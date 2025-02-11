США не відправлятимуть свої війська в Україну, - Гегсет
США не мають наміру відправляти свої війська в Україну.
Про це заявив глава Пентагону Піт Гесет під час спілкування з журналістами в Штутгарті у вівторок, 11 лютого, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали Гегсета, чи буде адміністрація Трампа відкритою до відправки американських військ в Україну – зокрема, для того, щоб відстежувати постачання зброї. На що очільник оборонного відомства США відповів:
"Ми не надсилаємо американські війська в Україну".
Окрім цього, шеф Пентагону наголосив, що президент Трамп сподівається на швидке укладення угоди щодо припинення війни РФ проти України.
Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" Гегсет не оголошуватиме про нові пакети допомоги Україні від США.
Топ коментарі
+22 Деніс Войцеховський
показати весь коментар11.02.2025 18:29 Відповісти Посилання
+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар11.02.2025 18:30 Відповісти Посилання
+11 Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.02.2025 18:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
- Забрали в України ядерну зброю.
- Кинули Ющенка після першого майдану, нічим не помогли.
- Після другого майдану, довели Україну до дефолту в 2016, заставили підписати боргову кабалу до 2040, Україна повинна віддавати борги американським кредиторам від росту ВВП, це гарантована бідність. Вершки знімають, залишають корешки.
Віктор Пензеник, колишній голова НБУ, говорив, що такого грабежа ніхто в світі ніколи не підписував.
- Тепер забирають ресурси в України, причому судячи по словам Трампа, не за повернення хоча б півдня, а просто за підтримку скільки буде потрібно без ніяких гарантій.
.
геноцвалі.
.
Добре що хоч попередив , а то ми тут тільки на це і надіялись .
Ви тепер хоч би пару ящиків патронів підкинули .
а Лео, Гріпени та бмп АС-90 зброя супер !
.
щоб рудий барига не почув !
.
Ціль була одна - не дати розповсюдитись по світу комуністичній заразі . Зараз комуняцьку замінила рашистська , але тепер США на це чомусь пох..
А Європа-це рашистка територія. І звичайно амери туди не полізуть.
А Європа це НАТО . Яка ж це - рашистська територія .? Коли це вона такою стала ??
Це ворожа кацапам територія . Завжди була і є . І буде . Кацапам там нєх ловити .
WTH?
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Все, конкретная программа закончилась
Створення процедури відкликання виборчого голосу Источник:
https://censor.net/ru/forum/2760967/stvorennya_protseduri_vdklikannya_viborchogo_golosu
Концепция перманентной легитимности. Источник:
https://censor.net/ru/forum/2898594/kontseptsiya_permanentnoyi_legitimnosti
https://detaly.co.il/author/19newsdeskauth04/
Новости
10:00
Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина «может стать российской когда-нибудь», обсуждая возможное урегулирование конфликта с Россией.
«Они могут заключить сделку, могут и не заключить. Они могут стать российскими когда-нибудь, а могут и не стать», - сказал он в интервью Fox News, вышедшем в эфир в понедельник.
Трамп также предложил Киеву компенсировать американскую помощь передачей США природных ресурсов, включая https://detaly.co.il/tramp-nazval-tsenu-pomoshhi-ukraine-redkozemelnye-metally/ редкоземельные металлы. «У нас будут все эти деньги там, и я говорю, что хочу их вернуть. И они, по сути, согласились это сделать», - заявил он.
Трамп подтвердил, что направит в Украину своего специального представителя Кита Келлога, который должен подготовить предложение о прекращении боевых действий. При этом Трамп не представил конкретного плана мирного соглашения, а Зеленский и президент России Владимир Путин ранее исключали возможность прямых переговоров друг с другом.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По данным источника в офисе Зеленского, Келлог посетит Украину 20 февраля, однако детали его поездки не раскрываются.
Украинский президент в понедельник вновь подчеркнул необходимость «реального мира и эффективных гарантий безопасности» для страны. Он также отметил, что любые договоренности с Москвой должны предусматривать долгосрочную защиту Украины.
Издание The New York Post ранее сообщило, что Трамп https://detaly.co.il/tramp-zayavil-chto-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/ якобы разговаривал по телефону с Путиным и обсуждал с ним прекращение войны. По словам президента США, российский лидер заявил, что хочет «прекратить гибель людей». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения.
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите, который пройдет 14-16 февраля. В делегацию США войдут государственный секретарь Марко Рубио, Келлог и Вэнс. Представители российского правительства на мероприятие приглашены не были.
Вводити війська в Гренландію. В Канаду. В Газу. На вас жодних військ взагалі не напасешся!
А Панамський канал взагалі бездонна діра
Користи від того буде більше, ніж від твоїх заяв.