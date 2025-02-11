Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп

Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

Він наголосив, що сприймає це як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. При цьому він наголосив, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України, незалежно від того, чи вдасться Києву досягти мирної угоди з Кремлем.

"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на допомогу Україні]. Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші ", - сказав Трамп.

Продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь, на думку Трампа, було б дурістю.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

