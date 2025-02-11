УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини
36 032 451

Україна згодна передати США рідкісноземельні мінерали на $500 млрд, - Трамп

Трамп прокоментував передачу рідкісноземельних матеріалів США

Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

Він наголосив, що сприймає це як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. При цьому він наголосив, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України, незалежно від того, чи вдасться Києву досягти мирної угоди з Кремлем.

"У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі. Я хочу, щоб наші гроші були у безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів [на допомогу Україні]. Ви знаєте, вони можуть укласти угоду, вони не можуть укласти угоду; вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні. Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент 500 мільярдів доларів рідкоземельних металів. І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. Інакше ми дурні. Я сказав їм, що ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші ", - сказав Трамп.

Продовжувати надавати допомогу Україні за безцінь, на думку Трампа, було б дурістю.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа хоче, щоб Європа купувала американську зброю для України - Reuters

Автор: 

Україна (6181) Трамп Дональд (7192) рідкісноземельні метали (180)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Старий жучара. Байден надавав безкоштовно допомогу. Тепер рудий вимагає оплату за вже надане. Трамп не ділок, а такий же гопнік, як і *****.
показати весь коментар
11.02.2025 08:22 Відповісти
+36
показати весь коментар
11.02.2025 08:17 Відповісти
+35
А хіба брехуни відповідають за слова? Часи джентельменів у минулому, настали часи брехунів, нацистів і популістів!
показати весь коментар
11.02.2025 08:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
а ты полячок на роботу ходишь ? я слышал, что в Польше роботы нету для поляков, все уже зайнято. пособие получаешь ?
показати весь коментар
11.02.2025 18:20 Відповісти
я о себе подумал, я то в Европе, а ты скоро приедешь , ведь таким мест нету на родине. так сколько получаешь ? ботинок. ты на подработке ? поляк немытый. русские фубли получил ?
показати весь коментар
11.02.2025 18:25 Відповісти
ти кацап взагалі не людина. виродок скоріше.
показати весь коментар
11.02.2025 18:32 Відповісти
Американці не дурні. Дурні ми, що скакали на рідкоземельних металах в порваних черевиках, та з куском чорного хліба в руці, мугикаючи під ніс пісні козацької доби, а нас обкрадали як останніх лохів купками жиди, та ушлі хахли. За тридцять років даже путню рогатку не купили.
показати весь коментар
11.02.2025 18:17 Відповісти
все так і є. але ж переконувала нас росія та її п'ята колона ригіанали, що Україна бідна, тільки щоб пограбувати. а виявляється Україна казково багата, і жиди з кацапами це чудово знали. взагалі то знали про це всі, крім самих українців.
показати весь коментар
11.02.2025 18:21 Відповісти
Де ви бачите захист???! "Незалежно від того, чи Україна з фсб досягне мирної угоди, це плата за допомогу, яку сша надали" - де тут гарантії???
показати весь коментар
11.02.2025 18:42 Відповісти
Какие ваши доказательства
показати весь коментар
11.02.2025 19:14 Відповісти
Опять почти нет конкретики!
показати весь коментар
11.02.2025 19:15 Відповісти
Та конкретика буде, якщо ху-ло не розцінить ці зазіхання на свою власність, як ескалацію зі сторони глибоко стурбованих збоченців. Бо ракетами по москалях не можна, а захист інвестицій військами НАТО саме те буде. Вже бачу, як ху-ло з усією душею Трампу "піанінним інструментом" по губах водить і каже "Мне та Кемская волость и даром не нужна. Забирай ее Донни"
показати весь коментар
12.02.2025 01:30 Відповісти
Може у когось є дозвіл видобуток "чогось"? Все давно поділено, кравчуки-кучми і т.п. давно звільнили народ від тягаря--"корисні копалини". Значить військовим треба договір заключити з власниками і т.п. про захист якогось барахла і шматка землі чи що?
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
© там всьо украдіно до Вас ..
показати весь коментар
11.02.2025 22:52 Відповісти
Цікаво, як трампон збирається видобувати ці ресурси, якщо їх захопить русня?
показати весь коментар
11.02.2025 20:09 Відповісти
Підпільно. Як буданга п'є каву в Криму
показати весь коментар
11.02.2025 22:53 Відповісти
ЗЕля,погоджуйся на умови трампа-ти завжди зможеш з них зізкочити прикриваючись невиконанням Будапешського меморандума!
показати весь коментар
11.02.2025 20:11 Відповісти
Найбільш важливі роки для будь-якої країни - перші 5-7 стартових років. З 1997 року по сьогодні - це вже був запрограмований наперед шлях.
показати весь коментар
11.02.2025 20:27 Відповісти
Легким движением руки 500 млн. превратилось в 500 млрд. А какого хрена украинский народ, которому принадлежат недра должен их кому-то отдавать? Тем более платить за помощь, которую давали безвоздмезно??? И помощи было на 76 млрд. Откуда 500?
показати весь коментар
11.02.2025 20:33 Відповісти
А як же країни ЄС, які нам не меншу допомогу надають? Вони що не заслуговують нашої подяки? Цей рудий вважає, що йому всі винні - він ще нічогісінько не зробив для припинення війни, а вже націлився на 500млрд угоду, яка буде чинною незважаючи на результат його місії - тобто будемо ми вільні чи в рабстві у росіян йому байдуже)

