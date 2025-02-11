УКР
3 367 64

США не відправлятимуть свої війська в Україну, - Гегсет

Гегсет про відправлення військ США в Україну

США не мають наміру відправляти свої війська в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гесет під час спілкування з журналістами в Штутгарті у вівторок, 11 лютого, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Гегсета, чи буде адміністрація Трампа відкритою до відправки американських військ в Україну – зокрема, для того, щоб відстежувати постачання зброї. На що очільник оборонного відомства США відповів:

"Ми не надсилаємо американські війська в Україну".

Окрім цього, шеф Пентагону наголосив, що президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" Гегсет не оголошуватиме про нові пакети допомоги Україні від США.

Читайте також: На "Рамштайні" Гегсет підтвердить прихильність Трампа завершити війну в Україні дипломатичним шляхом, - Пентагон

США (24362) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273) Гегсет Піт (93)
Війська - не відправимо, гарантії - нехай Європа забезпечує, зброю - нехай Європа купує, але мінерали - нам. Трамп тільки маленьких нагинати вміє, перед великими чєчьотку танцюватиме. Казав же, що поводитиметься як шкільний *******.
11.02.2025 18:29 Відповісти
Сцикотно? - в Корею відправляли - в В"єтнам відправляли і там і там був СРСР з ядеркою
11.02.2025 18:30 Відповісти
Ну так. Часи, коли США відправляли свої війська в місця, де роздають кизди, давно минули.
11.02.2025 18:29 Відповісти
А ми так сподівались, так сподівались!
11.02.2025 18:27 Відповісти
Грейт америка зайнята війною з гренландським пінгвінами

11.02.2025 18:40 Відповісти
Молодці, американці.

- Забрали в України ядерну зброю.

- Кинули Ющенка після першого майдану, нічим не помогли.

- Після другого майдану, довели Україну до дефолту в 2016, заставили підписати боргову кабалу до 2040, Україна повинна віддавати борги американським кредиторам від росту ВВП, це гарантована бідність. Вершки знімають, залишають корешки.
Віктор Пензеник, колишній голова НБУ, говорив, що такого грабежа ніхто в світі ніколи не підписував.

- Тепер забирають ресурси в України, причому судячи по словам Трампа, не за повернення хоча б півдня, а просто за підтримку скільки буде потрібно без ніяких гарантій.
11.02.2025 19:00 Відповісти
америка для американців!
11.02.2025 20:19 Відповісти
тоді долар - дерев'яний

11.02.2025 20:28 Відповісти
та після вєтнаму вже не вплутувалися туди, де можна огрести, воліють брати міста за допомогою осла, навантаженого золотом
11.02.2025 20:21 Відповісти
нема джи-ай - нема жидкіх мєталов !

геноцвалі.

.
11.02.2025 18:36 Відповісти
А ще купу ресурсів відтягнули від нас і наших партнерів. Данія має витрачатися на посилення Гренландії, Канада - на кордон. Зараз ще мита введе Трамп на сталь з України і ЄС - це все недоотримка нами допомоги. І при всій неоднозначності ЮСАЇД, вони в нас багато по ділу будували, лікували, реабілітовували ветеранів - на 14 млрд на рік. Якщо шось виглядає, як агент КГБ, говорить і діє як агент КГБ, то це може бути....
11.02.2025 19:51 Відповісти
Мабуть міністр оборони ще не опанував поняття "стратегічна невизначеність"... розуміння ще попереду?
11.02.2025 21:54 Відповісти
А міг залишити хоча би інтригу стратегічної невизначеності...
11.02.2025 18:29 Відповісти
за биоресурс и так понятно было давно что его никто отправлять не будет ,тут главное толстое железо))))
11.02.2025 18:31 Відповісти
Красава ..
Добре що хоч попередив , а то ми тут тільки на це і надіялись .
Ви тепер хоч би пару ящиків патронів підкинули .
11.02.2025 18:30 Відповісти
щось у мене такі відчуття, що все ж таки треба було ставити на "гріпени".
11.02.2025 18:30 Відповісти
та й Євросоюзу жидкі метали теж потрібні

а Лео, Гріпени та бмп АС-90 зброя супер !

