УКР
7 506 77

Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: "Думаю, щось буде"

Трамп прокоментував мирну угоду між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп сказав про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що це станеться. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він.

Нагадаємо, делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спецпосланником Трампа в Україні та РФ Кітом Келлогом зустрінеться із Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині.

Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.

Президент Володимир Зеленський сказав, що представники команди президента США Дональда Трампа приїдуть в Україну ще до Мюнхенської безпекової конференції, яка має відбутись 14-16 лютого.

Трамп в інтерв’ю повідомив, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

Трамп опублікував цитату Путіна з похвалою за тиск на Європу

+27
Ше такого не було - щоб шось не було
11.02.2025 09:30 Відповісти
+18
буде продовження війни. 100 днів пролетять як один.
11.02.2025 09:30 Відповісти
+18
11.02.2025 09:47 Відповісти
11.02.2025 09:39 Відповісти
Нда, на Другу світову це явно не схоже.
11.02.2025 09:34 Відповісти
Офігенний прогноз! Впевнено та потужно до чогось просуваємося. Дуже цікаво, як щоб Додику сказав напередодні виборів: "Я шось зроблю!", чи обрали би його президентом?
11.02.2025 09:35 Відповісти
Так він саме так і казав
11.02.2025 10:08 Відповісти
Трамп прийде "щось буде" наведе ))).
Доречі, слідом ща трампом Європа теж захотіла плату за вже передану допомогу.
Готові брати жінками та дітьми.
11.02.2025 09:36 Відповісти
Скажи наркоте нет,одичалый.
11.02.2025 09:43 Відповісти
Зебільчику, відключись від мережі.
Так буде краще для всіх.
11.02.2025 09:45 Відповісти
Ти пшеничною замаринував мозок, що нічого не зрозумів. Це занадто тонко для тебе.
11.02.2025 09:51 Відповісти
а зеленими під.расами?
показати весь коментар
Яб їх з доплатою комусь віддав.
показати весь коментар
трумп-дон!
11.02.2025 09:37 Відповісти
ТрамПодонок не имел, не имеет и не будет иметь никакого плана! У эксгибиционистов планов не бывает!
11.02.2025 12:09 Відповісти
скажіть, хто знає добре англійську.
самозакоханий ананіст трамп говорить, так само кострубато, як наш зе!лідор без бумажкі?
його виборцям подобається? як нашим виборцям зе!паяца.
11.02.2025 09:38 Відповісти
Таки да. По написаному чеше, аж любо слухати, а без неї трошки все-таки краще нашого.
11.02.2025 09:43 Відповісти
Подобається. Особливо коли трумп без бумажки каже:

They're eating the dogs
They're eating the cats
They're eating the pets
Of the people that live there.

😂
11.02.2025 10:08 Відповісти
Він президент США,і вважає що може собі дозволити молоти що хоче.Поки що може.Але і це пройде
11.02.2025 12:21 Відповісти
Двійник Трампа побазарив, а може і ні з двійником Путіна, а наш лідор ********** і видатний янелох вже готовий вискочити з трусів з "черговою перемогою". Трамп може говорити що в голову прийде, бо він популіст, а наш звичайне тріпло.
11.02.2025 09:39 Відповісти
Справжній Трам маячню не несе, це двійник, справжній в морозильнику
11.02.2025 10:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tN2dJZQ6ZKw Віталій Портников про те, що Трамп, зрештою, публічно визнав факт своїх контактів із путіним. Хоч і безрезультатних станом на сьогодні.

"Так, у мене це було", - сказав Трамп у відповідь на пряме запитання журналістів і підкреслив, що сподівається на нові контакти із російським очільником, щоб покласти край російсько-українській війні.
Хоча Трамп визнає конфіденційні контакти із путіним (про які нічого не говорить Кремль), але не повідомив, коли саме вони були. І таким чином підтверджує, що саме ця конфіденційна лінія залишається головною лінією дипломатії Трампа; навіть в ситуації, коли найближчі співробітники американського і російського президентів можуть бути не поінформовані про те, про що розмовляють між собою обидва боси.

