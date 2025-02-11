УКР
Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет

Трамп прагне швидко закінчити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп має намір швидко досягти мирної угоди про припинення війни Росії проти України.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сполучені Штати спостерігають, планують і розставляють пріоритети.

"Говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу", - зазначив глава Пентагону.

Він наголосив, що Трамп зобов'язується укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

Сподіваючись на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку президент зобов'язується укласти, ми зможемо переглянути, змусити, позиціонувати і заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні і на засіданні Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО. Ми будемо відверто розмовляти з нашими друзями", - додав Гегсет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не відправлятимуть свої війська в Україну, - Гегсет

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.

Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.

+9
Угу.. за 24 години.. Ми в курсі
показати весь коментар
11.02.2025 19:24 Відповісти
+9
Трамп популіст і авантюрист який так і не зрозумів хто такий путін ,рашиський виродок розуміє тільки силу .Ну з приходом нової американської адміністрації ситуація тільки погіршилась ,на жаль Трамп сварится з союзниками ,але аж ніяк не з тоталітарними режимами як росія чи Китай.
показати весь коментар
11.02.2025 19:31 Відповісти
+8
там був такий мозковий шторм, що змило всі мізки нахєр.
показати весь коментар
11.02.2025 19:25 Відповісти
Я теж сподіваюсь виграти в лото пару тисяч пятсот мільйонів. Но надіюся може а може і ні….
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
Будем побачити - в суботу США розкурочать Газу - потім візмуться за Украіну
показати весь коментар
11.02.2025 19:22 Відповісти
Угу.. за 24 години.. Ми в курсі
показати весь коментар
11.02.2025 19:24 Відповісти
Українці теж сподіваються
показати весь коментар
11.02.2025 19:24 Відповісти
там був такий мозковий шторм, що змило всі мізки нахєр.
показати весь коментар
11.02.2025 19:25 Відповісти
Саме тому нового пакету допомоги від США на Рамштайне не оголосив.
Збудеться мрія Зеленського - ЗСУ перестанут стриляти. Бо буде нема чим. Вс' для швидкого миру від Трампона через недопомогу Україні.
показати весь коментар
11.02.2025 19:25 Відповісти
Мирне врегулювання війни це як? Все забути, і братерство та любов?
показати весь коментар
11.02.2025 19:26 Відповісти
Мир через силу... Рудий бовдур хоче виторгувати у ***** наші надра за допомогу у примушуванні України до капітуляції... Рудий лох не в курсі,що обіцянки кацапів не варті туалетного паперу.
показати весь коментар
11.02.2025 19:27 Відповісти
Трамп популіст і авантюрист який так і не зрозумів хто такий путін ,рашиський виродок розуміє тільки силу .Ну з приходом нової американської адміністрації ситуація тільки погіршилась ,на жаль Трамп сварится з союзниками ,але аж ніяк не з тоталітарними режимами як росія чи Китай.
показати весь коментар
11.02.2025 19:31 Відповісти
Добре він все зрозумів. Він в захваті від путіна і сам хоче стати ним. В росії-путінізм, в америці-трампізм.
показати весь коментар
11.02.2025 19:43 Відповісти
Гірше, що зелений не розуміє, хто такий трамп
показати весь коментар
11.02.2025 19:47 Відповісти
І цей тоже добре розуміє, тільки вдає із себе клоуна.
показати весь коментар
11.02.2025 19:53 Відповісти
Головне тут і зараз те, що Трамп має всі підстави та докази від розвідки вважати Зєлєнского державним зрадником. Та й Коломойського для суду в США Зєлєнскій не видав...
