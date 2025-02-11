Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

У понеділок, 10 лютого, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа американському мільярдерові Ілону Маску з проханням розповісти, як витрачалися кошти USAID у його країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав на своїй Facebook-сторінці.

Фіцо попросив допомоги мільярдера в тому, щоб "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини".

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас із проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, що працювали та працюють на території Словацької Республіки", — зазначив він.

Фіцо запропонував Маску провести зустріч і обговорити "інші проєкти", які, на його думку, були б взаємовигідними для словацько-американських відносин.

Нагадаємо, призупинення адміністрацією Дональда Трампа фінансування почало впливати на міжнародні ініціативи, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

