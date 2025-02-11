УКР
США переглядають іноземну допомогу, але не відмовляються від підтримки, - Рубіо

Марк Рубіо заявив, що Україну відкидають на 100 років назад

Сполучені Штати не відмовляються від підтримки інших країн, проте цей процес потребує перегляду та реорганізації. 

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо в інтерв’ю Patriot на SiriusXM, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міжнародна допомога може бути корисною, але вона має бути "правильною". Він наголосив, що США не можуть витрачати десятки мільярдів доларів, сподіваючись, що всі кошти використовуються ефективно. Частина витрат, за його словами, є марнотратством і потребує ретельного аналізу.

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", - пояснив Рубіо.

З цієї причини Вашингтон тимчасово призупинив міжнародну допомогу, аби провести детальний аналіз усіх проєктів. Після перегляду буде збережено лише ті, які мають реальну стратегічну цінність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвезька рада у справах біженців зупинила допомогу людям в Україні

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без грошей USAID: Модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні призупинена

допомога (8760) USAID (217) Рубіо Марко (290)
За його словами, міжнародна допомога може бути корисною, але вона має бути "правильною". "правильно"-це коли буде Україні повернена вартість ядерної зброї,котру в неї брехнею забрали .здебільшого американської брехнею і їхніми обіцянками територіальної безпеки, і яка вже на той час(ядерна зброя) вартувала 180млр доларів помножена на інфляцію і оплачена за нинішніми цінами.А це мабуть в перерахунку буде поза 1трл баксів....Отак "правильно" і "справедливо"-"Україні не потрібно американських грошей.віддайте брехливі аферисти вартість того українського.що Ви собачі діти,виманили в України і її ароду,обіцянками
показати весь коментар
11.02.2025 11:20 Відповісти
Від влади трампістів нічого доброго годі чекати не тільки українцям, европейцям, але і мешканцям Північної Америки
показати весь коментар
11.02.2025 11:24 Відповісти
На простые требования Трампа - выборы и полезные ископаемые от шашлычника ответа не получено,поэтому помощь пока заменят поддержкой,дальнейшее молчание будет стоить еще дороже.
показати весь коментар
11.02.2025 11:26 Відповісти
Десь тут була новина, що загальмувалась модернізації 9 КПП на кордоні з нашої сторони, бо USAID не дає гроші. Вибачте, а схріналі вони повинні на це давати кошти? Митниця завжди була корумпованою, при всіх президентах. А тут тепер виявляється, що USAID фактично інвестував в корупцію...
показати весь коментар
11.02.2025 11:32 Відповісти
Мені цікаво...
Трап оголосив, що йде на припинення війни в Україні...
Значить, він ОФІЦІЙНО визначив СВОЮ позицію.
Питання: "а що він буде робить, коли "Путін" (тобто. "крємльовські"), відмовляться? Для них "мир" без підкорення ВСІЄЇ України - "смертний вирок"! Іх "порвуть" самі "рассєяне...
І що тоді робитиме Трамп?
показати весь коментар
11.02.2025 11:34 Відповісти
Тут нема загадки.
Трамп "хоче миру", ху-йло, до якого він дзвонить як закохана малолєтка, теж заявив шо "хоче миру". Не хоче миру очевидно одна Україна...
показати весь коментар
11.02.2025 11:44 Відповісти
А ***** не відмовиться, він просто продавить другана-Трумпа на "мир на своїх умовах", і все. Стамбул №2.
показати весь коментар
11.02.2025 14:47 Відповісти
 
 