Не варто в такій ситуації розраховувати, що у своєму діалозі із путіним Трамп буде прислухатися до точки зору президента України чи європейських лідерів. чи навіть до своїх підлеглих чиновників. Скажімо, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц говорив, що співробітники адміністрації Трампа у Європі будуть обговорювати варіанти закінчення російсько-української війни із європейськими лідерами та президентом України. Трамп же каже інакше: мовляв, я закінчу війну. Трамп сьогодні ще впевнений, що зможе розв'язати проблеми шляхом конфіденційних розмов із російським президентом. Тому що його концепція - це коли очільники великих держав домовляються між собою, а всі інші погоджуються хоча б із головними контурами тих рішень, яких досягли такі очільники.

Але вже ясно, що ніяких конкретних домовленостей між Трампом і путіним не існує. І ніякого плану закінчення російсько-української війни у Трампа не було, на цей час немає і може не виникнути у якомусь найближчому майбутньому. Якби йому вдалося дійти до якихось конкретних домовленостей із путіним, які б свідчили про те, що російсько-українську війну можна закінчити без втрати обличчя американського президента, розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом рф давно вже перейшли у публічну площину. І більш реальною стала б зустріч між ними, яку також, здається, у конфіденційному порядку продовжують готувати у Білому домі й у Кремлі.
В обох очільників існують абсолютно різні цілі щодо зустрічі, і кожний хоче досягти своєї задачі ще до того, як зустріч відбудеться. путін не буде домовлятися про врегулювання війни, фінал якої він бачить у знищенні державності ворожої йому країни та перетворенні рф на нову імперію на кшталт ссср. І путін щиро сподівається, що нерозуміння цього факту Трампом допоможе йому досягти своїх цілей у наступні непрості роки.
Але Дональду Трампу абсолютно не потрібна путінська імперія . Він якраз хотів би закінчити російсько-українську війну і постійно нагадує, що путіну не варто плекати ілюзій, а варто подивитися на стан власної економіки. Трамп хотів би зустрітися із путіним тільки за умов, якщо російський президент під час їхньої зустрічі зможе конкретно говорити, якщо не про припинення російсько-української війни на якихось стратегічних пунктах, то принаймні про припинення вогню, щоб Дональд Трамп хоча б міг би сказати своїй аудиторії, що люди більше не гинуть на російсько-українському фронті. Трамп ще мріє відірвати росію від Китаю, що є ще однією небезпечною зовнішньополітичною ілюзією американського президента і його прихильників.

Той факт, що президенти Сполучених Штатів і рф спілкуються між собою, але ніяких контурів такої домовленості не проглядається, знову нагадує, що говорити можна, а домовлятися набагато важче, коли в обох очільників абсолютно різний погляд на життя, і вони підтримуються абсолютно різними політичними силами-союзниками у всьому світі. Трамп хотів би закінчити війну у Європі й перекласти відповідальність на безпеку української держави на своїх європейських союзників; путін хотів би захопити українську державу і створити серйозні загрози для безпеки самих цих європейських союзників, сподіваючись, що Сполучені Штати Трампа остаточно підуть з європейського континенту і не будуть заважати Росії стати геополітичним гегемоном Європи.

І тоді виникає питання, про що взагалі розмовляють Трамп і путін? Хто був реальним ініціатором телефоної розмови? Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що з таким уявленням про себе, яке є у Трампа, він навряд чи першим зробив крок на зустріч російському президенту. А якщо такий крок зробив першим сам путін, це може свідчити, що економічна ситуація в росії дійсно залишає бажати кращого. І путін дійсно хотів би зробити певну паузу у війні, щоб накопичити сили для нового вирішального удару по ворожих позиціях. І сподівається, що Трамп допоможе йому у цьому призупиненні. Але це знову-таки тільки наші припущення. Тому що може бути ситуація, коли й сам Трамп, який, як ми добре пам'ятаємо, під час першого його президентства буквально ніяковів у присутності путіна, міг зробити такий сигнал першим, сподіваючись, що путін піде йому на зустріч у припиненні воєнних дій.

