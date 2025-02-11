США не відправлятимуть свої війська в Україну, - Гегсет

США не мають наміру відправляти свої війська в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Піт Гесет під час спілкування з журналістами в Штутгарті у вівторок, 11 лютого, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Гегсета, чи буде адміністрація Трампа відкритою до відправки американських військ в Україну – зокрема, для того, щоб відстежувати постачання зброї. На що очільник оборонного відомства США відповів:

"Ми не надсилаємо американські війська в Україну".

Окрім цього, шеф Пентагону наголосив, що президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" Гегсет не оголошуватиме про нові пакети допомоги Україні від США.