Що це за х#$%я?
показати весь коментар
11.02.2025 21:05 Відповісти
Це шантаж.
Це Реалполітик
показати весь коментар
11.02.2025 22:54 Відповісти
350 млрд трампу, 150 млрд - ЄС. Вартість копалин на першому рамштайні оцінювали 15 трлн. Але це передається трампу як 350 млрд і вже за ту зброю, яка поставлялася бідоном!!!
показати весь коментар
12.02.2025 09:54 Відповісти
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
показати весь коментар
11.02.2025 21:10 Відповісти
Та усьо. Конституція на паузі ! Так сказав Бубон 🤡🤡🤡
показати весь коментар
11.02.2025 22:56 Відповісти
Добре що дід докладає, так би й не знали що зеля вже все продав скопом
показати весь коментар
11.02.2025 21:15 Відповісти
Тоб то Зеленський запропонував угоду, не на спільне бидобування корисних копален разом з США і ЕС, як він сам каже, а як каже Трамп на залог всієї української землі на 500 мільярдів долл "У них дуже цінні землі з точки зору ґрунту, нафти, газу і так далі.", Джерело: https://censor.net/ua/n3535057 а враховуючі що земля в Україні коштує 2-3 тис.$ за 1 га то ще винні будемо, і не на майбутню допомогу, а на ту, що вже була зроблена Байденом по суті за знищенну Україною згідно Будапештського меморандуму 1,4 тис. ядерних боєголовок бувшого СРСР націлених на США,разом з ракетами і шахтами. Виникає питання до Зеленського, за що загинули і були поранені 500 тис. грамадян України, які захищали свою країну, за те щоб Зеленський поділив Україну між Путіним, Трампом і самим Зеленським, а всі інші які залишаться живими все рівно повинні зникнути зі своєї землі, тоді зрозуміло чому Зеленський проштовхнув через свою більшись закон про так званий ринок землі,щоб знищити українців по "закону", тому цю владу потрібно міняти як можна скоріше.
показати весь коментар
11.02.2025 21:53 Відповісти
Знаю людей які експортують зерно, зовсім не бідують, файні будинки собі добудовують, чи полегшало Вам від того що то "Ваше" зерно
показати весь коментар
11.02.2025 22:07 Відповісти
Ви знаєте що в нещасній країні щасливим бути не можна, звісно якщо ви себе не відносите до цієї країни, але риба гниє з голови тому маємо що маємо.
показати весь коментар
12.02.2025 18:45 Відповісти
Зараз набіжать російські боти з совками і почнуть качати як з сланцевим газом - до-ко-ко-ко-лє. Хай хоч все забирає, 50 якимось штатом.
А по факту Трамп просто обґрунтовує як продовжити допомогу для свого електорату. Які він тут надра візьме, якби тут могли щось взяти, то "свої" розтягнули б раніше. Не факт що американці взагалі в мінус не пішли б зважаючи на кількість необхідних інвестицій.
показати весь коментар
11.02.2025 22:02 Відповісти
Та *** тобі, рижатина!
Руляка нестулепна.
Щось зроби - потім послухаємо.
показати весь коментар
11.02.2025 22:28 Відповісти
Уроди - ми нічого не винні США!
Ми рашку мордою в гімно тикаємо. Шанс для Америки, якого не було і за часів холодної віни поставити раком росію.
А трампу винні?
ПНХ
показати весь коментар
11.02.2025 22:31 Відповісти
Слідкуєм за руками. 500 міліардів доларів і це тільки за вже надану Байденом допомогу, що була заявлена безкоштовною. Я вже промовчу, що справи так не робляться, домовились безкоштовно, то значить безкоштовно.
А тепер питання. Що презе буде віддавати в майбутньому, щоб нам продовжували ту допомогу надавати? Та й хіба нам надали допомоги на таку суму?
показати весь коментар
11.02.2025 22:39 Відповісти
так то була допомога, чи продаж?

якщо навіть продаж, то як 100 ярдів перетворились на 500?
показати весь коментар
11.02.2025 23:19 Відповісти
як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву???

оплатити заднім чмслом? пішла на х* піндоська потвора. Вирахуй зі свого борга за забрану зброю. Чому ніхто йому це не скаже???
показати весь коментар
12.02.2025 01:32 Відповісти
Трамп, ты же не козу покупаешь, а нэвэсту! 25 баранов!!! 😬
показати весь коментар
12.02.2025 03:25 Відповісти
Це як в от анігдоте.. Сарочка, а чего єто Мойша не заходит к нам, поговорить, не о чем стало?.

Да нет.. Мойша два дня как уже умер.

Ой боже горе то какое.. а мы думали он на нас обиделся, так что, сто рублей мы потратим на свои нужды.

Політика.. хай йому грець.
показати весь коментар
12.02.2025 03:39 Відповісти
Звільнення вчителя-американця Марка Фогеля, який був засуджений к***пнею за зберігання 11 кг марихуани і нині вирушає до США, трамп оголосив "початком відносин", які покладуть кінець війні в Україні". Тобто, звільнення наркомана трамп оголошує надією на свою величезну перемогу фсб!!!
Ось на цього д***а зє робить ставку, щоб той закінчив війну, і за це зє хоче віддати йому копалини України, розпоряджатися якими зє НЕМАЄ повноважень!!!
показати весь коментар
12.02.2025 09:48 Відповісти
Це може бути якась угода про спільний видобуток, нам доведеться розсплатитися частиною наших покладів за постачання зброї. Але ж іншого виходу нема, може роийти росія і забрати собі безкоштовно.
показати весь коментар
12.02.2025 10:07 Відповісти
А що це фраза "Україна може стати росією" ? Це означає визнання рашистської окупації? Здається, цей рудий ідіот не розуміє міжнародного права.
показати весь коментар
12.02.2025 10:11 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 