Трамп про мирну угоду між Україною та РФ: "Думаю, щось буде"

Президент США Дональд Трамп сказав про "величезний прогрес" у переговорах із Україною та Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що це станеться. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він.

Нагадаємо, делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спецпосланником Трампа в Україні та РФ Кітом Келлогом зустрінеться із Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині.

Напередодні Трамп заявив, що Україна готова надати США рідкісноземельні мінерали на суму $500 млрд в рахунок оплати військової допомоги.

Президент Володимир Зеленський сказав, що представники команди президента США Дональда Трампа приїдуть в Україну ще до Мюнхенської безпекової конференції, яка має відбутись 14-16 лютого.

Трамп в інтерв’ю повідомив, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг підтвердити чи спростувати телефонну розмову Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

