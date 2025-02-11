Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: "Думаю, щось буде"
Президент США Дональд Трамп сказав про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
"Я думаю, що це станеться. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він.
Нагадаємо, делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спецпосланником Трампа в Україні та РФ Кітом Келлогом зустрінеться із Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині.
Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.
Президент Володимир Зеленський сказав, що представники команди президента США Дональда Трампа приїдуть в Україну ще до Мюнхенської безпекової конференції, яка має відбутись 14-16 лютого.
Трамп в інтерв’ю повідомив, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.
Доречі, слідом ща трампом Європа теж захотіла плату за вже передану допомогу.
Готові брати жінками та дітьми.
Так буде краще для всіх.
самозакоханий ананіст трамп говорить, так само кострубато, як наш зе!лідор без бумажкі?
його виборцям подобається? як нашим виборцям зе!паяца.
They're eating the dogs
They're eating the cats
They're eating the pets
Of the people that live there.
😂
"Так, у мене це було", - сказав Трамп у відповідь на пряме запитання журналістів і підкреслив, що сподівається на нові контакти із російським очільником, щоб покласти край російсько-українській війні.
Хоча Трамп визнає конфіденційні контакти із путіним (про які нічого не говорить Кремль), але не повідомив, коли саме вони були. І таким чином підтверджує, що саме ця конфіденційна лінія залишається головною лінією дипломатії Трампа; навіть в ситуації, коли найближчі співробітники американського і російського президентів можуть бути не поінформовані про те, про що розмовляють між собою обидва боси.
Не варто в такій ситуації розраховувати, що у своєму діалозі із путіним Трамп буде прислухатися до точки зору президента України чи європейських лідерів. чи навіть до своїх підлеглих чиновників. Скажімо, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц говорив, що співробітники адміністрації Трампа у Європі будуть обговорювати варіанти закінчення російсько-української війни із європейськими лідерами та президентом України. Трамп же каже інакше: мовляв, я закінчу війну. Трамп сьогодні ще впевнений, що зможе розв'язати проблеми шляхом конфіденційних розмов із російським президентом. Тому що його концепція - це коли очільники великих держав домовляються між собою, а всі інші погоджуються хоча б із головними контурами тих рішень, яких досягли такі очільники.
Але вже ясно, що ніяких конкретних домовленостей між Трампом і путіним не існує. І ніякого плану закінчення російсько-української війни у Трампа не було, на цей час немає і може не виникнути у якомусь найближчому майбутньому. Якби йому вдалося дійти до якихось конкретних домовленостей із путіним, які б свідчили про те, що російсько-українську війну можна закінчити без втрати обличчя американського президента, розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом рф давно вже перейшли у публічну площину. І більш реальною стала б зустріч між ними, яку також, здається, у конфіденційному порядку продовжують готувати у Білому домі й у Кремлі.
В обох очільників існують абсолютно різні цілі щодо зустрічі, і кожний хоче досягти своєї задачі ще до того, як зустріч відбудеться. путін не буде домовлятися про врегулювання війни, фінал якої він бачить у знищенні державності ворожої йому країни та перетворенні рф на нову імперію на кшталт ссср. І путін щиро сподівається, що нерозуміння цього факту Трампом допоможе йому досягти своїх цілей у наступні непрості роки.
Але Дональду Трампу абсолютно не потрібна путінська імперія . Він якраз хотів би закінчити російсько-українську війну і постійно нагадує, що путіну не варто плекати ілюзій, а варто подивитися на стан власної економіки. Трамп хотів би зустрітися із путіним тільки за умов, якщо російський президент під час їхньої зустрічі зможе конкретно говорити, якщо не про припинення російсько-української війни на якихось стратегічних пунктах, то принаймні про припинення вогню, щоб Дональд Трамп хоча б міг би сказати своїй аудиторії, що люди більше не гинуть на російсько-українському фронті. Трамп ще мріє відірвати росію від Китаю, що є ще однією небезпечною зовнішньополітичною ілюзією американського президента і його прихильників.
Той факт, що президенти Сполучених Штатів і рф спілкуються між собою, але ніяких контурів такої домовленості не проглядається, знову нагадує, що говорити можна, а домовлятися набагато важче, коли в обох очільників абсолютно різний погляд на життя, і вони підтримуються абсолютно різними політичними силами-союзниками у всьому світі. Трамп хотів би закінчити війну у Європі й перекласти відповідальність на безпеку української держави на своїх європейських союзників; путін хотів би захопити українську державу і створити серйозні загрози для безпеки самих цих європейських союзників, сподіваючись, що Сполучені Штати Трампа остаточно підуть з європейського континенту і не будуть заважати Росії стати геополітичним гегемоном Європи.
І тоді виникає питання, про що взагалі розмовляють Трамп і путін? Хто був реальним ініціатором телефоної розмови? Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що з таким уявленням про себе, яке є у Трампа, він навряд чи першим зробив крок на зустріч російському президенту. А якщо такий крок зробив першим сам путін, це може свідчити, що економічна ситуація в росії дійсно залишає бажати кращого. І путін дійсно хотів би зробити певну паузу у війні, щоб накопичити сили для нового вирішального удару по ворожих позиціях. І сподівається, що Трамп допоможе йому у цьому призупиненні. Але це знову-таки тільки наші припущення. Тому що може бути ситуація, коли й сам Трамп, який, як ми добре пам'ятаємо, під час першого його президентства буквально ніяковів у присутності путіна, міг зробити такий сигнал першим, сподіваючись, що путін піде йому на зустріч у припиненні воєнних дій.
А поки що ми тільки знаємо, що Трамп і путін спілкується між собою. І не більше того.
https://espreso.tv/poglyad-niyakikh-konkretnikh-domovlenostey-mizh-trampom-i-putinim-ne-isnue-taemni-rozmovi-ochilnikiv-ssha-ta-rf
1 - Металлы можно накопать в Курской области.
2 - Можно забрать 600 миллиардов долларов которые конфисковали у рашистов путем санкций.
3 - Можно легализовать армию США в Украине без ООН
Кого тут поимели, так это рашистов так как они за все заплатят. И за войну и за американское оружие
$4000 вчителям - повна уйня.
Але 73% все одно проголосували.
спокій...літій
Або ... дійсно Оманська переговорна група Потужно працює, а медіа-сволота думає як краще подати з екрану чергову покрокову капітуляцію...
Стоп! Ніт! Яка капітуляція!?? Еге ж, ЗЕлупень і трумп поділять ресурси і будуть ділити потоки бабла "на відновлення". Але поки буде чергові "100 днів" то багато людей загине ... 😡🤬
Раніше говорив, що "закінчить війну одним дзвінком своєму другу владіміру"...
А що скаже завтра, мабуть, не знає і він сам.
Америка знову велика
А взагалі треба вже шукати важелі на західних партнерів - на випадок коли втрачати нічого. Наприклад, там через россію з Казахстану не американська нафта йде випадково? Так а нам нафіга Новоросійський термінал?