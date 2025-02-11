Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп
Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.
Він наголосив, що сприймає це як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. При цьому він наголосив, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України, незалежно від того, чи вдасться Києву досягти мирної угоди з Кремлем.
"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на допомогу Україні]. Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші ", - сказав Трамп.
Продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь, на думку Трампа, було б дурістю.
Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Що це за х#$%я?
Це Реалполітик
А по факту Трамп просто обґрунтовує як продовжити допомогу для свого електорату. Які він тут надра візьме, якби тут могли щось взяти, то "свої" розтягнули б раніше. Не факт що американці взагалі в мінус не пішли б зважаючи на кількість необхідних інвестицій.
Руляка нестулепна.
Щось зроби - потім послухаємо.
Ми рашку мордою в гімно тикаємо. Шанс для Америки, якого не було і за часів холодної віни поставити раком росію.
А трампу винні?
ПНХ
А тепер питання. Що презе буде віддавати в майбутньому, щоб нам продовжували ту допомогу надавати? Та й хіба нам надали допомоги на таку суму?
якщо навіть продаж, то як 100 ярдів перетворились на 500?
оплатити заднім чмслом? пішла на х* піндоська потвора. Вирахуй зі свого борга за забрану зброю. Чому ніхто йому це не скаже???
Да нет.. Мойша два дня как уже умер.
Ой боже горе то какое.. а мы думали он на нас обиделся, так что, сто рублей мы потратим на свои нужды.
Політика.. хай йому грець.
Ось на цього д***а зє робить ставку, щоб той закінчив війну, і за це зє хоче віддати йому копалини України, розпоряджатися якими зє НЕМАЄ повноважень!!!