.
11.02.2025 18:38 Відповісти
забудьте про РЗМ. При вашому житті, і навіть при житті ваший дітей їх у нас не будуть видобувати. Це мертвонароджена ідея.
11.02.2025 19:37 Відповісти
тсссс !

щоб рудий барига не почув !

11.02.2025 20:30 Відповісти
А зараз ради чого і навіщо їм воювати із рашою?
11.02.2025 18:45 Відповісти
Для порядку - не на віину
11.02.2025 18:47 Відповісти
А тоді навіщо .? Що США забули у Кореї і у В'єтнамі .?
Ціль була одна - не дати розповсюдитись по світу комуністичній заразі . Зараз комуняцьку замінила рашистська , але тепер США на це чомусь пох..
11.02.2025 19:07 Відповісти
Корея та В'єтнам- це все-таки регіони впливу поблизу США.
А Європа-це рашистка територія. І звичайно амери туди не полізуть.
11.02.2025 20:07 Відповісти
Особливо В'єтнам , аж на протилежному США кінці світу .
А Європа це НАТО . Яка ж це - рашистська територія .? Коли це вона такою стала ??
Це ворожа кацапам територія . Завжди була і є . І буде . Кацапам там нєх ловити .
11.02.2025 20:46 Відповісти
Все, гамерика здувається по повній..
11.02.2025 18:32 Відповісти
А хто їх про це просить? Пригодились би Стелси,авіаносець та два лінкори...)
11.02.2025 18:33 Відповісти
Нема вже линкорів
11.02.2025 18:52 Відповісти
а хто ж захищатиме ващі корисні копалини на 500 ярдів?
11.02.2025 18:33 Відповісти
Аборигени з лопатами.
11.02.2025 21:54 Відповісти
США повертаються до доктрини Монро. Вангую висновок всіх баз зі Східної півкулі і повна байдужість до того, хто там кого завоював.
11.02.2025 18:36 Відповісти
Так в західній півкулі робити нема чого. Нема ринку. Сама гопота в джунглях.
11.02.2025 18:54 Відповісти
Є 300 мільйонів американців. Це дуже хороший ринок.
11.02.2025 19:06 Відповісти
"Висновок"??

WTH?
11.02.2025 19:24 Відповісти
Та це ж і так зрозуміло, вони тільки будуть корисні копалини з України вивозити.
11.02.2025 18:37 Відповісти
Зе і Ко. - скільки вже на ваших рахунках накопичилось? Ще не "тріщать по швам" кишені?
11.02.2025 18:40 Відповісти
якщо домовляться щодо видобування рідкоземельних елементів та спільної переробки, то таки прийдеться ввести аби вимести те лайно з місця їх родовищ.
11.02.2025 18:37 Відповісти
домовляться....з рф
11.02.2025 20:23 Відповісти
Україна завжди відпраляла на допомогу воїнів-козаків,однак на даний час світ перевернувся догори дригом і посранці одного рудого чуда несуть та втілюють в життя зрадницьку дурню.
11.02.2025 18:39 Відповісти
США гандони ще ті, вони можуть тільки голозадих папуасів ганяти , типу Талібану, Хазбулу, Хуситів тощо... коли ставки зростають вони дають задню і здають своїх партнерів, обвинувачуючи в даній ситуації попередню адміністрацію...
11.02.2025 18:41 Відповісти
Гандоны, Вашими же словами, выбрали это зеленое ЧМО. И это были не США и не Европа.
11.02.2025 18:52 Відповісти
Зелене чмо, повіривши конкретній програмі, вибрали наївні люди, яких це зелене чмо тупо обмануло. Хоча в принципі, так само поступили і всі інші хто займали цю посаду до нього їх повністю влаштовувало олігархічно-корупційне болото, яким вони правили і жодних позитивних суттєвих змін для простих українців їх правління не принесло.
11.02.2025 19:02 Відповісти
конкретній програмі Это какой КОНКРЕТНОЙ? Договоримся посередине?
11.02.2025 19:29 Відповісти
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
11.02.2025 19:50 Відповісти
Сразу хочу заверить - иду на один срок,

