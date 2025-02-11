Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні, - Гегсет
Президент США Дональд Трамп має намір швидко досягти мирної угоди про припинення війни Росії проти України.
Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Сполучені Штати спостерігають, планують і розставляють пріоритети.
"Говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка із розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягаємо миру через силу", - зазначив глава Пентагону.
Він наголосив, що Трамп зобов'язується укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.
Сподіваючись на швидке укладення мирної угоди в Україні, яку президент зобов'язується укласти, ми зможемо переглянути, змусити, позиціонувати і заохочувати те, що ми побачимо завтра в Україні і на засіданні Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО. Ми будемо відверто розмовляти з нашими друзями", - додав Гегсет.
Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.
Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.
Збудеться мрія Зеленського - ЗСУ перестанут стриляти. Бо буде нема чим. Вс' для швидкого миру від Трампона через недопомогу Україні.
Джонсон приїхав, щоб зберегти Зеленському обличчя при поганій клоунівській грі, коли той базікав про "гарантії безпеки від росії-терориста".
Отдать другу -Путину треть Украины и орать , что это и есть мир ?