти
11.02.2025 10:00 Відповісти
11.02.2025 10:00 Відповісти
Два "однодумця".
11.02.2025 10:01 Відповісти
11.02.2025 10:01 Відповісти
було б не зле, щоб ви прикусили язика, маючи таку ОПоваду та 73% клінічних ідіотів із 61%, що прийшли та інших пофуїстів, котрим байдуже на майбутнє.
11.02.2025 10:48 Відповісти
Важна новина про недобитка .
11.02.2025 10:01 Відповісти
Два гівна з однієї сраки
11.02.2025 10:01 Відповісти
11.02.2025 10:04 Відповісти
О, він ще один ''об'єкт'' для вилизування знайшов. З *уйла вже користі поменшало..
11.02.2025 10:05 Відповісти
Та вони колеги ФСБшні, так що все правильно
11.02.2025 10:05 Відповісти
А тепер Брюссель, має ліквідувати всі програми по фінансуванню Словаччини. Просто ради того, щоб порадувати Фіцо і його виборців.
11.02.2025 10:09 Відповісти
Чувак фіца хоче всидіти навіть не на двох, а на трьох стільцях.
11.02.2025 10:11 Відповісти
Мал клоп, да вонюч
11.02.2025 10:12 Відповісти
ой дурак
11.02.2025 10:16 Відповісти
Г@ндон завжди радіє братам по розуму.
11.02.2025 10:28 Відповісти
Точніше був би заголовок типу "хвіца продемонстрував муску свої анус лізингові скіли. поки що дистанційно".
11.02.2025 10:29 Відповісти
Ну от ті, хто радів закриттю USAID, знайте - у вас достойна компанія рафінованих уйобків.
11.02.2025 10:31 Відповісти
Чому Фіцо не подякував ЗЄлі за припинення постачання газу?
11.02.2025 10:33 Відповісти
Це до питання на кого фактично працює недобитий неонацист Маск...
11.02.2025 10:53 Відповісти
фіцО зайнялО перші місця в звєздольоті нах...й в нікуда на Марс
11.02.2025 11:31 Відповісти
Дві кремлівські консерви-маск і фіцо ..
11.02.2025 11:41 Відповісти
правильно закрыли, раздавать по тыще зеленского, создавать фёдоровым всякий непотреб, растаскивать по карманам и финансировать контрактников в госсфере с зп 50 000+ нахрен не надо америкосам
11.02.2025 11:47 Відповісти
Два виродки!!!!
11.02.2025 11:57 Відповісти
 
 