Все, конкретная программа закончилась
11.02.2025 20:16 Відповісти
Багато людей сподівалось отримати дієвий механізм "отзыва народного депутата Украины" і мати можливість впливати на владу під час усієї каденції, а не тільки в момент виборів, про це дискусії тривають за 10 року.
Створення процедури відкликання виборчого голосу Источник:
https://censor.net/ru/forum/2760967/stvorennya_protseduri_vdklikannya_viborchogo_golosu
Концепция перманентной легитимности. Источник:
https://censor.net/ru/forum/2898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti
11.02.2025 20:39 Відповісти
Этим вы еще раз подтверждаете, что 73% по Вашим ссылкам даже не думали заходить, а повелись на "стадион"
11.02.2025 21:09 Відповісти
всё что нужно знать об этом ******! Украина «может когда-нибудь стать российской» - Дональд Трамп

https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/

Новости


10:00

Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина «может стать российской когда-нибудь», обсуждая возможное урегулирование конфликта с Россией.

«Они могут заключить сделку, могут и не заключить. Они могут стать российскими когда-нибудь, а могут и не стать», - сказал он в интервью Fox News, вышедшем в эфир в понедельник.

Трамп также предложил Киеву компенсировать американскую помощь передачей США природных ресурсов, включая https://detaly.co.il/tramp-nazval-tsenu-pomoshhi-ukraine-redkozemelnye-metally/ редкоземельные металлы. «У нас будут все эти деньги там, и я говорю, что хочу их вернуть. И они, по сути, согласились это сделать», - заявил он.

Трамп подтвердил, что направит в Украину своего специального представителя Кита Келлога, который должен подготовить предложение о прекращении боевых действий. При этом Трамп не представил конкретного плана мирного соглашения, а Зеленский и президент России Владимир Путин ранее исключали возможность прямых переговоров друг с другом.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным источника в офисе Зеленского, Келлог посетит Украину 20 февраля, однако детали его поездки не раскрываются.

Украинский президент в понедельник вновь подчеркнул необходимость «реального мира и эффективных гарантий безопасности» для страны. Он также отметил, что любые договоренности с Москвой должны предусматривать долгосрочную защиту Украины.

Издание The New York Post ранее сообщило, что Трамп https://detaly.co.il/tramp-zayavil-chto-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/ якобы разговаривал по телефону с Путиным и обсуждал с ним прекращение войны. По словам президента США, российский лидер заявил, что хочет «прекратить гибель людей». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения.

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите, который пройдет 14-16 февраля. В делегацию США войдут государственный секретарь Марко Рубио, Келлог и Вэнс. Представители российского правительства на мероприятие приглашены не были.
11.02.2025 18:41 Відповісти
ТрамПодонок сегодня заявляет одно, а завтра заявит прямо противоположное...
11.02.2025 18:41 Відповісти
одні такі заяви підбадьорюють путіна та деморалізують Україну. не збираєтесь так і не ******* про це.
11.02.2025 18:42 Відповісти
Армія США - це масовка Голівуда !
11.02.2025 18:45 Відповісти
колись заяви були про те що літальну зброю ніні
11.02.2025 18:46 Відповісти
а крымский титан, а залежи редкоземельных в Луганской-Донецкой областях как же???
11.02.2025 18:48 Відповісти
В куйла купять. Газ же купували.
11.02.2025 18:55 Відповісти
А чого в Кувейт відправляли? Там демократії було менше чи нафти більше?
11.02.2025 19:00 Відповісти
Елементарно!
Вводити війська в Гренландію. В Канаду. В Газу. На вас жодних військ взагалі не напасешся!
А Панамський канал взагалі бездонна діра
11.02.2025 19:22 Відповісти
Геґсет, сходи до барбершопа.

Користи від того буде більше, ніж від твоїх заяв.
11.02.2025 19:23 Відповісти
А копалин на $500 млрд. тоді хто буде захищати? Зеленський?
12.02.2025 00:35 Відповісти
скоти
12.02.2025 00:39 Відповісти
 
 