А поки що ми тільки знаємо, що Трамп і путін спілкується між собою. І не більше того.

https://espreso.tv/poglyad-niyakikh-konkretnikh-domovlenostey-mizh-trampom-i-putinim-ne-isnue-taemni-rozmovi-ochilnikiv-ssha-ta-rf
11.02.2025 09:41 Відповісти
Щось буде !!! Яка неосяжна глибина думки. Не кожному природа дає красномовність. Але для нас головне результат, а не фігура мови.
11.02.2025 09:41 Відповісти
11.02.2025 09:47 Відповісти
А чого ж ви з гітлером не налагоджували стосунки? Скільки молодих красивих юнаків гинуло з обох боків ...Навіщо ви висадились у Нормандія?
11.02.2025 09:41 Відповісти
Так,звичайно.Аби не ленд-ліз,то красна армія успішно наступала б аж до уралу.Восени 1941 р вся влада була евакуйована до самари.
11.02.2025 10:20 Відповісти
Ви занадто буквально сприйняли мій коммент ...може спочатку про можливість перемовин з міжнародними злочинцями? а потім про висадку у Нормандія ...
11.02.2025 18:19 Відповісти
Довбню, у 38 гітлер не був міжнародним злочинцем
11.02.2025 23:48 Відповісти
До речі до якого там ще Берліну? Може до Мінську?
11.02.2025 18:26 Відповісти
З якої брудної дупи ти вилізло?
11.02.2025 09:45 Відповісти
Зараз модератор прополить грядки і від тебе залишиться лише хрестик на мапі сайту.
11.02.2025 10:11 Відповісти
А для нации жопонабутылочников что хорошего?
11.02.2025 09:46 Відповісти
Та ради Бога. Нужны металлы? Да хоть на триллион. Украина богатая страна - накопаем сколько нужно в Курской оласти
11.02.2025 10:00 Відповісти
Единственные кто пострадает от этого договора, это рашисты. Этим договором можно крутить как путиным на кую.
1 - Металлы можно накопать в Курской области.
2 - Можно забрать 600 миллиардов долларов которые конфисковали у рашистов путем санкций.
3 - Можно легализовать армию США в Украине без ООН

Кого тут поимели, так это рашистов так как они за все заплатят. И за войну и за американское оружие
11.02.2025 10:12 Відповісти
Головне, коли угода буде, щоб нам було так же смішно з його заяв, як зараз....поки ніхто не знає, про що він домовиться з Пукіним і чим ці домовленості будуть загрожувати Україні....
11.02.2025 09:43 Відповісти
Чим він думає?
11.02.2025 09:43 Відповісти
Тим що і Зеленський !
11.02.2025 11:06 Відповісти
11.02.2025 09:44 Відповісти
Пройшли 21 доби перших 24 часів, за які Трамп обіцяв зупинити війну.
11.02.2025 09:44 Відповісти
адекватним людям було і до виборів відомо що воно брехлива мразь, але трампістам як зебілам - все божа роса
11.02.2025 10:04 Відповісти
"адекватним людям було і до виборів відомо що"...
$4000 вчителям - повна уйня.
Але 73% все одно проголосували.
11.02.2025 11:58 Відповісти
Коли буде, через 24 години чи через 100 днів, на Миколи чи ніколи?
11.02.2025 09:46 Відповісти
і буде мир, і буде спокій ...літій
11.02.2025 09:51 Відповісти
И чего бы я на ровном месте бахвалился, себе канаву рыл... Вот чем-то Трамп Пороха в 2014-ом напоминает, тогда тоже было шапкозакидательство. ПАМ`ЯТАЙТЕ, МИ МАЕМО СПРАВУ З ПiДСТУПНИМ ТА НЕОТЕСАНИМ ВОРОГОМ.
11.02.2025 09:52 Відповісти
А бо він абсолютно пиЗЕдить , як Гундосик, не думаючи над текстом.

