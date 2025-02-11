США переглядають іноземну допомогу, але не відмовляються від підтримки, - Рубіо

Сполучені Штати не відмовляються від підтримки інших країн, проте цей процес потребує перегляду та реорганізації.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо в інтерв’ю Patriot на SiriusXM, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міжнародна допомога може бути корисною, але вона має бути "правильною". Він наголосив, що США не можуть витрачати десятки мільярдів доларів, сподіваючись, що всі кошти використовуються ефективно. Частина витрат, за його словами, є марнотратством і потребує ретельного аналізу.

"Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі", - пояснив Рубіо.

З цієї причини Вашингтон тимчасово призупинив міжнародну допомогу, аби провести детальний аналіз усіх проєктів. Після перегляду буде збережено лише ті, які мають реальну стратегічну цінність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо подякував Маску за "ліквідацію" USAID

Призупинення фінансування USAID

Як повідомлялося, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо. Адже американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), назвав роботу USAID неефективною і вже заявив про початок його ліквідації.

Директора з безпеки USAID і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони не надали доступ до захищених систем агентства співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвезька рада у справах біженців зупинила допомогу людям в Україні

Згодом Маск поширив фейкове відео про те, що USAID нібито платив мільйони доларів західним зіркам для збільшення популярності президента України Володимира Зеленського.

Після цього президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без грошей USAID: Модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні призупинена