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
"Тупой и еще тупее"- ось така назва, цього балета...
показати весь коментар
11.02.2025 19:33 Відповісти
швидке це за 24 години?
показати весь коментар
11.02.2025 19:34 Відповісти
Ще триста днів і Трамп забуде про якусь там Україну. Турбота про нас йому просто набридне і він втратить цікавість. Як малі діти втрачають цікавість до чогось їм не дуже зрозумілого.
показати весь коментар
11.02.2025 19:34 Відповісти
Ага. Це він так робить гамерику великою пропонуючи мирно врегулюватися з московськими маньяками.
показати весь коментар
11.02.2025 19:34 Відповісти
Если заберёт туже Гренландию в состав, то для американцев(и не только) Америка станет снова великой. А на Украину для рядового американца как было начихать, так и останется. Чтобы с ней не стало. "Не холодно, не жарко", что называется.
показати весь коментар
11.02.2025 19:57 Відповісти
Якщо рашка і Китай захоплять Україну а потім всю Європу то американці будуть тікати з Гренландії як з Афганістану.
показати весь коментар
11.02.2025 20:16 Відповісти
Если, да кабы... Рашка и Китай не захватят ни Украину, ни Европу. Китай не является даже союзником Рашки полноценно. Так, только бла-бла-бла на публику. А по факту не оружием, не деньгами не помог. Даже больше, явл-ся одним из основным продавцом дронов, элементов экипировки, снаряжения, медицинских компонентов, а также комплектующих разного толка для Украины.
показати весь коментар
11.02.2025 20:32 Відповісти
Схоже ідея Трампа, це нічого взагалі не робити в світі, і тоді відразу Make America Great Again. Вибачте хлопці, це так не працює, це буде лише Make China and its minions Great Again.
показати весь коментар
11.02.2025 19:39 Відповісти
Досягають миру, згвалтувавши Україну через силу.
показати весь коментар
11.02.2025 19:44 Відповісти
Мрійник чи що? - Сподіватися то таке...
показати весь коментар
11.02.2025 19:47 Відповісти
Що в очі кидається-так це те,що зелені майже не приховують радості від очікування,що Україну змусять капітулювати-вони вже чешуть,що ми не втримаємо фронт без саме американської допомоги. Вони ще три роки тому сдацца хатєлі-їм новий Майдан лютого 22-го завадив,а потім ще й Джонсон "заставіл ваєвать"
показати весь коментар
11.02.2025 19:48 Відповісти
Не Джонсон заставив, а путін примусив, бо йому не потрібна була капітуляція, а окупація новороссії. Прем'єр Італії тоді дзвонив російському терористу та пропонував вивести війська в обмін на "гарантії безпеки Україні від Італії та інших підпутінських європейських **************", але путін відповів, що ще не час.
Джонсон приїхав, щоб зберегти Зеленському обличчя при поганій клоунівській грі, коли той базікав про "гарантії безпеки від росії-терориста".
показати весь коментар
11.02.2025 20:02 Відповісти
Сподівання - мати дурнів !!! Забрали ЯО, добродії ху* *ві , виводьте русню з України !!!..Бо завтра будете відмахуватися , вже біля своїх кордонів , і від китаю !
показати весь коментар
11.02.2025 20:19 Відповісти
Завтра може не настати, коли спрацюють російські ядерні ракетні установки від натиснутих кремлівським терористом путіним кнопок. Бо йому голос скаже, що настав його час. Голос, який до цієї пори не вбили лікарі, та не вбили світові поліцейські, яким для цього потрібно було вбити тіло-носія цього голосу.
показати весь коментар
11.02.2025 20:27 Відповісти
Вам ,уродам, ********** віддали безкоштовно рідкоземи- так можна і ******* що попало. А ви кацапам вже віддали Україну.
показати весь коментар
11.02.2025 20:40 Відповісти
Сидя в штатах , можно всё что угодно плести. Мирные--это как ?
Отдать другу -Путину треть Украины и орать , что это и есть мир ?
показати весь коментар
11.02.2025 20:55 Відповісти
Ви слухаєте казку "Чарівник Смарагдового міста".
показати весь коментар
11.02.2025 22:03 Відповісти
 
 