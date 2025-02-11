Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет

Президент США Дональд Трамп має намір швидко досягти мирної угоди про припинення війни Росії проти України.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сполучені Штати спостерігають, планують і розставляють пріоритети.

"Говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу", - зазначив глава Пентагону.

Він наголосив, що Трамп зобов'язується укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

Сподіваючись на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку президент зобов'язується укласти, ми зможемо переглянути, змусити, позиціонувати і заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні і на засіданні Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО. Ми будемо відверто розмовляти з нашими друзями", - додав Гегсет.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.

Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.