Або ... дійсно Оманська переговорна група Потужно працює, а медіа-сволота думає як краще подати з екрану чергову покрокову капітуляцію...
Стоп! Ніт! Яка капітуляція!?? Еге ж, ЗЕлупень і трумп поділять ресурси і будуть ділити потоки бабла "на відновлення". Але поки буде чергові "100 днів" то багато людей загине ... 😡🤬
11.02.2025 09:54 Відповісти
обидва популіста цілком собі добре розуміють що казати аби подобалось своїм безголовим виборцям
11.02.2025 10:06 Відповісти
А ота зброя буде надаватися ''пипетковими дозами'' і з обмеженнями лупити по мордору? Бо ескалація, *уйло нападе! То може і ми будемо надавати доступ до надр ''пипетковими дозами'' і з обмеженнями не використовувати за межами України!
11.02.2025 09:54 Відповісти
Гівно на палці це теж щось, але неадеквати собі самі домалюють розових поні
11.02.2025 09:55 Відповісти
11.02.2025 09:56 Відповісти
Ну балабол!!! Сім п'ятниць на тиждень!!!
11.02.2025 10:20 Відповісти
Засунь своє "щось" собі у дупу, козел рудий!
11.02.2025 10:27 Відповісти
Тепер він говорить, що "думає, щось буде".
Раніше говорив, що "закінчить війну одним дзвінком своєму другу владіміру"...
А що скаже завтра, мабуть, не знає і він сам.
11.02.2025 10:30 Відповісти
розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.
Америка знову велика
11.02.2025 10:34 Відповісти
Ты видишь суслика? О он есть. )))
11.02.2025 10:35 Відповісти
"Щось" точно буде. Підпис меморандуму, проголошення Перемоги Трампа, і вмивання рук. Далі трахайтесь самі, в купі з Європою, якщо щось не вийде, Трамп вже ні при чому.
11.02.2025 10:47 Відповісти
Так , Трамп домовляється з зекурвами повернути 500лядрів за уже надану допомогу . Зекурви теж отримують вигоду --проживання і громадянство в сша . Трампа не хвилює перемога України , тому його --"вони можуть колись стати Росією, а можуть і ні.... Але у нас будуть всі ці гроші. Я кажу, що хочу їх повернути...І вони по суті погодилися на це, щоб ми не відчували себе дурнями. " Тобто якщо московія переможе , Трамп уже домовився з пуйлом, що америка буде видобувати рідкоземельні копалини на окупованій Україні .
11.02.2025 11:17 Відповісти
якщо президент підпише хоч який папірець з кацапами доки ті не відповзуть з україни в своє болото то нехай забуде про рейтинги і про вибори і 200 тис пєтушні з пістолетиками не врятують. доки мусорня в житомирі кукурудзу охороняла херсонці голіруч кацапські танки зупиняли, то вже якось і з цими впораються, думайте хєрмаки хрєнові, якщо є чим
11.02.2025 11:05 Відповісти
Я думаю що вони уже домовилися за нашими спинами ((( І план відступу у них є , та й вибори потім їм не потрібні .
11.02.2025 11:19 Відповісти
Трамп хоче розвалити росію,руками українців.А це можливо тільки при одній умові.....
11.02.2025 12:28 Відповісти
Шакал чубатий!?!
11.02.2025 12:10 Відповісти
(шютка) Г..но вопрос, як кажуть м..калі: робимо як кенійські футболісти. Мені все одно скоро друге фото в паспорт робити, фігачте що мені 20 рочків
А взагалі треба вже шукати важелі на західних партнерів - на випадок коли втрачати нічого. Наприклад, там через россію з Казахстану не американська нафта йде випадково? Так а нам нафіга Новоросійський термінал?
11.02.2025 13:28 Відповісти
Цікаво, що саме це "щось". І хто гарантує подальшу безпеку після цього "щось", якщо США перекинули гарантії безпеки на куколдів з Європи, які собі ради не здатні дати.
11.02.2025 13:35 Відповісти
 
 